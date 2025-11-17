Zpoplatněná Tour? Absolutně ne. Za přístup k trati se vstupné vybírat nebude

Autor: ,
  21:03
Diváctvo může zůstat v klidu. Organizátoři cyklistické Tour de France rázně odmítli nedávnou myšlenku, že by mohli zpoplatnit přístup na atraktivní úseky závodu podél silnice.

Sesbírané odpadky ve stoupání na Alpe d'Huez den po dvanácté etapě Tour de France | foto: AP

Naposledy s tímto návrhem přišel minulý týden v podcastu Grand Plateau bývalý jezdec a později týmový ředitel Jérome Pineau. Jako příklad, kde by vybíral od fanoušků vstupné a pomohl tím stájím vylepšit finanční situaci, dal dvojí výjezd na Alpe d’Huez v příštím ročníku Tour.

Pierre-Yves Thoualt ze společnosti ASO, která Tour a další závody pořádá, prodej vstupenek odmítl s tím, že základním principem cyklistiky je, že je přístupná pro každého.

„Cyklistika je ve své podstatě (pro diváky) zdarma a zavedení prodeje vstupenek v současnosti absolutně není na programu,“ řekl belgickému listu Derniére Heure.

Finanční situace v cyklistice přišla na přetřes po nedávném krachu týmu Arkéa-B&B Hotels a také kvůli tomu, že se stále prohlubují rozdíly v rozpočtech velkých a malých stájí WorldTour.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. GibraltarFotbal - Skupina L - 17. 11. 2025:Česko vs. Gibraltar //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • -
  • 800.00
  • 800.00
Nizozemsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 17. 11. 2025:Nizozemsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • 25.00
  • 70.00
Malta vs. PolskoFotbal - Skupina G - 17. 11. 2025:Malta vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 7.80
  • 3.50
  • 1.60
Černá Hora vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 17. 11. 2025:Černá Hora vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 2.50
  • 3.20
  • 2.90
Sev. Irsko vs. LucemburskoFotbal - Skupina A - 17. 11. 2025:Sev. Irsko vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.25
  • 5.00
  • 20.00
Německo vs. SlovenskoFotbal - Skupina A - 17. 11. 2025:Německo vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

ONLINE: Česko - Gibraltar 5:0, kanonáda v první půli. Pátá radost patří Součkovi

Sledujeme online
Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Čeští fotbalisté se v závěru kvalifikace o mistrovství světa rozstříleli. V Olomouci vedou nad Gibraltarem už 5:0, v úvodu se trefil Douděra, který vzápětí asistoval na gól Chorému a ještě do...

17. listopadu 2025  21:31

Zpoplatněná Tour? Absolutně ne. Za přístup k trati se vstupné vybírat nebude

Sesbírané odpadky ve stoupání na Alpe d'Huez den po dvanácté etapě Tour de...

Diváctvo může zůstat v klidu. Organizátoři cyklistické Tour de France rázně odmítli nedávnou myšlenku, že by mohli zpoplatnit přístup na atraktivní úseky závodu podél silnice.

17. listopadu 2025  21:03

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Mladá Boleslav překonala 41. výhrou za sebou rekord florbalové superligy

Finský trenér florbalistů Mladé Boleslavi Joonas Naava (uprostřed)

Florbalisté Mladé Boleslavi vyhráli v 11. kole superligy nad Sokolem Královské Vinohrady 11:2 a 41. vítězstvím za sebou překonali vlastní rekord domácí nejvyšší soutěže.

17. listopadu 2025  20:43

Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Slavia v první hokejové lize rozdrtila Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně má v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick nastřílel Jiří Průžek. Čisté konto udržel...

17. listopadu 2025  20:38

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Netflix už se těší. Bývalý šampion Joshua bude boxovat s youtuberem Paulem

Britský boxer Anthony Joshua (vlevo) sleduje Fina Roberta Heleniuse na zemi.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua se utká v boxerském ringu s youtuberem Jakem Paulem. Zápas se uskuteční 19. prosince v Miami v hale Kaseya Center, kde hrají basketbalisté Heat v NBA....

17. listopadu 2025  16:54

Může za to voodoo. V Nigérii našli důvod pro nezdar v kvalifikaci

Fanoušci a fanynky z Demokratické republiky Kongo

Za vyřazení fotbalistů Nigérie ve druhém kole africké kvalifikace mistrovství světa může voodoo. Po nedělní porážce v penaltovém rozstřelu s Demokratickou republikou Kongo v Rabatu to řekl trenér...

17. listopadu 2025  16:28

Nymburský si vystřílel na MS titul z velkorážní pušky vleže, zlatý je i český tým

Petr Nymburský

Petr Nymburský se v posledním soutěžním dnu šampionátu ve sportovní střelbě v Káhiře stal mistrem světa ve velkorážní pušce vleže. Neolympijskou disciplínu, při níž se střílí na vzdálenost 300 metrů,...

17. listopadu 2025  15:41

Šest titulů s hvězdami, na závěr záchrana. Loučí se nejúspěšnější kapitán v historii

Kapitán českých tenistek Petr Pála v utkání baráže BJK Cupu proti Chorvatkám

Stal se synonymem pro české úspěchy v týmové soutěži tenistek. Petr Pála je se šesti tituly nejúspěšnější kapitán v historii, za 17 let ve funkci radil předním světovým hvězdám Petře Kvitové,...

17. listopadu 2025  15:40

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Na Gibraltar i se Součkem, přejí si čtenáři. Váhají, koho vedle Karabce se Schickem

Trénink českých fotbalistů před kvalifikačním utkáním proti Gibraltaru.

V zápase se slaboučkým Gibraltarem by zvlášť neriskovali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí dočasnému kouči českých fotbalistů Jaroslavu Köstlovi, ať nasadí ty nejzkušenější hráče, které má k...

17. listopadu 2025  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.