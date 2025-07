Víc než cyklistický závod. Tour opět začala doma, Francie prožívá Vánoce v červenci

7:25

Od našeho zpravodaje ve Francii - Je sobota, teprve osm hodin ráno. Za běžných okolností by se ospalé pětadvacetitisícové město Béthune na severu Francie nejspíš teprve probouzelo. Na středověkém náměstí by nebylo ani živáčka. Ticho. Možná jen z vysoké zvonice ze 14. století, která rozlehlému placu dominuje, by se ozýval některý z jejích šestatřiceti zvonů.