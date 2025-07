10:00

Minuta a třináct sekund. Tolik po časovce v páté etapě Tour de France dělí dva největší favority Slovince Tadeje Pogačara a Dána Jonase Vingegaarda. Co to znamená? I nad tím se ve sloupku pro iDNES Premium zamýšlí František Raboň. „Visma teď bude chtít využít každou šanci,“ tuší. A co říká na pád a odstoupení Jaspera Philipsena a výkony Pavla Bittnera?