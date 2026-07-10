Tour ONLINE: Rovinatá etapa. Hned po startu se do úniku pouští Otruba

Zatím jen jedinkrát na letošní Tour sprinteři dostali šanci zabojovat o vítězství. Ve středečním dílu, který přinesl spoustu hektiky a tvrdý boj, vyhrál Nizozemec Olav Kooij z Decathlonu.
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Pavel Bittner v něm skončil šestnáctý, s čímž spokojený nebyl. „První sprint se nám nepovedl,“ líčil lídr Picnic PostNL po včerejší etapě, kterou dokončil v grupetu s dalšími rychlíky. „Ještě večer plánujeme se na něj s kluky podívat, abychom vychytali poslední věci. Potřebujeme se víc orientovat v prostoru. Tím, že to bylo tak chaotické a rychlé, tak jsme se nedokázali spojit. To bude náš hlavní cíl.“
Dnešní etapa obsahuje jen jediné větší stoupání. Je jím třicet kilometrů před cílem Cote de Béguey označené prémií čtvrté kategorie.
Po něm už cesta znovu vede v lehce zvlněném terénu až do cílového Bordeaux. Čtyři kilometry před páskou musí peloton přejet most a následně zatočit ostře doprava. Zbytek už nicméně vede po naprosté rovině podél řeky.
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Ve žlutém dresu jede po včerejším dominantním představení Slovinec Tadej Pogačar z UAE, který má k dobru na druhého Dána Jonase Vingegaarda z Vismy 2:38 minuty. Třetí je Pogačarův mexický kolega Isaac Del Toro, jenž má odstup 2:57.
Mathias Vacek z Lidl-Trek figuruje na desáté pozici s odstupem 7:10 minuty. V dnešní etapě se znovu vžije do role pomocníka pro Dána Madse Pedersena, který vede bodovací klasifikaci.
Jakub Otruba z Caja-Rural figuruje celkově na 133. místě, Bittner je 157.
Do etapy už nenastoupil někdejší norský lídr Torstein Träen z Uno-X. Při včerejší stíhací jízdě z Tourmaletu tvrdě upadl a ačkoliv do cíle ještě dojel, vyšetření ukázalo, že má otřes mozku a zlomená žebra.
Jak dnešní etapa dopadne?
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