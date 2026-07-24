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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...
Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?
Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...
Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní
Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....
ONLINE: Plzeň - Liberec 0:1, začíná nová sezona, Ladra si srazil míč do vlastní sítě
Plzeňští fotbalisté otevírají novou sezonu. V té minulé skončili na třetím místě a tentokrát chtějí ještě výš. V prvním ligovém kole doma hostí liberecký Slovan. Utkání sledujte v podrobné online...
Velkolepé finále. Carapaz má druhý triumf, Evenepoel v závěru pláchl i Pogačarovi
Královská etapa Tour de France nabídla královský příběh. Richard Carapaz si po dalším srdnatém výkonu v denním úniku dojel pro druhé letošní vítězství. Ekvádorský cyklista v dresu EF se kromě toho...
ONLINE: Teplice - Bohemians 1:0, domácí chtějí prodloužit sérii, trefuje se Pulkrab
V přípravě neprohráli, a dokonce ani jednou neinkasovali, takže tepličtí fotbalisté na startu soutěže hodlají v sérii pokračovat. V prvním kole Chance Ligy hostí pražské Bohemians. Utkání můžete...
Tenis ONLINE: Krejčíková v semifinále v Praze hraje třetí set, Valentová vypadla
Tenisové Prague Open ryze české finále neuvidí, Tereza Valentová totiž v semifinále podlehla Ukrajince Darje Snigurové 6:7 a 3:6. Domácí zastoupení v boji o titul může zařídit ještě Barbora...
Hokejový Litvínov má nového ředitele, klub angažoval i šéfa fanoušků Ptáčka
Perestrojka v hokejovém Litvínově pokračuje. Řízením celé společnosti HC Verva, kterou jako většinoví vlastníci získaly legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela, byl pověřený Kamil Burda. Stal se novým...
ONLINE: Zlín - Baník 0:0, hosté se budou chtít vyhnout osudu minulé sezony
Naposledy odvrátili sestup na poslední chvíli, novou sezonu tedy chtějí fotbalisté Baníku Ostrava odstartovat úspěšně. V prvním kole Chance Ligy hrají ve Zlíně, utkání sledujte v podrobné online...
Jednoznačné finále a senzační zlato z MS! Nejkrásnější den v životě, září Choupenitch
Žádný český fleretista se nikdy neprobojoval až k titulu z mistrovství světa. Až on. Alexander Choupenitch na šampionátu v Hongkongu vyválčil senzační zlatou medaili, ve finále navíc smetl Itala...
Beachvolejbalisté Šépka se Sedlákem si v Číně zahrají o bronz
Beachvolejbalisté Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem si na turnaji Pro Tour Challenge v Šang-luu zahrají o bronz, v semifinále nestačili na Němce Philippa Hustera a Svena Wintera. O finálovou účast budou...
Jak odloudit hvězdu? Svůdné nabídky dostali Nedvěd, Sakic či Fjodorov
Ruský hokejista Fjodorov kdysi utržil 28 milionů dolarů za čtyřměsíční šichtu pro Detroit Red Wings. Ten ranec mu vynesla nabídka od konkurence z Caroliny. Šílená, rafinovaná, leč neúspěšná. Nedávno...
Nová videa z pekla. Fanoušek před vozem UAE upadl, pak Rubio letěl do skla
Od našeho zpravodaje ve Francii Podrobnosti o pátečním incidentu, který ukončil působení na letošní Tour kolumbijskému jezdci Marku Rubiovi ze stáje Movistar, ještě více rozvířily debatu o řádění rozvášněných fanoušků, které opět...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Návrat z Francie: Basketbalisty Slavie posílí reprezentant Samoura
Český basketbalový reprezentant Patrick Samoura se vrací z Francie a bude hrát za pražskou Slavii. S klubem podepsal dvouletou smlouvu. Slavia, která se po minulé sezoně spojila s mistrovským...
Haalanda nadchl přestup bratrance. Sdílel fotku v novém dresu, Spartu začal sledovat
Příchod útočníka Jonatana Brauta Brunese se zařadil mezi nejzajímavější letní přestupy v české fotbalové lize, bratranec Erlinga Haalanda posílil pražskou Spartu. O jeho příchodu z polského Rakówa...