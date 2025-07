Koho by to před startem závodu napadlo?

„Mě rozhodně ne. Ani ve snu. Přijel jsem sem jako podpora pro Primože Rogliče,“ tvrdí Florian Lipowitz, jezdec stáje Red Bull–Bora.

A Oscar Onley, kolega Pavla Bittnera v týmu Picnic–PostNL? „Před Tour jsem si řekl, že o pořadí nepojedu, že jsem na to ještě moc mladý. Chtěl jsem se pokusit o etapu.“

Jenže všechno je jinak.

Na startu páteční alpské etapy do La Plagne dělilo v celkovém pořadí třetího Lipowitze a čtvrtého Onleyho pouhých 22 sekund. Po ní sice rozdíl narostl na 1:03 minuty, ale před sobotní dávkou kopců v pohoří Jura stále nemůžeme říci, že jejich souboj je rozhodnut.

V pogačarovsko-vingegaardovské éře Tour se za dvěma dominujícími velikány závodu vystřídali na třetí příčce pořadí postupně Richard Carapaz, Geraint Thomas, Adam Yates a Remco Evenepoel. Vesměs věhlasná jména, jejichž úspěch nepřekvapil.

„Letos nicméně sledujeme i určitou výměnu generací,“ říká Roman Kreuziger, šéf týmu Bahrain–Victorious. „Ti dva mladí ukázali formu už v přípravných závodech.“

Jistě, Lipowitz skončil třetí na Dauphiné a Onley ve Švýcarsku. Ovšem úspěchy na těchto týdenních etapácích se v minulosti u mladších jezdců často ukázaly vzhledem k Tour zavádějící. Vydržet fyzicky i psychicky tři týdny bývá úplně jiný příběh.

Florian Lipowitz (Bora) skončil už na závodě Dauphiné hned za Pogačarem a Vingegaardem. Oscar Onley poráží v cíli 5. etapy závodu Kolem Švýcarska jezdce UAE Joaa Almeidu.

Přesto se oba s nástrahami velkého francouzského putování vypořádali výtečně, byť občas měli namále.

Názorným příkladem se stala čtvrteční královská etapa. Onley se v průsmyku Madeleine dostal do červených čísel a na Lipowitzovu skupinu ztrácel přes dvě minuty.

S pomocí týmových kolegů se dokázal vzchopit, smazat ztrátu, a dokonce ujet protivníkovi. Ten totiž v závěru etapy doplatil na vysílení z předchozího pokusu o únik, k němuž si zavelel v duchu svého cyklistického motta: „Je lepší zemřít vpředu, než přežívat vzadu.“

Emoce? Onley je neukazuje

Sportovní ředitel Rolf Aldag o svém německém svěřenci říká: „Mimo kolo je velmi skromný, zato na trati se mění v tichého zabijáka. I když občas útočí také poněkud tvrdohlavě a za každou cenu.“

Lipowitz přitaká: „Rád riskuju. Nerad čekám.“

Moc toho nenamluví. Ani jeden, ani druhý. Onley po skvostném čtvrtečním výkonu na Col de la Loze za cílem řekl jen: „Ehm, jo, bylo to těžké. Bylo to… ani nevím. Prostě nevím. Visma nasadila tvrdé tempo a já dělal, co šlo. To je vše.“

Skotská strohost, napadne vás.

Ale také notná dávka perfekcionismu patří k jeho povahovým rysům.

Tadej Pogačar zdolává stoupání La Plagne, za ním vykukuje Oscar Onley.

