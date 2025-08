Jde už o tradici.

Pod hlavičkou Tour se na různých místech po Evropě konají po konci každého ročníku kritéria, kratší závody po městských okruzích.

Spíš než o samotné soutěžení jde hlavně o zábavu, kolem trati jsou stánky, spousta jídla, pak následují i autogramiády.

Míří na ně tisíce lidí. Není divu, když mohou sledovat i ty největší hvězdy, které pro změnu organizátoři lákají na štědré odměny, jež mohou růst až ke 20 tisícům euro, a mnohdy pro ně udělají první poslední. V neděli na klání v Emmenu třeba sprintera Tima Merliera dopraví z domova vrtulník.

Na jiném kritériu v Herentals zájemci mohli obdivovat třeba Wouta van Aerta, který udolal vítěze bodovací klasifikace Jonathana Milana či Kadena Grovese.

Passion Cyclisme @PassionCyclism Ben Healy lève les bras trop tôt sur un criterium d'après Tour de France. 🤣🤣 https://t.co/x5P4CgDrPw oblíbit odpovědět

Jiných závodů se účastnili také Thymen Arensman, Tim Wellens či Ben O’Connor.

A v Lisieux zaujal právě Healy.

Na akci měl dorazit i nejlepší Francouz uplynulé Tour Kévin Vauquelin, jenže ten si v týdnu zlomil na schodech nohu. Čtyřiadvacetiletý Ir z EF Education-EasyPost tak byl největší hvězdou a podle očekávání mířil za vítězstvím.

V posledních kolech se vzdálil soupeřům. Před cílovou páskou zvedl ruce, smál se a slavil.

Nebo si to aspoň myslel.

Neslyšel volání fanoušků: „Ještě jedno kolo!“ Už jen tak vytáčel nohy a na silnici jezdil od jedné strany ke druhé.

Až když se kolem něj prohnala skupinka pronásledovatelů, kteří na něj gestikulovali, ať jede dál, došlo mu, že se přepočítal. Znovu tedy musel rozšlapat kolo, pokračovat a dotáhnout se k čelní skupince.

Lídr Ben Healy z EF před startem 11. etapy Tour de France

Že by byl ale první, komu se něco takového přihodilo? Kdepak.

V cyklistice jsou předčasné oslavy vlastně celkem běžné.

Před třemi lety na Critériu du Dauphiuné van Aert těsně před páskou zvedl ruce, jenže se před něj dostal David Gaudu. Dva roky předtím na Lutychu slavil čerstvý mistr světa Julian Alaphilippe, načež se před něj prosmýkl Primož Roglič (a aby toho nebylo málo, Alaphilippa posléze rozhodčí odsunuli na páté místo).

Podobným nechvalně slavným způsobem přišel o triumf v roce 2004 na Milán-San Remo i Erik Zabel, jehož překonal Óscar Freire.

Taky Češi by mohli vyprávět. Na cyklokrosovém mistrovství světa v roce 2016 v Heusden-Zolderu v závodě kategorie do 23 let kolo před cílem domnělý titul slavil Adam Ťoupalík. Posléze se propadl na čtvrtou pozici a nakonec vybojoval aspoň stříbro.

Něco podobného se pak stalo letos na šampionátu v Liévin i české juniorce Barboře Bukovské, nakonec rovněž vydřela druhé místo.

Byť v tomto případě o triumf ani tak nešlo. Healy byl tentokrát úspěšnější, ztrátu ještě dohnal a pásku proťal před druhým Jordanem Jegatem, desátým mužem Tour.

Hlavní úkol – pobavit – splnil na výbornou.