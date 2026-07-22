Vaughters, v letech 1998 a 1999 jezdec Armstrongova US Postal a poté francouzské stáje Crédit Agricole, byl sám součástí této temné doby, kdy se doping stal cyklistickou přirozeností a stáje se předháněly v tom, jak jej lépe dokážou obstarat – a především skrýt.
Také Vaughters po kariéře přiznal, že dlouhodobě užíval zakázané EPO.
„Je škoda, že Tadej a Jonas musí teď nést následky za tu sra**u, kterou jsme z cyklistiky udělali. Upřímně bych se měl oběma omluvit,“ dodal třiapadesátiletý Američan. „Každopádně bych se ale nyní klidně vzdal nějakého ztraceného spánku za trochu získané důvěryhodnosti.“
Nové informace, které o nedělním nočním testování prosákly na veřejnost, způsobily, že celá záležitost je ještě podivnější, než se na první pohled zdála.
V cyklistice máme za sebou černou minulost, proto je dobře, že se testy provádějí. I noční testování zajišťuje, že náš sport zůstane čistý a důvěryhodný.