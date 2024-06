Vingegaard a van Aert bojují s časem, jejich start na Tour je dál nejistý

Sedmadvacetiletý Dán Vingegaard, který vyhrál nejslavnější závod světa v předchozích dvou letech, si na začátku dubna při pádu v Baskicku zlomil klíční kost a několik žeber, utrpěl také pneumotorax a měl pohmožděné plíce. K tréninku se vrátil začátkem května. O dva roky starší van Aert měl těžký pád koncem března při klasice Napříč Flandry. Úřadující vicemistr světa si při nehodě zlomil klíční kost, hrudní kost a několik žeber a pohmoždil si plíce.

Zatímco Vingegaard dosud do závodů nezasáhl, van Aert sice vzdal účast na Giru d’Italia, kde se měl představit poprvé v kariéře, ale koncem května se představil v etapovém závodě Kolem Norska. V posledních dnech se oba připravují ve francouzském lyžařském středisku Tignes, kde by je měli postupně doplnit další závodníci nizozemského týmu, kteří připadají do úvahy pro start na Tour. O sestavě ale týmové vedení dosud nerozhodlo.

„Z mého pohledu je to padesát na padesát, jestli Jonas pojede Tour, nebo ne,“ uvedl jeho kouč Tim Heemskerk pro dánský deník BT. „Bylo zásadní, aby absolvoval ten program tady (v Tignes). První týden v nadmořské výšce byl na adaptaci a zotavení, teď má za sebou týden těžké přípravy a další takový je před ním. Důležité bude, jak zareaguje jeho tělo, zda to všechno zvládne. Pro rozhodnutí jsou to teď nejdůležitější dny. Také je důležité, aby měl on sám pocit, že je lépe a lépe připravený,“ dodal Heemskerk.

Velmi podobné je to i s van Aertem, jenž původně plánoval Tour vynechat a soustředit se na olympiádu v Paříži. Také v jeho případě se tým rozhodne podle toho, jak zareaguje na náročnou vysokohorskou přípravu.

„Chceme mít oba na startu, ale v jejich nejlepší formě. Vše si vyhodnotíme podle údajů o jejich síle a srdečním tepu, ale i podle jejich pocitů. Jsou ještě pořád daleko od toho, jak dobří by mohli být, kdyby nebylo těch zranění, ale nechceme to vnímat zbytečně moc negativně. Odhaduji, že ta šance na start na Tour je u každého z nich někde těsně nad hranicí padesáti procent,“ řekl Belgičanův trenér Mathieu Heijboer deníku Het Nieuwsblad.

Lídr celkové klasifikace Tour de France Jonas Vingegaard (vlevo) má v 17. etapě podporu týmových kolegů z Jumbo Visma Seppa Kusse (uprostřed) a Wouta van Aerta.

Je zřejmé, že i s ohledem na to, o jaká jde jména, bude tým čekat, jak to jen bude možné. „Rozhodneme až opravdu na poslední chvíli. Není žádné ultimátum,“ podotkl Heijboer. A rovnou smetl ze stolu úvahy, že Vingegaard by mohl jet třeba jen pro etapový vavřín, pokud by nebyl stoprocentně připravený. „U někoho, kdo je dvojnásobným vítězem Tour, by bylo dost těžké takhle uvažovat.“