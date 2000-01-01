náhledy
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní tu už šestnáctkrát vyhráli. Víte kdo? V galerii najdete nejen kola z letošního pelotonu, ale i zajímavosti o jednotlivých značkách.
Autor: AP
Jonas Vingegaard (vpravo) na začátku Tour obdivuje Colnago Y1Rs největšího rivala Tadeje Pogačara. V garáži ho můžete mít i vy. Pokud na účtu najdete asi 450 tisíc korun, nemělo by se vaše kolo příliš lišit od toho, které vozí světový šampion (a můžete mít i duhové proužky na vidlici!). V pelotonu Tour nic dražšího nenajdete...
Autor: Reuters
Ještě jedna varianta modelu Y1Rs, kterou v zeleném prezentuje Isaac del Toro. Průběh Tour určitě dělá radost čtyřiadevadesátiletému zakladateli firmy Ernestu Colnagovi, který v roce 1972 sledoval, jak na jeho rámu překonal rekord v hodinovce slavný Eddy Merckx.
Autor: AP
Žlutý dres se náramně hodil Jonasi Vingegaardovi k jeho Cervélu S5. Dán však není prvním, kdo na stroji kanadské značky tenhle dres dovezl až do Paříže. Víte, kdo to dokázal před ním?
Autor: AP
V roce 2008 se to povedlo Carlosi Sastremu! Dříve než se Cervélo naplno prosadilo na silnici, dominovalo díky skvělým aerodynamickým vlastnostem závodům triatlonistů.
Autor: AP
Kreativita rozhodně nechybí největšímu americkému výrobci kol – Treku. Na extravagantně vydesignovaném modelu Trek Madone SLR 9 sedí Mathias Vacek.
Autor: Profimedia.cz
Na rámu je podle výrobce 50 různých symbolů. Od obrysu Wisconsinu, odkud forma pochází, přes krávy typické pro tento stát, až po podobiznu Bevila Hoggse, spoluzakladatele společnosti Trek. Schválně, najdete ji?
Autor: Profimedia.cz
Správná odpověď byl obličej na zeleném pozadí pod košíkem na bidon. Tady už ho nenajdete. Rám Treku byste ale zajisté poznali i bez přehršle symbolů. Stačí se podívat pod sedlo... Patentovaná “díra“ v rámu pod sedlovkou – Iso Flow – má pomáhat aerodynamice i pohodlí díky lepšímu tlumení nerovností na vozovce.
Autor: AP
Model Madone je pojmenovaný po francouzském stoupání Col de la Madone, které Lance Armstrong, nejznámější reprezentant Treku, využíval pro testování své kondice.
Autor: Reuters
Look byl na Tour u jednoho zásadního průlomu. Greg LeMond v roce 1986 ukázal, že karbon není výstřelek, ale budoucnost. Jako první na něm vyhrál celkovou klasifikaci. O čtyřicet let později ukazuje francouzskou eleganci tým Cofidis. Model Look 795 Blade RS 3 je osazený jako jediný v pelotonu italským Campagnolem.
Autor: Reuters
Mimochodem, právě chytrým hlavám z Looku vděčíme za vynález moderních cyklistických nášlapných pedálů v roce 1984.
Autor: Profimedia.cz
Bahrain-Victorious pohání italská elegance zosobněná v kolech značky Bianchi, která se pyšní titulem nejstaršího stále fungujícího výrobce kol na světě. V ulicích je k vidění od roku 1885.
Autor: Reuters
Už na konci 19. století na něm jezdila i královna Markéta Savojská, pro kterou zakladatel firmy Edoardo Bianchi vytvořil první dámské kolo vůbec. Na letošní Tour stáj sportovního ředitele Romana Kreuzigera používá model Bianchi Oltre RC.
Autor: Profimedia.cz
Nejlepší jméno letos značce dělá Francouz Lenny Martinez (uprostřed), i když čtvrtý celkový triumf do síně slávy Bianchi určitě nepřidá. Asi nepřekvapí, že tři předchozí zajistily italské legendy - Fausto Coppi (2x) a Marco Pantani.
Autor: AP
V tomto ohledu ale Bianchi jasně zaostává za italskou konkurencí, Tour historicky vládne Pinarello! Jedno ze šestnácti vítězství zařídil i muž na obrázku Egan Bernal z Ineosu, který se v roce 2019 přidal ke jménům jako Miguel Indurain nebo Chris Froome. V letošním ročníku řídí překrásný model Dogma F.
Autor: AP
Pinarello si zakládá na asymetrii, která je mnohým tak přitažlivá. Levá a pravá strana rámu jsou konstruovány lehce rozdílně, aby se vyrovnaly vyšší síly působící na konstrukci na straně řetězu.
Autor: AP
Model Dogma F používá i tým Q36.5, který má italskou značku založenou v roce 1952 i v názvu týmu.
