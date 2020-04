I nad Tour se smráká? Není prioritou, dává najevo francouzská vláda

Měla začít 27. června. Pak se spekulovalo o 25. červenci. Potom organizátoři oznámili start 29. srpna. A s diváky.

„Pojedeme jedině s diváky v plném rozsahu,“ říkal opakovaně ředitel závodu Christian Prudhomme. „Jiná možnost neexistuje.“

Bude muset, pane Prudhomme.

Francouzský premiér Edouard Philippe v úterý vyhlásil zákaz pořádání sportovních akcí s účastí více než 5 000 osob až do 1. září. Fotbalová liga v zemi tak hned odpískala konec. A je velmi nepravděpodobné, že by Tour se svou monstrózní karavanou a statisíci diváků obdržela byť jen na své úvodní tři dny výjimku.

List L’Equipe navíc cituje nejmenovaný vládní zdroj, jenž uvedl, že zákaz akcí nad 5 000 osob může být prodloužen i za září.

„Stále nevíme, jak se vše vyvine,“ cituje L’Equipe tento zdroj. „Tour by se určitě musela adaptovat na toto omezení. Navíc je stále možné, že bude kvůli zdravotnímu riziku zcela zrušena. Organizátory ze společnosti ASO jsme o tom už dříve informovali.“

Odklon přízně vládních kruhů naznačují též výroky ministryně sportu Roxany Maracineauové. Ta ještě koncem března navrhovala uspořádat Tour v původním termínu bez diváků. Tento týden naopak prohlásila: „Veřejné zdraví je nadřazené sportovním akcím. Pro vládu teď není Tour prioritou. Pokud se letos neuskuteční, nepůjde o konec světa, i když chápu ekonomické následky takového rozhodnutí.“

Právě drsných ekonomických ztrát se v případě zrušení Tour děsí elitní cyklistické týmy.

„Když Tour nebude, stáje začnou zanikat jedna po druhé,“ naznačil své obavy Roman Kreuziger z týmu NTT.

Možný krach kvůli finančním ztrátám hlavního sponzora, obuvnického giganta CCC, hrozí podle světových médií i stejnojmenné polské stáji, za kterou závodí Jan Hirt a Josef Černý.

„Je to teď takové nijaké období. Čekáme na závody, ale nevíme, kdy budou,“ podotkl Černý, jenž byl po vydařeném vstupu do sezony v nominaci týmu na italské Giro.

Společnost ASO prozatím na oznámení francouzské vlády nereagovala. „Očekáváme, že přijdou s nějakými návrhy. Zatím Tour rozhodně zrušena není,“ řekla ministryně sportu Maracineauová.

Ve Francii je více než 24 tisíc obětí koronaviru, pátý nejvyšší počet ze všech zemí světa, a stále hlásí okolo 400 obětí denně.

Spekuluje se, že by ASO mohlo přece jen přislíbit, že uspořádá úvodní tří dny závodu v Nice a okolí bez diváků. Otázkou však je, zda město Nice na takovou změnu přistoupí, protože ekonomický efekt závodu by byl tím pádem pro něj výrazně nižší.

Variantou je i další posun startu celé Tour na 1. září. Jenže bezprostředně po jejím skončení (20. září) má na ni navazovat mistrovství světa v Martigny. Znamenalo by to tedy, že by organizátoři museli Tour zkrátit o některé tři „méně významné“ etapy.

„Nechceme, aby další a další odklady Tour rozbily i zbytek kalendáře,“ nechal se slyšet Javier Guillén, ředitel Vuelty. Španělský třítýdenní podnik už kvůli přesunu Tour na 29. srpna ustoupil až do listopadového termínu. Zahajovací tři etapy Vuelty mělo hostit Nizozemsko, to se jich však ve středu zřeklo. Závod proto začne v Baskicku a bude zkrácen z 21 na 18 etap.

Ve středu se měla uskutečnit i schůzka vedení mezinárodní unie UCI a mocných cyklistického světa, při níž by zkompletovali kalendář sezony World Tour od srpna do listopadu. Ale po oznámení francouzské vlády byla tato schůzka odložena na neurčito.

Připravený návrh zněl, že 1. a 8. srpna se pojedou z března odložené klasiky Strade Bianche a Milán - San Remo. Po Tour de France a po světovém šampionátu se mělo od 3. do 25. října konat Giro. Další klasiky Kolem Flander a Paříž - Roubaix by se jely během Gira 11. a 18. října, následovány 31. října kláním Kolem Lombardie a 8. listopadu Lutych - Bastogne - Lutych. Vuelta coby poslední velký podnik sezony by začala 27. října.

Ovšem celá tato stavba vypadá nyní jako mohutný dům stojící na řádně podmáčených základech.

Co z ní skutečně zůstane?