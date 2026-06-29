Tři čeští jezdci se v závodě představí poprvé od roku 2017, kdy na Tour startovali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink.
Vacek minulý týden kraloval domácímu šampionátu, na kterém stejně jako loni ovládl časovku i závod s hromadným startem. Čtyřiadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek potvrdil výbornou formu, kterou předtím prokázal třetím místem v etapovém závodě Kolem Švýcarska.
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Vyzkouší si tak i třetí Grand Tour. V roce 2024 Vacek obsadil 61. místo na Vueltě, kde se blýskl druhými místy ve dvou etapách. Loni skončil na 57. pozici na Giru d’Italia.
Třiadvacetiletý Bittner bude znovu usilovat o úspěch v hromadných spurtech, v nichž mu loni dvakrát těsně unikly stupně vítězů. Ve třetí etapě dojel pátý a v devátý etapě byl čtvrtý.
„Na Tour míříme se sestavou, která se chce ukázat. Jako tým jsme letos měli kostrbatý start, Pavel kvůli zranění přišel o důležité závodní kilometry. Už je ale v pořádku a je připraven bojovat ve spurtech jako loni,“ uvedl Matt Winston, trenér týmu Picnic PostNL. Bittner si v květnu při závodě ve Francii poranil kotník a musel na tři týdny vysadit z tréninku.
Otruba, který skončil v neděli na mistrovství republiky v Jeseníku třetí, loni debutoval na Vueltě. Nyní ho v barvách druhodivizní španělské stáje Caja Rural-Seguros RGA, jež dostala divokou kartu, čeká premiéra na Tour. Jeho tým oznámil nominaci originálním videem.
🇫🇷 Francia ha visto pasar a muchos personajes que cambiaron la historia. Hace 39 años, también fue testigo de la nuestra, y ahora ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo.— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 29, 2026
💛 Ocho corredores. Un mismo sueño. Un Tour de Francia.
📝 https://t.co/JvjGIX0ZVs#TDF2026 pic.twitter.com/Ku7novRt5o
Osmadvacetiletý český jezdec by měl ve spurtech pomáhat kolumbijské hvězdě Fernandu Gaviriovi, jenž má na kontě dvě etapová vítězství na Tour.