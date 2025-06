Tour de France 2025: program a trasa

Etapa Trasa Délka Druh Vítěz 1. (5.7.) Lille – Lille 185 km rovinatá 2. (6.7.) Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer 212 km kopcovitá 3. (7.7.) Valenciennes – Dunkerk 178 km rovinatá 4. (8.7.) Amiens – Rouen 173 km kopcovitá 5. (9.7.) Caen – Caen 33 km časovka 6. (10.7.) Bayeux – Vire Normandie 201 km kopcovitá 7. (11.7.) Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan 194 km kopcovitá 8. (12.7.) Saint-Méen-le-Grand – Laval 174 km rovinatá 9. (13.7) Chinon – Châteauroux 170 km rovinatá 10. (14.7.) Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy 163 km horská 11. (16.7.) Toulouse – Toulouse 154 km rovinatá 12. (17.7.) Auch – Hautacam 181 km horská 13. (18.7.) Loudenvielle – Peyragudes 11 km časovka 14. (19.7.) Pau – Luchon-Superbagnères 183 km horská 15. (20.7.) Muret – Carcassone 169 km kopcovitá 16. (22.7.) Montpellier – Mont Ventoux 172 km horská 17. (23.7.) Bollène – Valence 161 km rovinatá 18. (24.7.) Vif – Col de la Loze 171 km horská 19. (25.7.) Albertville – La Plagne 130 km horská 20. (26.7.) Nantua – Pontarlier 185 km kopcovitá 21. (27.7.) Mantes-La-Ville – Paříž 120 km rovinatá

Celková délka: 3 339 km

3 339 km Nastoupaných metrů: 52 500

52 500 Celkem časovek: 44 km

44 km Počet horských dojezdů: 5

Češi na startu 112. ročníku Tour de France

V tuto chvíli se zdá z českých profesionálů nejpravděpodobnější účast Pavla Bittnera, jehož stáji Picnic-PostNL chybí hlavní sprinter Fabio Jakobsen kvůli operaci stehenní tepny. Bittner by mohl Nizozemce zastoupit a k vyhrané etapě na Vueltě přidat i triumf z Tour.

V CÍLI. Pavel Bittner dojíždí na druhém místě v 17. etapě Vuelty.

Možná je také účast Jana Hirta, který vzhledem k účasti na Giru podle původních plánů na Tour de France startovat neměl, kvůli zlomenině stehenní kosti a brzkému odstoupení z italské Grand Tour se ale program českého závodníka pravděpodobně bude měnit.

Šanci na první start na Tour má čtyřiadvacetiletý Petr Kelemen, jehož tým Tudor dostal do Francie divokou kartu.

Jednotlivé etapy Tour de France 2025

1. etapa: Lille – Lille

start: 13:26

13:26 předpokládaný dojezd: 17:36

17:36 převýšení: 1150 m

Poprvé po pěti letech mají sprinteři možnost se v první etapě Tour de France obléknout do žlutého dresu. Rovinatý úvod severní Francií nabídne i několik stoupání, závěr v historickém centru Lille je ale navržen pro sprinterské oslavy.

Profil 1. etapy Tour de France 2025

2. etapa: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer

start: 12:15

12:15 předpokládaný dojezd: 17:20

17:20 převýšení: 2550 m

Pokud není vítěz z Lille napůl také klasikářem, může se se žlutým dresem rozloučit. Nejdelší zkouška ročníku je v závěru napěchovaná krátkými, výbušnými kopci. I cílová rovinka se prudce zvedá, čistokrevní sprinteři tak nejspíš budou muset složit zbraně.

Profil 2. etapy Tour de France 2025

3. etapa: Valenciennes – Dunkerk

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:18

17:18 převýšení: 800 m

Po klasikářském dni se opět vrací rovinaté menu pro rychlé muže pelotonu. Mezi Valenciennes a Dunkerkem číhá jediné stoupání, které však vítězné ambice sprinterských týmů téměř jistě neohrozí.

Profil 3. etapy Tour de France 2025

4. etapa: Amiens – Rouen

start: 13:15

13:15 předpokládaný dojezd: 17:22

17:22 převýšení: 2050 m

Kopcovitá 4. etapa je jako projížďka francouzskou historií. Z města na Sommě, kde žil Jules Verne a které těžce poznamenaly obě světové války, vede trasa přes nespočet výživných stoupání až do Rouenu, na jehož náměstí v roce 1431 upálili Angličané Johanku z Arku. Tentokrát se tu možná jen znovu změní majitel žlutého dresu.

Profil 4. etapy Tour de France 2025

5. etapa: Caen – Caen

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:42

17:42 převýšení: 200 m

První individuální časovka ročníku vede téměř po úplné rovině a je ideální příležitostí k vítězství pro silové jezdce s velkým motorem.

