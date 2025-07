Osmá etapa byla tak jednoznačně pro sprintery, že v ní ani nešel nikdo do úniku.

Až teprve 80 kilometrů před cílem se zvedlo duo z TotalEnergies – Mathieu Burgaudeau s Mattéem Vercherem. Společně alespoň trochu rozproudili průběh dne a postarali se o to, že sprinterské týmy neměly nájezd do posledních kilometrů úplně zadarmo.

„Ne každý den se vám povede být v úniku s kamarádem. Bylo skvělé, že jsme na to byli s Mathieuem dva,“ rozplýval se pak Vercher. Organizátoři navíc sáhli k málo vídanému gestu a cenu pro největšího bojovníka etapy udělili oběma.

Po sedmdesáti kilometrech boje s větrnými mlýny se tak alespoň oba kamarádi mohli společně postavit na pódium a užít si zasloužený potlesk.

Mathieu Burgaudeau a Mattéo Vercher si přebírají cenu pro největšího bojovníka 8. etapy Tour.

Obdivný aplaus si v sobotu zasloužili i Joao Almeida, Louis Barré a další zafačovaní bojovníci, kterých na cestě mezi Saint-Méen-le-Grand a Lavalem zase přibylo.

Nedokážu pořádně brzdit

Barré skončil v pátečním pádu ve skupině favoritů a do cíle na Mur-de-Bretagne se vyškrábal o pár gramů lehčí – velká část kůže na levém stehně mu prostě úplně chyběla.

Přesto byl na sobotním startu připraven na další dlouhou bitvu v horku a pod spalujícím sluncem. S obvázanou rukou, lýtkem a tejpy na obou kolenech.

Fotografie Barrého z pátečního cíle:

Intermarché-Wanty @IntermarcheW Louis Barré, you warrior 🫶



He finished Tour de France stage 7 after his crash in the front group. https://t.co/j0pYN0u8CM oblíbit odpovědět

To Eddiemu Dunbarovi z Jayca nepomohly na bolest v zápěstí ani tejpy, talentovaný Ir tak musel předčasně opustit už třetí Grand Tour ve třech letech…

Stejně jako Barré absolvoval osmou etapu notně obvázaný i Santiago Buitrago, jehož stav po pádu komentoval v pátečním cíli týmový parťák z Bahrainu Matej Mohorič suše: „Moc kůže mu na zádech nezbylo.“

A přestože sobotní tempo nebylo tak zběsilé jako to předešlý den a v pelotonu vládl víceméně klid, pády z nepozornosti přesto přišly. Ze země se zvedal Marc Soler, bolestivě si natloukl Barréův kolega z Intermarché Jonas Rutsch. Do cíle dorazil s potrhaným dresem o šest minut později než ta nejpomalejší skupinka.

Jonas Rutsch přijíždí do cíle 8. etapy jako úplně poslední závodník:

Jonas Rutsch finished last of Tour de France stage 8 after his crash, thankfully without any fractures ❤️‍🩹

Nejvíc se ale během soboty řešil stav Portugalce Almeidy. Právě on měl být hlavním Pogačarovým pomocníkem do hor a záložní variantou UAE na celkové pořadí. „Pokud by Almeida odstoupil, s vývojem závodu by to mohlo hodně zamíchat,“ varoval dokonce belgický reportér Renaat Schotte.

Almeida si z pátečního pádu odnesl zlomeninu žebra a potlučenou ruku. Na startu sobotní etapy ale nechyběl. „Vzhledem k tomu, jak jsem spadl, jsem mohl dopadnout mnohem hůř,“ pravil optimisticky v Saint-Méen-le-Grand. „Levá ruka na tom moc dobře není. Bolí mě prsty, nedokážu pořádně brzdit ani ovládat kolo. Ale mělo by se to už jen lepšit.“

A tak zatímco většina pelotonu prožívala den téměř za odměnu – ve snadném profilu, klidném tempu, bez zlobícího větru nebo většího vzrušení – Almeida cítil každý hrbol na silnici.

