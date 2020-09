Jsem dost dobrý? Tolik pochybností! Teď je Bennett zeleným králem Tour

„Tohle je něco, co si budu pamatovat do konce života,“ smál se později. „Nemyslel jsem si, že se někdy v téhle pozici ocitnu. Když jsem byl menší, sledoval jsem tenhle dojezd. Užíval jsem si záběry z motorky v televizi. A teď jsem byl hlavní aktér, v zeleném dresu.“

Bennett dokázal něco, co nezvládli v minulých letech takoví borci jako Mark Cavendish, André Greipel nebo Marcel Kittel. Dokázal sesadit sedminásobného šampiona zeleného dresu Petera Sagana.

Od Seana Kellyho je Bennett prvním Irem, který získal zelený dres. A vůbec prvním, který ovládl závěrečnou pařížskou zkoušku.

Na svou šanci čekal dlouho.

Právě s Kellym, vítězem Vuelty a mnoha klasik, ho roky srovnávali. Pochází dokonce ze stejného města Carrick on Suir. Když byl Sam menší, jezdíval se synem Kellyho po irském venkově převážně na horském kole.

„Sam pak začal vyhrávat závody v Irsku, pak i v celé Evropě v juniorech, ale to pořád nic neznamenalo. Ne všichni junioři se dokážou prosadit mezi profesionály,“ upozorňoval Kelly.

Přesně to byl případ Bennetta, který navíc před deseti lety málem přišel o nohu po kolizi s autem. „Vzpomínám si, jak jsem se probudil a lékaři mluvili o amputaci mé nohy. Začal jsem řvát: Neberte mi nohu!“ vzpomínal.

Nevzali mu ji a on se přes irskou stáj An Post dostal až do německé Bory, kde si před pěti lety poprvé vyzkoušel i Tour. Neprosadil se a odstoupil. Vrátil se o rok později. To už do cíle dojel, jako poslední z posledních a nejlepším výsledkem v etapě bylo 9. místo. Daleko od pozic, které mu i experti přisuzovali.

„Dlouho jsem na Grand Tour nebyl schopný prosadit se ani do nejlepší pětky. Toho stresu všude kolem na mě prostě bylo moc. Nezvládal jsem to, až do předminulé sezony,“ popisoval.

Právě před sezonou 2018 změnil trénink, zaměřil se více na vytrvalost a sílu. „A najednou jsem vyhrál etapu na Giru i na Vueltě. Setřásl jsem ze sebe tlak, který jsem si s sebou 27 let tahal,“ popisoval.

Místo v sestavě pro Tour mu ale zůstávalo zapovězeno. V Boře totiž platí jasné pravidlo: Vše pro Sagana. „Cítím se… těžko to popsat. Když mě tým pošle na jakýkoliv závod, chci vyhrát. Kterýkoliv tým by to miloval. Ale tady cítím, že jsem tak trochu páté kolo u vozu,“ tvrdil ještě loni.

I proto před letošní sezonou přestoupil do belgického Quick-Stepu. A na Tour se mu za důvěru bohatě odvděčil. „Po tak těžkém zranění. Po tom trápení v horách. Po těch letech pochybování, jestli jsem dost dobrý… Trvalo mi dlouho uvědomit si, jak dobrý můžu být. Jsem rád, že už to vím,“ smál se v Paříži.