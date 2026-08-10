Vždyť ještě na startu nedělní závěrečné etapy měly mezi sebou první dvě závodnice pouhých osm sekund. A nebylo možné říct, která z nich má k celkovému vítězství lepší předpoklady nebo by si ho víc zasloužila. Což bylo po Pogačarově letošním dominantním triumfu značně osvěžující.
Ve výhodnější pozici načínala stokilometrový okruh kolem Nice Demi Volleringová.
Devětadvacetiletá Nizozemka pronásleduje žlutý sen od roku 2023, kdy Tour ovládla poprvé. A měla perfektně nakročeno i za obhajobou, jenže v páté etapě ročníku 2024 spadla a i kvůli nepochopitelné práci vlastních týmových parťaček vpředu se už do pelotonu nedotáhla. Zbytek závodu strávila zběsilým naháněním ztracených minut, v závěrečné etapě na Alpe d’Huez triumfovala, přesto na vítězství nedosáhla. Přišla o něj o mučivé čtyři sekundy.
Tipnete si, kdo tehdy titěrný náskok před Volleringovou uhájil? Samozřejmě že Kasia Niewiadomá, která v neděli vyrážela z Nice ani ne deset sekund za Nizozemkou.
SOKYNĚ. Polka, celým jménem Katarzyna Niewiadomá-Phinneyová, a Nizozemka Demi Volleringová.
Ty dvě jsou neodmyslitelnou součástí Tour a hlavními postavami ženské cyklistiky už několik let. A jejich souboje tím nejluxusnějším exportním zbožím pelotonu.
Obě si cestu k profesionální cyklistice musely vybojovat. Volleringové zabírala většinu času v dospívání práce v rodinném zahradnictví, na kolo zbylo času jen pomálu. A když se mu začala v šestnácti věnovat naplno, musela dohánět manko na své vrstevnice.
To u Niewiadomých v horské vesničce Ochotnica Dolna na polsko-slovenských hranicích žila cyklistikou celá rodina a malá Kasia měla brzy jasno, kam ji srdce táhne. „Ale můj první trenér mi řekl, že cyklistika není sport pro holky. Další zase, že jsem pro závodění příliš hezká,“ vyprávěla.
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Volleringová se dočkala druhého triumfu na Tour, rozhodla v posledním stoupání
Když se konečně dostala do velkého pelotonu, rozhodně nesbírala vítězství po hrstech jako Volleringová. Polská média spočítala, že v době jejího triumfu na Tour 2024 měla 30 druhých nebo třetích míst a k nim jen 19 vítězství. V čemž žlutý dres k její frustraci mnoho nezměnil. Za uplynulé dva roky vyhrála jen polský mistrák, ale byla třetí na loňské Tour, druhá na mistrovství Evropy, druhá na Amstelu a třetí na Lutychu. A pokaždé s ní přitom stála na pódiu i Volleringová.
Té dala bolestivá ztráta žlutého dresu v předloňském ročníku nový životní impulz. Změnila tým, založila iniciativu na podporu pohybu dětí, začala otevřeně mluvit o psychice, potížích s menstruací nebo riziku poruch příjmu potravy. „Chci posunout ženský sport do lepší pozice, na dobré místo,“ vysvětlovala.
Zároveň vyhrála Vueltu, evropský titul, čtyři jarní klasiky a také letošní Giro. „Všichni ode mě očekávají skvělé výkony – a i já je od sebe očekávám,“ hlásila s otevřeností, kterou je proslulá.
Demi Volleringová na Tour de France Femmes.
Na Tour vyrazila stát se po Annemiek van Vleutenové v roce 2022 další ženou, která ovládne obě Grand Tour v jedné sezoně. A také být vůbec první cyklistkou, která získala na Tour dvě celková vítězství.
Ostatně se stejným cílem startovala i Niewiadomá. A po páteční etapě na Mont Ventoux se zdálo, že k němu má Polka blíž. Na ikonickou horu vylétla za 55 minut, během kterých tlačila do pedálů s úctyhodným výkonem 5,34 w/kg, na což neměla žádná ze soupeřek, i kvůli zbytečnému taktizování, odpověď.
V sobotu už ale bylo zase vše jinak, Volleringová nástupem v posledních kilometrech získala ztracené sekundy zpátky a tentokrát to byla ona, kdo se ve žlutém dresu dojímal k slzám.
Niewiadomá naopak kolem sebe prskala vzteky – měla pocit, že parťačka Volleringové z FDJ ji při nájezdu do závěrečného stoupání úmyslně natlačila na bariéry a ona musela jít na brzdy, zatímco Volleringová vyrážela do útoku.
Mohlo by jediné zabrzdění rozhodnout o žlutém dresu?
To nehodlala Volleringová připustit. Několikrát v neděli na Polku útočila, až ji konečně pár set metrů pod vrcholem závěrečného výšlapu ročníku zlomila. A uháněla do cíle.
Konečně dostihla svůj žlutý sen.