„Pro balík to byl celkem snadný den, pro mě už tolik ne,“ přiznal za cílem. „Dost jsem trpěl. Ale nechci být jen zbytečným chlápkem v pelotonu, chci pomáhat týmu, jak jen budu moct. Bolest je součástí cyklistiky.“

Odhodlání svého parťáka následně ocenil i žlutý Tadej Pogačar. „Joao je opravdu velký válečník. Bylo vidět, že trpí při každém menším zrychlení. Klobouk dolů, že etapu dokončil. Má náturu skutečného šampiona.“

Příště dám vědět na Twitteru

Největší potlesk však v cíli osmé etapy oprávněně patřil Jonathanu Milanovi, který ukončil italské čekání na dalšího etapového vítěze.

Čtyřiadvacetiletý habán z Bujy už má na kontě čtyři triumfy z domácího Gira a k tomu dvě celková vítězství v bodovací soutěži, na Tour se ale ukázal vůbec poprvé.

A také dalo sportovním ředitelům Lidl–Treku celkem zabrat, aby jeho nominaci do Francie zvládli co nejdiplomatičtěji.

O místo v sestavě na Tour se totiž samozřejmě ucházel i Mads Pedersen, který si loni věřil na zelený dres, ale po nešťastném pádu v jednom z hromadných dojezdů musel závod předčasně ukončit. A letos doufal v odplatu.

Už na začátku sezony se však od týmu dozvěděl, že k ní nedostane příležitost. „Nebyla to snadná konverzace,“ prozradil následně sportovní ředitel Steven de Jong.

„Rád bych bojoval o zelený dres, ale nebudu brečet v posteli, protože se na Tour letos nedostanu,“ vykládal pak se svým typickým sarkasmem Pedersen. Z účasti na Giru vytěžil maximum možného: čtyři vyhrané etapy a dominance v bodovací soutěži.

Jako by tak trošku hodil Milanovi rukavici: Tak teď se předveď, mladej, co dokážeš ty.

A Milan dělá, co může.

Vyhrává sprinty na prémiích, v pondělí byl jen těsně druhý. Podařilo se mu zahnat vzpomínku na zbabranou úvodní etapu, kdy zaspal dělení pelotonu a dojel, až když se Jasper Philipsen dávno radoval z vítězství.

Od Belgičana si po jeho smolném pádu vzal zelený dres, který mu nyní opět právem náleží. A v sobotní etapě předvedl perfektní práci.

Všem, kteří čekali, že dojezd do mírného kopce pro něj bude příliš náročný, vytřel zrak. Ve vítězném gestu s rozpřaženýma rukama pak kývl hlavou. Hleďte, takhle se to dělá.

Jonathan Milan vítězí v 8. etapě Tour de France. Na druhém místě finišuje Wout van Aert.

Při rozhovorech se až klukovsky usmíval a z radosti i údivu nad tím, co právě dokázal, se mu nedostávalo slov. „Víte, my s týmem jsme si to vítězství vážně zasloužili,“ opakoval několikrát.

Jeho triumf byl skutečně impozantní. Když vykoukl za Mathieu van der Poelem, který rozjížděl spurt Kadenu Grovesovi, nikdo se mu nedokázal rovnat. I když, počkat… Kdo mu to visí na zadním kole?

Wout van Aert! Belgický všeuměl, jehož forma byla zatím na Tour tak trochu záhadou se k překvapení všech objevil v Lavalu na druhém místě.

Zaskočení novináři pak jezdce Vismy informovali o tom, že se v předetapových predikcích jako favorit dne vůbec nevyskytoval. „Aha, no ale já věděl už ráno, že chci spurtovat,“ bral záležitost s humorem. „Příště to napíšu před etapou na Twitter!“

Proto pozorně sledujte Van Aertův účet na síti X i v neděli ráno. Také devátá etapa je totiž zasvěcena hromadnému dojezdu.

A poté, co se jako sprinterský domestik podílel na 6. místě Tobiase Lunda, měl by o přední umístění znovu spurtovat i Pavel Bittner.

Český mladík dojel už v pondělí pátý a finiš v Châteauroux by mu měl opět sedět. „Je to čistokrevný sprint a jede se na mě. Kluci určitě chtějí odvést ještě lepší práci než v Lavalu. Moc se těším na další příležitost!“ vzkázal v nahrávce pro česká média.

Na nedělní trase nečíhá ani jedna vrchařská prémie, i ředitel závodu Christian Prudhomme označil za jedinou možnou komplikaci na trase pouze častou změnu směru v závěru...

Pro sprintery je pak největší výzvou nekonečná délka cílové roviny. Na kilometru a půl můžou kdekomu rupnout nervy, a na pásce tak bude slavit ten nejtrpělivější.