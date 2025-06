Až se v sobotu v Lille postaví Bittner na start 112. ročníku Tour de France, prožije další z velkých milníků profesionální kariéry.

Pro olomouckého rodáka půjde o druhý závod Grand Tour, do něhož nastoupí. Loni na Vueltě na přelomu srpna a září dokázal jednu z etap vyhrát a jednou dojel druhý.

Česká cyklistika měla mezi sprintery na Tour de France svého zástupce naposled v roce 2002 díky Jánovi Svoradovi, od té doby čeští závodníci bojovali o úspěch jinde než v hromadných dojezdech. To se letos díky Bittnerovi změní.

„A kdy pojedeš na Tour de France? Tuhle otázku slýchám snad od doby, co jsem poprvé sedl na kolo. Nikdy jsem úplně nevěděl, co na to říct... až doteď. Jedu na Tour letos,“ hlásil svým fanouškům na Instagramu.

„Je to splněný sen a obrovská šance. Jsem hodně zvědavý, jaká bude atmosféra hlavně během sprintů v prvním týdnu.“

Účast dvaadvacetiletého závodníka se začala jevit jako velmi pravděpodobná od konce března, kdy musel na operaci obou kyčelních tepen hlavní sprinter týmu Fabio Jakobsen.

Přestože až do tohoto pondělí Bittner ani Picnic nic o chystané účasti oficiálně nesdělili, z programu českého jezdce se dalo mnohé vyčíst.

Po jarních klasikách měl krátké volno, po kterém absolvoval etapový závod Kolem Romandie a několik menších závodů v Německu a Belgii. Červen pak završil účastí na Kolem Švýcarska, což je jedna z hlavních generálek na Tour.

„To byl hodně intenzivní týden, celkem dvaatřicet hodin v sedle. Navíc dlouhé etapy, náročné kopce, horko, což mi prospělo,“ líčil spokojeně.

O víkendu se zúčastnil domácího silničního šampionátu, na kterém získal páté místo, zároveň ale přiznával, že poslední dny intenzivně trénoval, a tak nebyl v ideálním závodním nastavení. Nyní už může naplno vyjevit, kvůli čemu ta spousta tréninku.