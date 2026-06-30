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Speciál k Tour de France 2026 nabídne čtenářům jedinečné pohledy na legendární závod

Autor:
  15:15
Redaktoři Tomáš Macek a Alžběta Marešová

Redaktoři Tomáš Macek a Alžběta Marešová | foto: iDNES.cz

Redaktorka Alžběta Marešová
Redaktorka Alžběta Marešová
Redaktor Tomáš Macek
Redaktor Tomáš Macek
20 fotografií
Slavný závod odstartuje už 4. července v Barceloně a zpravodajský portál iDNES.cz u toho nebude chybět. Letošní rozsáhlé pokrytí slibuje díky speciálu velmi netradiční a komplexní zážitek. Na trasu totiž vyrážejí dva reportéři, kteří čtenářům nabídnou dva odlišné pohledy na jednu a tu samou Tour.
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Na 113. ročník Staré dámy, což je tradiční přezdívka Tour de France odkazující na úctyhodné stáří závodu, se upírají zraky sportovních fanoušků z celého světa. Pro páté vítězství, které by ho zařadilo po bok cyklistických velikánů, si chce dojet Tadej Pogačar. V cestě mu ale bude stát jeho úhlavní rival Jonas Vingegaard a také olympijský šampion Remco Evenepoel. Tři týdny dlouhá pouť začne 4. července velmi netradičně týmovou časovkou v katalánské metropoli. Při následném putování Francií prověří síly favoritů průsmyky v Pyrenejích a Alpách, ale také záludná stoupání v Centrálním masivu a Vogézách. Tradiční slavnostní dojezd 26. července do Paříže už podruhé zpestří výjezd na ikonický Montmartre.

Speciál k Tour de France 2026

Při takto nabitém programu a nekompromisní trase je hluboké a kvalitní zpravodajství klíčem k tomu, aby veřejnosti neuniklo nic podstatného. Ústředním pilířem našeho zpravodajství sice bude koncept „Dva reportéři. Dva pohledy. Jedna Tour.“, ale na celkovém obsahu se podílí i široký tým redaktorů v Praze. Zatímco naši vyslanci budou sbírat zážitky přímo v centru dění, kolegové v redakci zajistí, aby se k fanouškům dostal komplexní přehled všech etap, analýzy i zákulisní informace bezprostředně po jejich vzniku.

Nová energie a dlouholetá expertiza

Přímo u startu v Barceloně a na trase bude přítomna reportérka Alžběta Marešová, která ve sportovní redakci iDNES.cz píše o cyklistice od roku 2021. Její role je jasná: zprostředkovat závod takzvaně novýma očima. Ve svých reportážích se zaměří především na silné příběhy prvních dnů závodu, emoce fanoušků a všudypřítomnou živelnou atmosféru, která je s nejslavnějším cyklistickým podnikem světa neodmyslitelně spjatá.

Redaktorka Alžběta Marešová

Redaktor Tomáš Macek

Během závěrečných a většinou rozhodujících deset dnů závodu se do terénu přímo na trase zapojí jeden z nejrespektovanějších českých hlasů cyklistické žurnalistiky Tomáš Macek. Dlouholetý redaktor MF DNES a autor oceňovaných knih Příběhy Staré dámy, Příběhy Corsa rosa a Nové příběhy Staré dámy doplní aktuální dění o historický kontext, detailní znalost zákulisí pelotonu a reportáže z klíčových etap závodu. Právě jeho obsáhlé tituly, které mapují slavnou historii závodu, budou pro čtenáře iDNES Premium i středobodem mimořádné soutěže – předplatitelé iDNES Premium budou mít unikátní možnost získat několik podepsaných výtisků těchto knih.

Soutěž k Tour de France. Vyhrajte podepsané knihy o závodech od experta Tomáše Macka

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Cyklisté při závěrečné etapě Tour de France projíždí pod ikonickou bazilikou Sacre Coeur.

Prémiové články rovněž podrobně zmapují velmi specifická zákulisní témata, o kterých se běžně tolik nepíše – od stravování cyklistů a analýz příčin nebezpečných pádů přes fungování sprinterských vláčků a detaily o přestupech až po skryté klady a zápory zmiňované týmové časovky. Bonusem pro opravdové fanoušky bude unikátní průřez jedním dnem na Grand Tour exkluzivně očima českého jezdce Jana Hirta.

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