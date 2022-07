Koronavirus čistí pole na Tour de France. Do Paříže nedorazí ani Froome

„Jsem zklamaný, že nedojedu do Paříže. Poté, co jsem našel svou formu, to pro mě byl mimořádný závod,“ uvedl Froome ve videu týmu Israel-Premier Tech. Sedmatřicetiletému cyklistovi patřilo v průběžném pořadí 26. místo, v královské etapě na Alpe D’Huez minulý týden dojel po úniku třetí.

Froome, jenž Tour ovládl v letech 2013, 2015, 2016 a 2017, by se měl letos ještě představit na Vueltě.

Po pozitivním testu na koronavirus museli dnes opustit peloton také Španěl Erviti z Movistaru a Ital Caruso z týmu Bahrain-Victorious. Počet jezdců, kteří nedojedou v neděli do Paříže kvůli covidu-19, se zvýšil na patnáct.