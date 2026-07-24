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Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

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Egan Bernal na Tour de France. Jonas Vingegaard si prohlíží Colnago Tadeje Pogačara. Tadej Pogačar a Isaac del Toro na Tour de France. Isaac del Toro a Tadej Pogačar na Tour de France. Jonas Vingegaard na Tour de France. Victor Campenaerts na Tour de France. Mathias Vacek na Tour de France. Carlos Verona na Tour de France. Juan Ayuso na Tour de France. Mads Pedersen na Tour de France. Quinn Simmons na Tour de France. Alex Kirsch na Tour de France.
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní tu už šestnáctkrát vyhráli. Víte kdo? V galerii najdete nejen kola z letošního pelotonu, ale i zajímavosti o jednotlivých značkách.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

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25. července 2026  11:25,  aktualizováno  17:25

ONLINE: Teplice - Bohemians 1:0, domácí chtějí prodloužit sérii, trefuje se Pulkrab

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