Profil 5. etapy Tour de France 2025

6. etapa: Bayeux – Vire Normandie

start: 12:35

12:35 předpokládaný dojezd: 17:14

17:14 převýšení: 3550 m

Jakoby se organizátoři nemohli rozhodnout, jestli už chtějí vidět souboj vrchařů, nebo se zatím spokojí se zápolením klasikářů. Putování Normandií je plné kopců, kterých je možná příliš mnoho na klasikářské experty, zároveň ale nejsou dostatečně dlouhé pro čistokrevné vrchaře.

Profil 6. etapy Tour de France 2025

7. etapa: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan

start: 12:10

12:10 předpokládaný dojezd: 16:39

16:39 převýšení: 2450 m

Být v Bretani a nezařadit nejslavnější stoupání regionu? To by si pořadatelé nedovolili. Mûr-de-Bretagne na sebe v 7. etapě zaslouženě strhává všechnu pozornost. Peloton tuto „zeď“ musí zdolat hned dvakrát, podruhé určí dvoukilometrový výšlap s 12% rampami vítěze etapy.

Profil 7. etapy Tour de France 2025

8. etapa: Saint-Méen-le-Grand – Laval

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:04

17:04 převýšení: 1700 m

Den pro sprintery s háčkem na konci, i tak by se dala popsat 8. etapa do Lavalu. Rovinatý den totiž uzavírá kilometr dlouhá cílová rovinka ve stoupání.

Profil 8. etapy Tour de France 2025

9. etapa: Chinon – Châteauroux

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:07

17:07 převýšení: 1400 m

Obvykle uzavírá první týden Grand Tour horská zkouška nebo jinak náročná etapa. To tentokrát na Tour neplatí. Místo obtížných hor nebo zákeřných kostek a šotoliny leží před pelotonem 170 vcelku přímočarých kilometrů, na kterých hrozí jedině silný boční vítr.

Profil 9. etapy Tour de France 2025

10. etapa: Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:25

17:25 převýšení: 4450 m

V desáté etapě leží vysvětlení, proč je ta devátá tak mírná. Mezi nimi není žádný volný den, cyklisté tak putují Francií už deset dní v kuse. Dobytí Bastily totiž připadá právě na toto pondělí, a tak přece nemůžou závodníci odpočívat! Horská zkouška ve Francouzském středohoří poprvé napoví, jak jsou na tom favorité s formou.

Profil 10. etapy Tour de France 2025

11. etapa: Toulouse – Toulouse

start: 13:15

13:15 předpokládaný dojezd: 17:05

17:05 převýšení: 1750 m

Druhý týden startuje okruhem kolem Toulouse. Kopcovitý profil dává tušit blížící se Pyreneje, přesto se nejspíš v okcitánské metropoli budou radovat sprinteři.

Profil 11. etapy Tour de France 2025

12. etapa: Auch – Hautacam

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:32

17:32 převýšení: 3850 m

Velmi příznačně startuje první pyrenejská zkouška ročníku z města, jehož název lze použít pro citoslovce bolesti. Té se totiž cyklisté ve 12. etapě nevyhnou. Na Hautacamu Jonas Vingegaard před třemi lety definitivně zlomil Tadeje Pogačara, a to s vydatnou pomocí Wouta van Aerta. Který z favoritů kapituluje tentokrát?

Profil 12. etapy Tour de France 2025

13. etapa: Loudenvielle – Peyragudes

start: 13:10

13:10 předpokládaný dojezd: 17:31

17:31 převýšení: 650 m

Co může lépe ukázat čistou formu favoritů než jediné stoupání, bez pomocníků a na čas? Tak asi uvažovali organizátoři při plánování pyrenejské kapitoly, a pojali proto slavné stoupání Peyragudes jako individuální časovku.

Profil 13. etapy Tour de France 2025

14. etapa: Pau – Louchon-Superbagnères

start: 12:00

12:00 předpokládaný dojezd: 17:07

17:07 převýšení: 4950 m

Každé ze stoupání 14. etapy zahalují legendy. Tourmalet, Aspin, Peyresourde, Superbagnères... Zkrátka Pyreneje ve své největší kráse. Celkové pořadí může být už tady klidně rozhodnuté.

Profil 14. etapy Tour de France 2025

15. etapa: Muret – Carcassonne

start: 13:20

13:20 předpokládaný dojezd: 17:08

17:08 převýšení: 2315 m

Také druhý týden Tour by mohl končit bitvou sprinterů, náročný program předešlých dní a kopce na trase do Carcassone ale možná přece jen hrají do karet spíš úniku.

Profil 15. etapy Tour de France.

16. etapa: Montpellier – Mont Ventoux

start: 12:10

12:10 předpokládaný dojezd: 16:44

16:44 převýšení: 2950 m

Jedno z nejslavnějších stoupání Francie se do itineráře Tour vrací po čtyřech letech a po devíti je na něm znovu dojezd etapy. Mimo něj netvoří 16. etapu žádný jiný kopec – organizátoři dobře vědí, že by Mont Ventoux beztak strhl veškerou pozornost na sebe.

