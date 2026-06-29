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Tři Češi na Tour poprvé od roku 2017. Slavný závod čeká Bittnera, Vacka i Otrubu

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  18:20
Mathias Vacek před startem MČR v Jeseníku.

Mathias Vacek před startem MČR v Jeseníku. | foto: Jan Brychta / MČR Jeseník 2026

Mathias Vacek slaví svůj třetí triumf na hromadném závodě v rámci mistrovství...
Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.
Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields.
Jakub Otruba na Valonském šípu
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Na cyklistické Tour de France budou debutovat Mathias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede slavný závod po loňské premiéře podruhé. Všichni tři figurují v nominacích svých týmů. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.

Tři čeští jezdci se v závodě představí poprvé od roku 2017, kdy na Tour startovali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink.

Vacek minulý týden kraloval domácímu šampionátu, na kterém stejně jako loni ovládl časovku i závod s hromadným startem. Čtyřiadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek potvrdil výbornou formu, kterou předtím prokázal třetím místem v etapovém závodě Kolem Švýcarska.

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Vyzkouší si tak i třetí Grand Tour. V roce 2024 Vacek obsadil 61. místo na Vueltě, kde se blýskl druhými místy ve dvou etapách. Loni skončil na 57. pozici na Giru d’Italia.

Třiadvacetiletý Bittner bude znovu usilovat o úspěch v hromadných spurtech, v nichž mu loni dvakrát těsně unikly stupně vítězů. Ve třetí etapě dojel pátý a v devátý etapě byl čtvrtý.

Pavel Bittner se usmívá v rozhovoru před závodem In Flanders Fields.

Jakub Otruba na Valonském šípu

„Na Tour míříme se sestavou, která se chce ukázat. Jako tým jsme letos měli kostrbatý start, Pavel kvůli zranění přišel o důležité závodní kilometry. Už je ale v pořádku a je připraven bojovat ve spurtech jako loni,“ uvedl Matt Winston, trenér týmu Picnic PostNL. Bittner si v květnu při závodě ve Francii poranil kotník a musel na tři týdny vysadit z tréninku.

Otruba, který skončil v neděli na mistrovství republiky v Jeseníku třetí, loni debutoval na Vueltě. Nyní ho v barvách druhodivizní španělské stáje Caja Rural-Seguros RGA, jež dostala divokou kartu, čeká premiéra na Tour. Jeho tým oznámil nominaci originálním videem.

Osmadvacetiletý český jezdec by měl ve spurtech pomáhat kolumbijské hvězdě Fernandu Gaviriovi, jenž má na kontě dvě etapová vítězství na Tour.

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