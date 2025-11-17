Zpoplatněná Tour? Absolutně ne. Za přístup k trati se vstupné vybírat nebude

Naposledy s tímto návrhem přišel minulý týden v podcastu Grand Plateau bývalý jezdec a později týmový ředitel Jérome Pineau. Jako příklad, kde by vybíral od fanoušků vstupné a pomohl tím stájím vylepšit finanční situaci, dal dvojí výjezd na Alpe d’Huez v příštím ročníku Tour.
Pierre-Yves Thoualt ze společnosti ASO, která Tour a další závody pořádá, prodej vstupenek odmítl s tím, že základním principem cyklistiky je, že je přístupná pro každého.
„Cyklistika je ve své podstatě (pro diváky) zdarma a zavedení prodeje vstupenek v současnosti absolutně není na programu,“ řekl belgickému listu Derniére Heure.
Finanční situace v cyklistice přišla na přetřes po nedávném krachu týmu Arkéa-B&B Hotels a také kvůli tomu, že se stále prohlubují rozdíly v rozpočtech velkých a malých stájí WorldTour.