Autor: Reuters
I Specialized zásobuje hned dva týmy. Na rámy americké společnosti spoléhají Red Bull-BORA-hansgrohe a Soudal-QuickStep, které používají model Specialized S-Works Tarmac SL9.
Autor: Reuters
Na Tour byla značka asi nejvíc prominentní v roce 2010, kdy stála u řetězové aféry Andyho Schlecka a Alberta Contadora. S-Works měli na rámu jak ujíždějící „padouch“, tak řetěz nahazující nešťastník. O čtyři roky později na ní vyhrál Tour i Vincenzo Nibali.
Autor: Reuters
Poslední výrobce, který zásobuje dva týmy. Canyon Aeroad CFR používají jezdci Alpecinu i Movistaru. Německá značka je pionýrem v přímém prodeji kol zákazníkům přes online obchod.
Autor: Reuters
I to přispělo k tomu, že si vydobyla pověst prvotřídních kol za dostupné ceny. Aeroad CFR seženete zhruba o polovic levněji než Pogačarovo Colnago. Před dvěma a čtyřmi lety Canyon díky Annemiek van Vleutenové a Katarzyně Niewiadomé slavil na Tour de France Femmes.
Autor: Reuters
Největší naděje francouzské cyklistiky Paul Seixas spoléhá na Van Rysel RCR-Pro, prémiový model značky sportovního řetězce Decathlon, který rovněž cílí na dostupnost.
Autor: Reuters
Hodně muziky za málo peněz slibuje zákazníkům i další oblíbený německý prodejce – Cube.
Autor: Reuters
Jediným absolutním nováčkem na Tour je španělská značka MMR (Machines Made for Racing), na jejímž modelu Aelion SL Team jezdí druhodivizní tým Caja Rural–Seguros RGA s Jakubem Otrubou (na snímku). Pokud byste si ho chtěli pořídit, vězte, že si odhadem vystačíte s méně než dvěma sty tisíci (nejméně na letošní Tour).
Autor: Reuters
Belgická značka silně ovlivněná svým cyklokrosovým dědictvím. Letos Ridley skvěle reprezentuje tým UNO-X, jenž má vítěznou etapu a chvíli měl i žlutý dres, který s ostentativně aerodynamickým modelem Ridley Noah Fast vybojoval právě muž na snímku – Torstein Träen.
Autor: Reuters
Třetí z velkého amerického tria. Cannondale tlačil na hliník v době, kdy silničnímu pelotonu stále vládla ocel. Milovníci horských kol jistě znají jeho typickou „jednonohou“ lefty vidlici. Na snímku je Richard Carapaz na SuperSix Evo Lab71.
Autor: Reuters
S francouzskou značkou Lapierre byl donedávna spojený především tým Groupama–FDJ. Model Xelius DRS už na Tour ale prezentuje tým Picnic PostNL (na snímku Frank Van Den Broek).
Autor: Reuters
Historie baskické značky Orbea sahá až do roku 1840, i když ke kolům z výroby zbraní přešla až v roce 1930. Šéfům firmy letos určitě udělal radost Baptiste Veistroffer, který povedený model Orca Aero poctivě ukazuje v únicích.
Autor: Reuters
Mimochodem, Orbea je zajímavá i vlastnickou strukturou – funguje jako družstvo, které je součástí Mondragón Corporation. To znamená, že zaměstnanci Orbey jsou zároveň spoluvlastníci firmy.
Autor: Reuters
Většina rámů i těch nejslavnějších značek (viz předchozí obrázky) se v Asii vyrábí, jen dva na letošní Tour jsou ale skutečně od asijského výrobce...
Autor: AP
Čínská firma XDS, založená v roce 1995, se na Tour vrací díky týmu Astana s modelem X-LAB AD9.
Autor: Profimedia.cz
Největšího výrobce kol na světě, sídlícího v Tchaj-wanu, má na rámu tým Jayco–AlUla, který si na Tour připsal vítěznou etapu na modelu Giant Propel Advanced SL 0.
Autor: Reuters
Stáj Tudor spoléhá na švýcarské BMC, které nejvíce proslavil v roce 2011 vítěz Tour Cadel Evans. Na snímku Julian Alaphilippe na modelu Teammachine R 01.
Autor: Profimedia.cz
Švýcarský Scott, založený v USA, se vrátil do pelotonu Tour po roční absenci díky týmu NSN, který používá model Foil RC Pro.
Autor: Reuters
Ať žije osvobozená a vykoupená Itálie! Takový je význam zkratky názvu Wilier, jenž momentálně v pelotonu vozí Francouzi z Groupama–FDJ, kteří předloni přešli na výrobce z Terstu po 22 letech spolupráce s Lapierre. Na snímku Clément Braz Afonso s krásným Filante SLR ID2.
Autor: Profimedia.cz