Vyhozené rameno Rogliče i obří kolo pro vrchaře. Jak Jumbo narazilo do kostek

Primož Roglič naopak po pádu zaostal za Pogačarem o dvě minuty. Ještě větší rány na těle, na duši i na časovém kontu si lízal loni čtvrtý Ben O’Connor. A pro polámaného Jacka Haiga, třetího muže poslední Vuelty, skončila Tour úplně.

Co však platilo beze zbytku: divákům naservírovala pátá etapa strhující podívanou v prašných oblacích na stařičkých silnicích severní Francie.

„Nebude to vůbec hezký den. Hlavně nás čeká spousta stresu,“ věštil před startem této etapy Guillaume Martin z Cofidisu.

„Bude to masakr,“ tušil Thomas Pidcock z Ineosu.

A byl.

„Naprostý, od prvního kilometru,“ bilancoval do mikrofonu Eurosportu za cílovou páskou Bradley Wiggins, šampion ročníku 2012. „Byla to nejzajímavější etapa Tour na kostkách za posledních dvacet let. Úplná škatulata, hejbejte se. Ale také den, po němž si musíme klást otázku: Co vlastně Tadej Pogačar nedokáže?“

Když si Slovinec usmyslel, že na kostkách zaútočí, prostě zaútočil - a ujel hlavním protivníkům v celkové klasifikaci.

Osmnáct kilometrů před cílem se vydal vpřed ve společnosti Jaspera Stuyvena z Treku, s nímž se skvěle doplňovali. „Budu muset Jasperovi za jeho příspěvek k našemu tempu koupit pivo,“ usmíval se.

UMÍ VŠECHNO. Tadej Pogačar atakuje na kostkách.

Za uprchlíky, bojujícími o etapu, proťali cíl o 13 sekund dříve než nejbližší z jejich pronásledovatelů.

„Zdálo se to tak snadné,“ poznamenal poté na Pogačarovu adresu jeden z reportérů.

„Kdepak, vůbec to nebylo snadné,“ reagoval Slovinec. „Byl to opravdu těžký den v prachu a na kluzkých kostkách. Ale já se cítil dobře.“

Ovšem aby se hned příští rok postavil i na start Paříž-Roubaix, proslulého Pekla severu, k tomu se prozatím neměl. „Ne ne, dneska mi jedenáct sektorů po kostkách úplně stačilo. Paříž-Roubaix jich má nejméně dvakrát tolik, to je velký rozdíl,“ připomínal.

Tři údery do sebevědomí Jumba

Na rozdíl od velmi spokojeného Pogačara, jezdci stáje Jumbo-Visma, ještě v úterní etapě tak dokonalí a triumfující, si na středečních kostkách mohli říkat: Cokoliv se může pokazit, pokazí se.

Nejprve majitel žlutého trikotu Wout van Aert upadl a ztrácel. Navíc se při naháněné pelotonu málem srazil s autem týmu DSM. To když se pootočil na svého pomocníka Stevena Kruijswijka a nesledoval dost pozorně okolní provoz.

„Nebezpečná etapa,“ ulevil si van Aert. „Jako by nestačily kostky, navrch přidali organizátoři uzounké silnice s dopravními ostrůvky. Právě kvůli jednomu zúžení jsem se ocitl na zemi, a ztratil tím trochu sebevědomí.“

TRABLE. Wout van Aert, lídr Tour, bezprostředně po svém pádu.

Dotáhl se do pelotonu, načež pro změnu postihly mechanické potíže loni druhého Jonase Vingegaarda.

„Při kontaktu s jiným jezdcem jsem si shodil řetěz,“ líčil Dán. „Možná jsem si ho měl raději hned sám nahodit, ale tohle byl velmi nervózní den a já poněkud panikařil.“

Natřikrát a zmatečně měnil kolo.

Nathan Van Hooydonck zastavil, aby mu s řetězem pomohl, ale Vingegaard se rozhodl rovnou si vzít parťákovo kolo a pokračovat na něm.

Kámen úrazu spočíval v tom, že van Hooydonck měří 193 centimetrů a Vingegaard 175, takže na tomto „obřím“ kole si nemohl sednout na sedlo.