Emily Brammeierová, mluvčí týmu, se zasměje: „My říkáme, že Oscar je prostě Oscar. Dobrý kluk, kliďas, introvert, není emocionální. Vůbec nedává najevo nadšení, že je celkově čtvrtý. Naopak, je k sobě extrémně kritický. Pořád přemýšlí, co by mohl zlepšit.“

Onleyho týmový kolega Sean Flynn dodává: „Někdy mám pocit, že my ostatní jsme šťastnější než Oscar. Ale to je jen tím, že on je neustále tak moc soustředěný.“

A jak by popsal vlastní povahu sám Onley? „Jsem hodně motivovaný, trochu posedlý a dost dochvilný.“ Posedlý cyklistikou? „Taky. Nebo golfem. Nebo každým novým koníčkem, který mě chytne.“

Koleno měnilo kariéru

Lipowitz, potichu hovořící a na první pohled až stydlivě působící mladý muž z jižního Německa, nalezl v dětství svoji vášeň v podobě biatlonové malorážky. S ní se stal mistrem Německa do 16 let a byl juniorským reprezentantem. Až do vážného zranění kolena ve dvaceti.

Jízda na kole se potom stala součástí jeho rekonvalescence a biatlon z jeho mysli vytlačila. Ve dvaceti si tréninkovými daty, která vykazoval, vysloužil smlouvu v třetidivizní stáji Tirol KTM, odkud si ho v srpnu 2022 stáhla Bora.

Trio nejlepších jezdců Czech Tour 2023. Zleva: Ben Zwiehoff, Florian Lipowitz a Jakub Otruba

„A vidíte, po tak krátkém čase, co závodí na kole, jede o pódium na Tour. Prosadil se mezi nejlepší rychleji než kdysi já,“ chválí ho též parťák Primož Roglič.

Faktem je, že základy měl Lipowitz i na kole solidní. Od dětství jezdil s rodiči a bratrem na letní cyklistické dovolené v Alpách a Pyrenejích, kde našlapal po slavných průsmycích až 800 kilometrů týdně. Ve svých věkových kategoriích vyhrával také závody Gran Fondo.

Onley, pocházející z Kelso v kopcovité oblasti Skotska, se s cyklistikou seznámil v místním klubu, který pořádal každoroční desetimílovou časovku prakticky před prahem jeho domu. Od deseti sám závodil a později kolu obětoval atletické běžecké ambice.

Úder dva kilometry před cílem

V pátek plni odhodlání stanuli na Tour proti sobě, ve dni plném chaosu, kdy virové onemocnění dobytka v oblasti Les Saisies donutilo organizátory zkrátit druhou alpskou etapu o dva kopce a kdy doprava v oblasti Albertville kolabovala, takže některé týmy přijížděly ke startu u někdejší olympijské krasobruslařské haly se zpožděním.

Oscar Onley v obklopení kolegů z týmu Picnic-PostNL čeká na start 19. etapy Tour.

Autobus Picniku se sem dostal jako první ještě před zácpou na okolních silnicích, pak ale hodinu nedorazil žádný další tým.

„Kratší etapa je dobrá pro nás sprintery,“ říkal na startu Onleyho kolega Pavel Bittner. „Ale na druhou stranu její délka snižuje Oskarovy šance, že Lipowitze víc vyčerpá a ujede mu. Rozhodující bude až poslední kopec.“

V čemž se nemýlil. Jenže Onleymu deštivé stoupání do La Plagne radost neudělalo.

Dva kilometry před metou neudržel kontakt se skupinou Pogačara, Vingegaarda a Lipowitze a zaostal za svým sokem o 41 sekund.

Tři nejlepší jezdci letošní Tour v cíli 19. etapy:

Slavilo se v táboře Red Bullu.

„Florian si sice během etapy moc nevěřil, ale pak ukázal velkou sílu,“ radoval se Bernhard Eisel, další ze sportovních ředitelů stáje.

„Jsem přešťastný. Být tak vysoko na Tour je pro mě pořád obrovské překvapení,“ povídal Lipowitz.

Skotský protivník by mohl navzdory snižující se šanci na pódium říci totéž. I přesto, že Onley málokdy bývá sám se sebou spokojený.

„Samozřejmě, že bych byl radši ještě o stupínek výš než čtvrtý,“ prohlásí.

Pak se ale přece jen pochválí: „Vydal jsem ze sebe všechno. Nemám čeho litovat. A že budu čtvrtý, bych před startem Tour v žádném případě nevěřil.“