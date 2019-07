Daleko u polí. Bílá je dobrá, ale tým Ineos zajímá jediná barva, ta žlutá

Vtípky, že to vše je jen další ukázkou francouzské zášti vůči veleúspěšné britské stáji, nicméně hned utnul Dave Brailsford, manažer Ineosu: „Reakce francouzského publika na náš tým jsou letos velmi pozitivní. To je pro nás dramatická a moc příjemná změna oproti loňsku.“

Pryč jsou doby, kdy fanoušci pískali u trati Tour na Chrise Frooma a snažili se jezdcům týmu, který se tehdy ještě nazýval Sky, chrstnout do obličejů všemožné tekutiny.

Pravda, Froome letos chybí. Brailsford gesty předvádí, jak jeho superstar doma v Monaku aspoň jednou zdravou nohou šlape na rotopedu.

Při tiskové konferenci v Castres trůní šéf týmu uprostřed stolu, po pravé ruce má Gerainta Thomase, po levé Egana Bernala.

Svatá trojice Ineosu.

„Stále jsou ti dva rovnocenní lídři?“ ptá se kolumbijský reportér.

Otázka je zbytečná. „Samozřejmě. Máme dvě karty,“ ujistí Brailsford. Nic jiného říci nemůže, když jeho esa dělí v pořadí jen čtyři sekundy.

Desetidenní úvodní blok dokončili na 2. a 3. místě, ztrácejí minutu a čtvrt na vedoucího Juliana Alaphilippa. „Lepší výchozí pozici před Pyrenejemi a Alpami jsme si nemohli přát,“ říká Brailsford a o čtvrt hodiny později, už na trávníku před hotelem, tatáž slova pronese i Thomas.

Přeloženo: vyhovuje jim, že nemusí ještě bránit žlutý dres a před nimi je v pořadí „pouze“ muž, který není řazen mezi elitní vrchaře.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 "Svatá trojice" týmu Ineos na tiskovce během volného dne Tour: Geraint Thomas, Dave Brailsford, Egan Bernal. Šéf týmu tvrdí: "Po prvním týdnu jsme si nemohli přát lepší výchozí pozici." Lídři jsou samozřejmě stále dva,.. a podle Brailsforda naprosto rovnocenní. https://t.co/D7xVvgEG1P odpovědětretweetoblíbit

Nebo snad už mají z Alaphilippa přece jen trochu strach? Brailsford se pousměje: „Ještě ne.“ Pronese to bez ohledu na to, že Francouz o volném dni připustil, že by boj o celkovou klasifikaci přece jen mohl zkusit.

„Jenže předtím s tím vůbec nepočítal. Přeladit se během závodu na takovou novou roli je psychicky nesmírně obtížné. Zvlášť když ji nikdy předtím na Tour neokusil,“ soudí Brailsford.

Na řadu ryzích vrchařů naopak najeli lídři Ineosu 100 sekund v pondělní bláznivé etapě, kdy komando jejich stáje zásadně přispělo k rozdělení pelotonu na bočním větru.

„Devětkrát z deseti případů si můžeme říci, že jsme se v popředí balíku stresovali pro nic. Ale pak se před vámi otevře taková příležitost roztrhat peloton a my po ní jdeme jako chrti,“ povídá Thomas.

Mladší Bernal dostává otázky v angličtině, rozumí jim, odpovídá však španělsky. „Naše strategie je všichni za jednoho,“ tvrdí.

SPOLULÍDR. Egan Bernal se ocitá v centru pozornosti

Je nyní majitelem bílého dresu pro nejlepšího mladíka do 25 let, ale na tom mu údajně tolik nezáleží.

„Žlutá je lepší barva než bílá,“ řekne, a aby si to náhodou Thomas špatně nepřebral, dodá: „Žlutá je cílem celého týmu.“

V čemž má svatou pravdu. Jen žlutá, nic jiného. „Na rozdíl od jiných týmů zbytečně nevydáváme energii na etapová vítězství, na sprinty, na další dresy,“ připomene Thomas. „Jsme absolutně zaměřeni na jedinou věc: vyhrát celou Tour.“

Pokud to dokážou, bude to už posedmé z osmi posledních let.