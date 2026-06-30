Speciál k Tour de France 2026 nabídne čtenářům jedinečné pohledy na legendární závod

Na 113. ročník Staré dámy, což je tradiční přezdívka Tour de France odkazující na úctyhodné stáří závodu, se upírají zraky sportovních fanoušků z celého světa. Pro páté vítězství, které by ho zařadilo po bok cyklistických velikánů, si chce dojet Tadej Pogačar. V cestě mu ale bude stát jeho úhlavní rival Jonas Vingegaard a také olympijský šampion Remco Evenepoel. Tři týdny dlouhá pouť začne 4. července velmi netradičně týmovou časovkou v katalánské metropoli. Při následném putování Francií prověří síly favoritů průsmyky v Pyrenejích a Alpách, ale také záludná stoupání v Centrálním masivu a Vogézách. Tradiční slavnostní dojezd 26. července do Paříže už podruhé zpestří výjezd na ikonický Montmartre.
Při takto nabitém programu a nekompromisní trase je hluboké a kvalitní zpravodajství klíčem k tomu, aby veřejnosti neuniklo nic podstatného. Ústředním pilířem našeho zpravodajství sice bude koncept „Dva reportéři. Dva pohledy. Jedna Tour.“, ale na celkovém obsahu se podílí i široký tým redaktorů v Praze. Zatímco naši vyslanci budou sbírat zážitky přímo v centru dění, kolegové v redakci zajistí, aby se k fanouškům dostal komplexní přehled všech etap, analýzy i zákulisní informace bezprostředně po jejich vzniku.
Nová energie a dlouholetá expertiza
Přímo u startu v Barceloně a na trase bude přítomna reportérka Alžběta Marešová, která ve sportovní redakci iDNES.cz píše o cyklistice od roku 2021. Její role je jasná: zprostředkovat závod takzvaně novýma očima. Ve svých reportážích se zaměří především na silné příběhy prvních dnů závodu, emoce fanoušků a všudypřítomnou živelnou atmosféru, která je s nejslavnějším cyklistickým podnikem světa neodmyslitelně spjatá.
Během závěrečných a většinou rozhodujících deset dnů závodu se do terénu přímo na trase zapojí jeden z nejrespektovanějších českých hlasů cyklistické žurnalistiky Tomáš Macek. Dlouholetý redaktor MF DNES a autor oceňovaných knih Příběhy Staré dámy, Příběhy Corsa rosa a Nové příběhy Staré dámy doplní aktuální dění o historický kontext, detailní znalost zákulisí pelotonu a reportáže z klíčových etap závodu. Právě jeho obsáhlé tituly, které mapují slavnou historii závodu, budou pro čtenáře iDNES Premium i středobodem mimořádné soutěže – předplatitelé iDNES Premium budou mít unikátní možnost získat několik podepsaných výtisků těchto knih.
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