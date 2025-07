„To, co mělo být vrcholem mé sezony, se změnilo ve zklamání,“ začal pětadvacetiletý Evenepoel písemné prohlášení, které sdílel ve čtvrtek večer na svůj instagramový profil.

V předešlých dnech si musel ke svému odstoupení vyslechnout mnoho otázek i kritiky. Kromě samotného konce v závodě se řešilo například i jeho chování těsně před sesednutím z kola, když od sebe nevrle odháněl televizní motorky.

„S tím se musí naučit žít. Je to superstar, takže když začne odpadat, samozřejmě, že to kamery musí zachytit. Remco by potřeboval psychickou pomoc,“ prohlásil třeba vítěz Tour z roku 1997 Jan Ullrich.

I na jeho slova chtěl ve čtvrtek Evenepoel reagovat.

„Tour de France byla mým velkým cílem. Po prosincovém pádu jsem dělal vše za jediným účelem: abych byl v červenci připravený. To mi umožnilo se naplno soustředit, ale také jsem si tím vytvořil velký časový tlak.“

Evenepoel se přes zimu zotavoval z kolize, kdy mu při tréninkové vyjížďce bezohledný řidič otevřel dveře do cesty, a dvojnásobnému šampionovi z Paříže tím způsobil mnohočetné zlomeniny i poškození nervů.

„Comeback začíná teď. Jsem odhodlaný vrátit se silnější,“ hlásil tehdy ještě z nemocnice.

Cyklista Remco Evenepoel skončil po nehodě při tréninku v nemocnici. Informovala o tom belgická média.

První závod po prosincovém zranění absolvoval 18. dubna – a rovnou slavil vítězství. Nyní ale přiznal, že návrat byl až příliš uspěchaný.

„Jakmile jsem byl schopný trénovat, ocitl jsem se v neustálém spěchu: abych stihl dubnové klasiky, abych stihl vysokohorský kemp, abych stihl být připravený na Tour… V trénincích jsem se necítil sám sebou, ale nepřestával jsem věřit. Nechtěl jsem se vzdát svého snu. Mysleli jsme, že odpočinek, který jsem si dopřál během rehabilitace, byl dostatečný. Ale ve skutečnosti mé tělo stále tvrdě pracovalo, aby se vyléčilo. Nebyl jsem přetrénovaný, ale rozhodně vyhořelý. Mlel jsem z posledního ještě než Tour vůbec začala.“

První náznaky, že Evenepoel není připravený podle představ, přišly na červnovém Critériu du Dauphiné, kde ho v horách kromě dua Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard porážel také Florian Lipowitz a Belgičan skončil až čtvrtý.

Na následném belgickém šampionátu zvítězil v časovce a v silničním závodě bral druhé místo po neúspěšném stíhání Tima Wellense. Zároveň se přibližně v půlce trasy přimotal do pádu. „Rozbilo se mi kolo a musel jsem ho vyměnit. Ale rychle jsem se vrátil do svého rytmu,“ komentoval karambol s tím, že si neodnesl žádné následky.

Teď však uvedl, že se pád přece jen neobešel bez zranění. „Na národním šampionátu jsem si zlomil žebro. Nebylo to nejhorší, ale rozhodně ne ideální. Na start nejtěžšího závodu světa jsem tak přijel se zlomeninou a unaveným tělem.“

Ve třetí etapě Tour skončil spolu s dalšími jezdci v závěru na zemi a při průjezdu cílem si držel ruku na hrudi, ani tehdy ale o žádném zranění nehovořil a časovku v páté etapě ovládl.

„Ve druhém týdnu se začala ukazovat cena předešlých měsíců. Držel jsem se, ale věděl jsem, že na tom nejsem dobře. Až nakonec řeklo tělo: dost. Dvanáctý den závodu jsem se zlomil. Ale nechtěl jsem se vzdát a bojoval nejvíc, jak bylo možné. O dva dny později jsem se cítil úplně prázdný. Tehdy jsem se rozhodl slézt z kola.“

Remco Evenepoel v cíli časovky na Peyragudes.

Podle Evenepoela se navíc v tu chvíli začaly projevovat příznaky zánětu vedlejších nosních dutin.

„Co začalo jako mírné obtíže, se brzy rozvinulo v rozsáhlý zánět. Byl to jeden z nejzranitelnějších momentů mé kariéry. Byl jsem zlomený a paradoxně, jsem na to hrdý. Ten moment, jakkoliv byl těžký, ukázal, že jsem člověk. Opustit Tour bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem udělal za dlouhou dobu. Ale bylo správné. Pro jednou jsem poslechl své tělo.“

Na závěr přidal vzkaz, kterým by chtěl inspirovat hlavně začínající jezdce: „Doufám, že tím vyšlu zprávu, že je v pořádku přestat. Je v pořádku cítit se unavený. Je v pořádku být člověkem. Jít o krok zpátky je někdy to nejsilnější, co můžete udělat.“