Profil 16. etapy Tour de France 2025

17. etapa: Bollène – Valence

start: 13:35

13:35 předpokládaný dojezd: 17:10

17:10 převýšení: 1650 m

Jako kopcovité intermezzo před velkolepým finále v Alpách působí 17. etapa z Bollène do Valence. Možná by se o vítězství mohli porvat i sprinteři, pokud jim však zbývají ještě nějaké síly a pomocníci na stažení úniku.

Profil 17. etapy Tour de France 2025

18. etapa: Vif – Col de la Loze

start: 12:10

12:10 předpokládaný dojezd: 17:12

17:12 převýšení: 5450 m

Královská etapa ročníku neobsahuje na 171 kilometrech ani metr roviny. Majestátní Col du Glandon slouží pouze jako předehra. Ani stoupání do dvou tisíc metrů na Col de la Madeleine není hlavní postavou dne. Tím je až závěrečné brutální Col de la Loze, nejvyšší bod ročníku. Už dvakrát tu Tadej Pogačar trpěl, jak si s alpským obrem poradí tentokrát?

Profil 18. etapy Tour de France 2025

19. etapa: Albertville – La Plagne

start: 13:30

13:30 předpokládaný dojezd: 17:18

17:18 převýšení: 4550 m

Druhý den v Alpách korunuje výšlap na další dvoutisícovku La Plagne. Tour de France se do oblíbeného lyžařského střediska vrací po 23 letech absence. V náročnosti etapy hraje roli také délka – 4779 výškových metrů musí cyklisté zdolat za pouhých 130 kilometrů.

Profil 19. etapy Tour de France 2025

20. etapa: Nantua – Pontarlier

start: 12:05

12:05 předpokládaný dojezd: 16:12

16:12 převýšení: 2900 m

Poslední den v horách není tak extrémní, jak bývá zvykem, o to víc originálních řešení na poslední zvrácení situace ale možná kopcovitý profil nabízí.

Profil 20. etapy Tour de France 2025

21. etapa: Mantes-la-Ville – Paříž

start: 16:10

16:10 předpokládaný dojezd: 19:26

19:26 převýšení: 1100 m

Po roční pauze se závěr závodu vrací do centra Paříže. Tentokrát to ale nebude v tradičním formátu: pohodový příjezd do města – kolem Louvru k Vítěznému oblouku – a hektických pár posledních kilometrů. Inspirovaní fantastickou kulisou při olympijském závodě protáhli organizátoři trasu do čtvrti Montmartre. Cyklisté tak budou mít poslední šanci předvést své vrchařské schopnosti, než na Champs-Élysées korunují letošního vládce Tour.

Profil 21. etapy Tour de France 2025

Favorité na žlutý dres ve 112. ročníku

Jméno Tým Věk Nejlepší výsledek Vyhrané etapy Tadej Pogačar (Slovin.) UAE 26 1. (2020, 2021, 2024) 17 Jonas Vingegaard (Dán.) Visma 28 1. (2022, 2023) 4 Remco Evenepoel (Belg.) Quick-Step 25 3. (2024) 1 Carlos Rodríguez (Šp.) Ineos 24 5. (2023) 1 Enric Mas (Šp.) Movistar 30 5. (2020) - Tao Geoghegan Hart (Brit.) Lidl-Trek 30 - -

Jaké týmy pojedou Tour de France v roce 2025?

Název týmu Kategorie Země původu Alpecin-Deceuninck UCI WorldTeam Belgie Arkéa-B&B Hotels UCI WorldTeam Francie Bahrain Victorious UCI WorldTeam Bahrajn Cofidis UCI WorldTeam Francie Decathlon AG2R La Mondiale UCI WorldTeam Francie EF Education-EasyPost UCI WorldTeam Spojené státy Groupama-FDJ UCI WorldTeam Francie Ineos Grenadiers UCI WorldTeam Spojené království Intermarché-Wanty UCI WorldTeam Belgie Lidl-Trek UCI WorldTeam Spojené státy Movistar Team UCI WorldTeam Španělsko Red Bull-Bora-Hansgrohe UCI WorldTeam Německo Soudal Quick-Step UCI WorldTeam Belgie Team Jayco AlUla UCI WorldTeam Austrálie Team Picnic PostNL UCI WorldTeam Nizozemsko Team Visma-Lease a Bike UCI WorldTeam Nizozemsko UAE Team Emirates UCI WorldTeam Spojené arabské emiráty XDS Astana Team UCI WorldTeam Kazachstán Israel-Premier Tech UCI ProTeam Izrael Lotto UCI ProTeam Belgie Tudor Pro Cycling Team UCI ProTeam Švýcarsko Team TotalEnergies UCI ProTeam Francie Uno-X Mobility UCI ProTeam Norsko

Startovní listinu Tour 2025 naleznete zde.

Kde sledovat 112. ročník Tour de France?

Televizní přenosy jsou dostupné na stanici Eurosport i v jejím internetovém vysílání na platformě HBO Max.

Zatím není jasné, zda koupila vysílací práva také Česká televize, podle posledních informací by ale neměly přímé přenosy na ČT Sport ani letos chybět.