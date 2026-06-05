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Vše pro Tour: horská dřina i výškový stan. Vacek se chystá na velkou premiéru

Michal Koubek
  9:39
Nedávno se vrátil z vysokohorského soustředění ve španělské Sieře Nevadě. Jeho efekt nyní doma podporuje ještě spaním v hypoxickém stanu, který simuluje právě prostředí s nižší koncentrací kyslíku. V polovině června cyklistu Mathiase Vacka čekají závody ve Švýcarsku, na konci měsíce republikové mistrovství v Jeseníku, načež se pustí na start Tour de France. Do své velké premiéry.
Český cyklista Mathias Vacek

Český cyklista Mathias Vacek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
16 fotografií

Jel už Vueltu i Giro, ale uvědomuje si, že francouzská Grand Tour představuje ještě o něco vyšší level.

Tlakem, očekáváními, atmosférou, celým tím humbukem kolem.

„Tohle období teď hlavně beru den po dni. Snažím se soustředit na sebe, abych neudělal nějaké chyby,“ líčí třiadvacetiletý jezdec stáje Lidl–Trek o týdnech příprav. „Tour de France je na konci tunelu, který mám před sebou.“

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Naposledy závodil v dubnu na Paříž–Roubaix, kde skončil dvaadvacátý. Následoval zhruba týden úplného volna bez kola, načež mu tým naordinoval dlouhý a tvrdý tréninkový blok v extrémnější výšce.

„Nejtěžší období mám za sebou, teď už mě čekají závody, které jsou příjemnější,“ hlásí. „V Sieře Nevadě to je hezké, ale vysokohorské soustředění je samozřejmě dost stereotyp. Musíte dodržovat plán, všechno máte přesně zaškatulkované. Člověk žije ve 2 300 metrech nad mořem a nic jiného než jezdit na kole a soustředit se na trénink nemůže dělat. Ale od toho samozřejmě kemp je.“

Udělal jsem ještě krok navíc

Ve vyhlášeném španělském resortu byl spolu s parťáky, s nimiž se potká v sestavě na Tour. Pokud jezdili kratší tréninky do dvou a půl hodiny, šlapali ještě nad středisko do tří tisíc metrů. Na delší tréninky se naopak sjíždí dolů.

„Parta byla super, panovala dobrá atmosféra. Měli jsme i naše maséry, kuchaře… Zkrátka perfektní servis k tomu, abychom mohli co nejlíp trénovat i co nejlíp regenerovat,“ chválí si.

Aby příjezd do hor neznamenal pro organismus takový šok, už dva týdny předtím si zvykal ve výškovém stanu. „I tak se ale musíte hlídat – sledovat tep, stav únavy a podobně. Celý tým nás důkladně monitoruje, abychom se nepřetáhli,“ dodává.

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„Máme předepsané nutriční plány a kuchař podle nich adekvátně vaří, velký důraz se musí klást na odpočinek a spánek. S ním někdo tak vysoko mívá problémy, ale mně se naštěstí spalo fajn a dobře jsem regeneroval.“

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Doufá, že právě takový impulz ho ještě posune.

Loni před Girem, kde se blýskl skvělou prací pro Dána Madse Pedersena, jenž vyhrál čtyři etapy i bodovací klasifikaci, třeba vzhledem ke klasikám prostor na dlouhý tréninkový kemp neměl. Natož odjet do výšky.

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„Jedinou možnost tedy představoval stan, což ale ideální není. Věřím, že teď, když jsem udělal jeden krok navíc, budu podávat ještě lepší výkony,“ líčí. „Měli jsme hezké počasí a odtrénovali jsme všechno, co jsme měli. Taky tři týdny byly ideální, protože jde o dobu, kdy vás to ještě nezačne ničit.“

I přesto se už těší na změnu rytmu v podobě závodů. V polovině června by ho mělo čekat jednorázové GP Gippingen, na něž naváže pětidenní Kolem Švýcarska. Ani ne týden před Tour se Vacek ještě vydá za obhajobou českého titulu v Jeseníku.

Snaha o bílý dres? Uvidíme

Podle ideálního scénáře se na barcelonský Grand Départ Tour vypraví v mistrovském dresu. Ve špičkové firmě, nabuzený, motivovaný a zdravý. I na prevenci před nemocemi nyní klade větší důraz.

„Každý chytrý závodník ví, že teď není období, abych běhal po městě a po barech,“ chápe. „Nebyl jsem na vysokohorském soustředění, abych ho nemocí zahodil. Teď je potřeba pracovat a soustředit se na jasný cíl – Tour. Je to těžké, ale dá se to vydržet. O to sladší pak bude, když se povede nějaký výsledek.“

Český cyklista Mathias Vacek

Na Tour bude znovu především pomáhat Pedersenovi, který cílí na zelený dres. K dispozici bude také Španělovi Juanu Ayusovi, jenž by zase rád v celkové klasifikaci vystoupal na pódium. I pro Vacka by se ale mohly naskytnout nějaké příležitosti.

„Bonus by byl, kdybych třeba z úniku vyhrál nějakou etapu,“ zasní se.

A proč ne stejně jako na Giru i na Vueltě obléci dres pro nejlepšího mladíka?

Zahajovací týmová časovka, v níž by měl Lidl–Trek patřit k nejsilnějším, a následující kopcovité etapy by mu mohly nahrávat.

„Časovce věnujeme dost času. Jsme sehraní, máme systém, takže věřím, že první etapu v Barceloně bychom mohli jet na vítězství,“ vyhlíží Vacek. „Bílý dres by byl samozřejmě skvělý, rád bych to měl komplet. Ale ještě uvidíme, jak se časovka vyvine a jaké v ní budu mít úlohy, jestli ji třeba nebudu rozjíždět Ayusovi a pak povolím. Přece jen se každému závodníkovi čas v cíli počítá zvlášť.“

Když se nicméně šance naskytne, bude ji chtít využít.

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