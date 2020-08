Jak ohlídat Tour: návrat roušek, policisté v kopcích a pravidlo dvou nakažených

, aktualizováno

Je to noční můra elitních profesionálních týmů. Co když se Tour de France nepodaří dojet? Takový scénář by měl podle týmových manažerů i cyklistů efekt drtivého dopadu na ekonomiku profipelotonu. Proto jsou mnohá opatření zaváděná od prvních závodů obnovené sezony tak tvrdá. V některých zemích se navíc prolínají i s vládními restrikcemi.