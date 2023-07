Když F1, proč ne cyklistika? Týmové rádio v TV, aneb jak se Tour přibližuje světu

Schválně se přiznejte, všimli jste si letošní novinky?

Pokud ne, nevadí, do konce Tour máte ještě dost času. Je fakt, že týmové vysílačky se v přenosu neobjevují tak často jako ve formuli 1, kde jde o zavedenou věc už přes dvacet let. Ale minimálně pětkrát v každé etapě něco zajímavého od týmu směrem k závodníkům zazní.

„Vepředu jsou tři lidi, jedou dobré tempo. Samozřejmě je tu Cavagna. Ten zná jenom plný plyn,“ rozesmál třeba fanoušky týmový vůz Jumbo-Visma, který přesně zhodnotil francouzského časovkáře.

🎙 Team radio - @JumboVismaRoad



"He only knows full gas!" That's a pretty accurate description of @remicav 😆



"Il roule toujours à fond !" Description assez pertinente de @remicav 😆#TDF2023 pic.twitter.com/nr5pB2oeKz — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2023

Má to vždycky stejný průběh.

Na obrazovce se objeví hláška „Coming next… team radio“. A po chvíli se v bublině ukáže přepis toho, co se na trase mezi závodníky a sportovními řediteli událo.

Ale ne vždy jen mezi nimi.

Třeba v pondělní etapě v týmovém voze seděla i manželka Francouze Pichona, který byl nejdřív ve dvoučlenném úniku a pak vepředu zůstal úplně sám.

„Jsem na tebe hrozně pyšná, jaký jsi bojovník! Dal jsi nám tolik skvělých emocí, miluju tě!“ zahlásila do rádia, během etapy.

Jiní zase dávají pokyny, kdo má zůstat u kterého z lídrů.

„Lilian (Calmejane) zůstane s Louisem (Meintjesem), zbytek buďte u Biniho (Girmye). Je důležité ho v té pračce chránit, co nejvíc to půjde,“ zaznělo v pondělí z auta Intermarché.

Tom Steels z Quick-Stepu zase Cavagnovi zdůrazňoval, že ho před cílem potřebuje vepředu, aby rozrážel vzduch svým parťákům.

Ale pokyny jsou různé. Někdy diváci uslyší, jak sportovní ředitel upozorňuje na nebezpečný sjezd, pak zase aby držel tým pohromadě a závodníci spolu mluvili. Nebo upozornění na baskické fanoušky, kteří byli všude po trase.

Je to vskutku pestrý pohled dovnitř pelotonu, který zase fanoušky dostane ke svým oblíbencům o něco blíž.

Hlavně nic neprozradit

Poslední novinka Tour není ve světě sportu ničím převratným.

Součástí formule 1 už je tahle věc víc než 20 let, takže pro fanoušky rychlých vozů to asi žádná velká věc nebude. Možná by se až divili, proč k tomu v cyklistice došlo až teď.

Jednoduše, je to těžší technologicky.

Zatímco piloti formule jezdí po okruhu a komunikují s lidmi, kteří sedí v padoku, peloton Tour i s týmovými vozy je neustále v pohybu. Za den urazí stovky kilometrů a pokrýt podobnou vzdálenost je pochopitelně těžší.

I to je jeden z důvodů, proč s touhle inovací přišla Tour až nyní. Loni novinku otestovala nejprve na ženské verzi Tour, letos už i na té mužské.

Jak to vlastně celé funguje?

Celkem šest delegovaných a prověřených funkcionářů poslouchá během etapy rádiové vysílání jednotlivých týmů. Z nich pak vyberou to, co jim přijde zajímavé. Zároveň to však nemůže být jakákoliv komunikace, která by příliš odhalovala z taktiky stáje.

🎙 Team radio zapping - stage 1



🗣️ Here are some snippets from team radio exchanges during today's inaugural stage of the #TDF2023!



🗣️ Voici quelques extraits des échanges entre coureurs et équipes pendant cette étape inaugurale du #TDF2023 ! pic.twitter.com/Konn2ZY8So — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023

Tomu se zabraňuje i tím, že se vysílačky objeví v přenosu se zpožděním.

I když…

Pokud se některé týmy bojí odhalení jejich taktiky, není to žádnou novinkou. S tímhle už se perou pěkně dlouho.

Neoficiální hackování rádiových komunikací ostatními týmy už totiž tvoří součást takzvaných městských legend Tour i dalších závodů přes dvacet let.

Třeba na Tour v roce 2001 Johan Bruyneel, sportovní ředitel US Postal v rádiu falešně mluvil o tom, jak je na tom Lance Armstrong špatně. Odhadoval (správně), že ho soupeřící týmy budou odposlouchávat a Armstrong toho pak v etapě využil, když to jeho soupeři nečekali.

Něco podobného se stalo i v témže roce na Vueltě.

Igor Gonzalez de Galdeano tehdy vyhrál nejrychlejší etapu historie do Zaragozy, kam přijel s šílenou průměrnou rychlostí 55,176 km/h. V rádiu mu bylo sportovním ředitelem Manolo Sainzem řečeno, aby zaútočil co nejtvrději to jde.

Ale v baskičtině, kterou – jak Sainz věděl – žádný ze soupeřů nemluvil.

Co právo na intimitu?

Tomu, co se dostane k divákům u televizí, pochopitelně rozumí všichni.

„Jinak by to nedávalo smysl. Takhle je myslím jasné, proč jsme se pro něco podobného rozhodli. Chceme Tour technologickými inovacemi neustále posouvat,“ řekl pro L´Equipe mediální ředitel organizační skupiny ASO Julien Goupil.

Ne všechny týmy však s touhle myšlenkou souhlasí.

Nezapojili se Cofidis, Movistar, Jayco AlUla, Alpeci-Deceuninck a již zmiňovaný domácí FDJ.

„Což je škoda, protože nejsou součástí postupného vývoje. V roce 2015 jsme přišli s kamerami na kolech jezdců. O tři roky později jsme zřídili 3D živé pokrytí jednotlivých skupin, které se na trati pohybují a které je možné sledovat na našich stránkách. A chceme v inovacích pokračovat, chceme vylepšovat divácký zážitek z Tour. Pokud dojde k nějaké havárii nebo k útoku, je fajn znát pohled zevnitř pelotonu,“ vysvětluje Goupil.

V rámci dvouleté smlouvy každý tým, který se projektu účastní, dostane 5 tisíc eur. A vysílačky budou k dispozici všem televizním kanálům, které si za bonus připlatí.

„Já v tom ale žádný velký přínos nevidím. Jaký je přínos v tom, když diváci uslyší větu: až odbočíte doprava, přijde boční vítr. A kdy mu řeknete, aby jel na kruhovém objedu doprava a on ho objede zleva, budete vypadat jak idiot,“ tvrdí Marc Madiot, šéf FDJ.

Trvá na tom, že právo na jistou intimitu komunikace mezi sportovními řediteli a jezdci, by mělo být zachováno.

„Pak se naštvete, protože budete patnáctým vozem v koloně a bude trvat strašně dlouho, než pokaždé předáte cyklistům bidony a třeba něco nejapného do rádia utrousíte. A v cíli na vás bude čekat patnáct reportérů s kamerami a budou se ptát, proč jste byl tak naštvaný,“ uvedl.

Mnoho ostatních šéfů stájí to ale naštěstí pro fanoušky u televizí vidí jinak. Podobně jako Goupil. Cení si toho, jak se Tour snaží fanouškům ještě víc přiblížit.

Ať už díky populární sérii Netflixu o loňské Tour, nebo právě touhle novinkou.