Další výměnu posléze provedl se Stevenem Kruijswijkem. Vzápětí zaregistroval přijíždějící týmové auto Jumba, a tak znovu seskočil z kola a běžel přes silnici, aby si vzal od mechanika své náhradní.

„Když máte tepovou frekvenci 200, ne vždy se rozhodujete nejlépe,“ poukázal Grischa Niermann, sportovní ředitel Jumba.

Proto jsme o chvíli později byli svědky na první pohled kuriózní situace. Žlutý van Aert se dobrovolně nechal odpárat z pelotonu, aby se stáhl k Vingegaardovi a pomohl mu mazat více než minutové manko.

A do třetice všeho zlého pro Jumbo: při nájezdu na úsek pavé číslo pět padl 30 kilometrů před cílem Primož Roglič.

„Motorka shodila balík se slámovými zábranami, který sklouzl do silnice. Vyhodil jsem si rameno a musel jsem ho nahodit zpátky,“ vyprávěl.

„Není to poprvé, co si Primož při závodě takhle vykloubil rameno,“ poznamenal další sportovní ředitel týmu Maarten Wynants. „Potřeboval si sednout na židli jednoho z diváků, aby si odpočinul a teprve pak vrátil rameno zpátky. Naštěstí neměl potom velké bolesti.“.

Rogličova ztráta však postupně narůstala, jeho domestici už byli vyčerpaní.

Do Arenbergu dorazil skleslý. Prokletí jménem Tour trvá.

Slabou útěchou je pro Jumbo, že van Aert uhájil po divoké stíhací jízdě s Vingegaardem svůj žlutý dres lídra. „O tom jsem dnes vůbec nepřemýšlel,“ přiznal Belgičan. „Už jsem neměl před cílem z čeho brát, ale snažil jsem se ze všech sil Jonasovi pomoci.“

Příliš velký stres

Věčné téma „mít, či nemít kostky na Tour“ tak znovu ožívalo.

Jsou bezesporu zárukou nesmírně atraktivních etap. Jenže mohou už v úvodním týdnu Tour zničit ambice některého z favoritů závodu. Často nikoliv jeho vinou.

Experti poukazují, že nervozita a obavy spojované právě s etapami po pavé vedou v jejich průběhu k chybám i na asfaltových pasážích.

Na Tour 2014 obhájce prvenství Chris Froome spadl ještě před prvním úsekem kostek a závod pro něj skončil. V roce 2018 se totéž přihodilo Richiemu Portemu.

A na samotných kostkách? Dramatická etapa ročníku 2010 - také do Arenbergu - zničila ambice spolufavorita Fränka Schlecka, jenž si natřikrát zlomil klíční kost a úpěl v příkopu u trati.

Podobně se ve středu loučil s letošní Tour Jack Haig, jeden ze dvou lídrů stáje Bahrain Victorious. Na stejném místě, kde upadl Roglič, si způsobil zlomeninu zápěstí a četné odřeniny a pohmožděniny po celém těle. Po etapě byl převezen do nemocnice.

Ben O’Connor, lídr AG2R, pokračuje v závodě dál, jenže ve středu nabral čtyřminutovou ztrátu. „Můj pád byla čistá smůla v opravdu těžkém úseku. Jsem smutný,“ hlesl.

Nepozorný divák srazil Daniela Osse z Total Energies. Na zemi se ocitl i jeho týmový kolega Peter Sagan. Dva defekty zabrzdily Mathieua van der Poela z Alpecinu. A tvrdost francouzských silnici pocítil také další ze zkušených jezdců po pavé Geraint Thomas z Ineosu. Vracel se pak i za pomoci „Jumbo-turba“ van Aerta pracujícího pro Vingegaarda.

