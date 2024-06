Jak to tehdy bylo s Kreuzigerem a Contadorem? Poslední dekádu Tour mapuje nová kniha

Už dávno si cyklisté nemusí vozit náhradní duši přes rameno a sami spravovat zlomené vidlice v kovárně.

Ale i dnešní doba vysílaček, wattmetrů a přesně odvážené stravy je plná strhujících příběhů, dramatických zvratů a emocí. Důkazem toho je 896 stran nové Mackovy knihy.

„Zatímco při psaní první knížky se spousta informací sháněla těžko, z těch posledních deseti let jich bylo naopak strašně moc, vydaly by na tři knížky,“ přiznává autor a sportovní redaktor iDNES.cz.

Nakladatelství Prostor opatřilo publikaci šesti stovkami fotografií, nechybí ani tradičně bohatá statistická a výsledková příloha.

Původních Příběhů Staré dámy se od prvního vydání prodalo více než 22 tisíc výtisků, což je z hlediska sportovní literatury pro nakladatelství Prostor nevídaný úspěch.

„Tomášovy knížky jsou pro nás velkým překvapením, protože jsme před nimi sportovní publikace vůbec nevydávali. Když za námi před dvanácti lety přišel s nabídkou knihy o historii Tour de France, nebyli jsme si jistí, jestli do toho chceme jít. Ale trefili jsme se do správné doby a u čtenářů slavila knížka náramný úspěch. Od té doby se Tomáš stal naším zavedeným autorem,“ popisuje majitel Prostoru Aleš Lederer.

Uplynulá dekáda byla na Tour de France i ostatních třítýdenních závodech vše, jen ne nudná. Tým Sky několik let zcela válcoval peloton svou vrchařskou silou a strojově přesnými výkony. Dokázal vyhrát Tour se třemi různými jezdci, ale po vážném zranění Egana Bernala ustoupil ze slávy a nyní už jako Ineos stále hledá cestu zpět na vrchol.

V roce 2014 využil Vincenzo Nibali odstoupení Chrise Frooma a stal se prvním italským vítězem po šestnácti letech. O pět let později zase přivedl do extáze francouzské fanoušky Julian Alaphilippe, který vezl žlutý dres až do devatenácté etapy.

Následný covidový – zářijový ročník zase přichystal největší zvrat za několik desetiletí, když v předposlední den závodu tehdy dvaadvacetiletý Tadej Pogačar famózní časovkou obral o celkové vítězství do té doby suverénního Primože Rogliče.

Pohled do zákulisí

Poslední roky byly ale také bohaté pro české fanoušky. Leopold König obsadil během tří sezon nejlepší desítku na Giru, Tour i Vueltě, Zdeněk Štybar zase v roce 2015 ukončil čtrnáctileté čekání na českého vítěze etapy Tour.

Vedle toho se Jan Bárta ukazoval v časovkách a únicích, Petr Vakoč zase jako obětavý pomocník Mathieu van der Poela a Jan Hirt se mezitím stal nejúspěšnějším českým jezdcem na Giru.

A pak je tu Roman Kreuziger, který se z pátého místa v Paříži v roce 2013 za uplynulou dekádu propracoval až na pozici ceněného sportovního ředitele worldtourové stáje Bahrain Victorious, se kterou letos absolvuje už druhou Tour.

Autor Tomáš Macek se svými knihami o historii Tour de France.

Velká část knihy je věnovaná právě vzpomínkám českých cyklistů. „Navštívil jsem všech sedm Čechů, kteří zmíněné závody jeli. Otevřeli se a přiblížili zajímavé detaily o tom, co se dělo v zákulisí,“ prozrazuje Macek.

„Když se za těmi deseti lety ohlédnu, těší mě pocit, že jsem za sebou nenechal žádný škraloup, že jsem využil svou kariéru naplno,“ vzpomíná Kreuziger.

Kromě Kreuzigera pokřtil knihu také René Andrle, který se Tour zúčastnil před jednadvaceti lety a nyní je sportovním ředitelem týmu Israel-PremierTech.

„Cyklistika se obrovsky posunula, v každé sezoně překvapuje někdo jiný. Celé to desetiletí odstartoval Chris Froome, teď sledujeme souboje mezi Tadejem Pogačarem a Jonasem Vingegaardem a jsem moc zvědavý, co nás čeká v dalších letech,“ těší se Andrle.