Bláznivý den okomentoval Velšan Thomas s nadhledem sobě vlastním: „Ne, vážně jsem nechtěl upadnout 30 kiláků před cílem. Ale tak už to někdy na kostkách chodí, co nadělám? Celkově byla ta etapa zábavná. A všichni tři lídři našeho týmu zůstáváme ve hře.“

Dojemný příběh Clarka

Zdeněk Štybar v minulosti na téma kostky a Tour prohlásil: „Tyhle silnice jsou součástí Francie, ne? V tom případě patří i kostky do závodu kolem Francie. Taková etapa dává větší šanci jiným typům cyklistů než obvykle, a to je dobře.“

Rovněž Fabian Cancellara svého času tvrdil: „Pokud zrušíte na Tour kostky, zrušte i horské etapy, protože ty pro změnu nevyhovují mně.“

Tadej Pogačar se zjevně stížnostmi některých svých kolegů na záludnosti pavé kdovíjak netrápil.

„Na tu etapu se těším,“ vyřkl poté, co si její klíčové pasáže na jaře projel. „Buď to na kostkách bude o. k., nebo to může skončit zle. To k závodu patří. Očekávám hektický den a zároveň i velký zážitek. Ať si organizátoři Tour dělají, co chtějí. Když pro nás přichystají kostky, my na nich pojedeme.“

Kostky na Tour 2022 skutečně nabídly dramata i dojemné příběhy. Ten nejkrásnější napsal Simon Clarke. Už pětatřicetiletý Australan ze stáje Israel Premier Tech vyhrál poprvé v životě etapu na Tour poté, co ji skoro celou objel ve skupině uprchlíků.

EUFORIE. Simon Clarke (čelem) slaví s týmovými kolegy vítězství v páté etapě Tour

Přitom letos v zimě se tentýž Clarke smiřoval s koncem kariéry. „Neměl jsem smlouvu a zůstal bez týmu, než mi Israel řekl: Dobře, dáme ti ještě šanci.“

Dan Jones, australský producent sportovních dokumentů, každopádně získal námět na další film a hned tweetoval: „Nemám slov. Simone, jsi absolutní legenda. Od boje o smlouvu k vyhrané etapě na největším závodě. Úžasné. Nikdy nepřestávejte věřit.“

Tutéž větu by si měl nyní opakovat Primož Roglič, trojnásobný šampion Vuelty, byť se jeho ztráta v celkovém pořadí zdá být masivní a pozice lídra týmu otřesená.

„Ale pořád jsem tady. Naštěstí nemám nic zlomeného,“ vykládal Slovinec. „Bylo velmi těžké pokračovat v situaci, v jaké jsem se ocitl, ale člověk dělá, co může - a další den uvidíme, co dál. Zatím jsem nepřemýšlel o tom, jestli jsem dnes přišel o šanci vyhrát Tour. Teď je nejdůležitější zjistit, jak se z toho karambolu dokážu zotavit.“

Ztráty po kostkách vybraní lídři týmů pro celkové pořadí 1. van Aert

4. Pogačar +0:19

7. Vingegaard +0:40

8. A. Yates +0:48

10. Thomas +0:50

12. Vlasov +0:56

17. Martínez +1:09

20. Gaudu +1:15

21. Fugsang +1:20

22. Mas +1:21

37. Caruso +1:59

39. G. Martin +2:07

40. Urán +2:18

42. Pinot +2:25

44. Roglič +236

67. 0'Connor +4:34

V rámci přípravy na kostky se letos s Vingegaardem oproti zvyklostem postavili i na start kostkové semiklasiky Grand Prix Deinan.

Před středeční etapou měl jejich tým připraveno o dvacet rezervních bicyklů a šedesát kol navíc v porovnání s „běžnými“ etapami.

„Nic jsme nepodcenili. Ale občas potřebujete mít na své straně i štěstí, a to jsme dnes neměli,“ prohlásil sportovní ředitel Grischa Niermann.

„Rozhodně to nebyl den, v jaký jsme doufali,“ posteskl si van Aert. „Prostě jsme ho museli nějak se ctí přežít. Pro nás je nyní nejdůležitější, že alespoň Jonas neztratil příliš mnoho času.“

Do konce Tour stále zbývá šestnáct etap.

Vingegaardův odstup 21 sekund za Pogačarem, to jsou v celkovém pořadí stále jen drobné před příjezdem do hor.