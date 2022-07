ONLINE: Tour míří na legendární Alpe d’Huez. Připraví uštvaný Pogačar odvetu?

Všechny tři kopce jsou mimořádné nejen pro svoji obtížnost podle cyklistického manuálu, ale především pro svoji historii a mýtus, který je obestírá.

Ještě před Galibierem zájemci o zelený dres zabojují na prémii. Záhy po ní přijde samotný 23kilometrový výstup na alpského giganta s průměrným sklonem pět procent.

Ve sjezdu si jezdci prohlédnou dějiště středečních lítých soubojů, načež se vydají na 29kilometrový výšlap vstříc Col de la Croix de Fer, jenž ve své první polovině nabídne několik pasáží k deseti procentům, následně dá krátce oddychnout, obtížnost se znovu zvedne v posledních šesti kilometrech.

Při dosažení symbolického kříže cyklistům stále bude zbývat 55 kilometrů do cíle.

Profil 12. etapy Tour de France 2022

Vyvrcholením zkoušky bude souboj na ikonických 21 serpentinách vedoucích k horskému středisku Alpe d’Huez (13,8 km, 8,1 %), které se vrací do itineráře Tour po čtyřech letech, i tehdy šlo o dvanáctou etapu.

A i tenkrát do ní nastupoval čerstvě převlečený muž ve žlutém - Geraint Thomas. Brit tehdy nejen, že potvrdil vedení, ale dokonce výšlap na mytický kopec ovládl, přičemž žlutý dres pak dovezl až do Paříže.

Šestatřicetiletý Brit a nejlepší z jezdců Ineosu po středečním povedeném výkonu nastupuje do etapy ze čtvrtého místa se ztrátou 2:26 minuty na nového lídra Tour Jonase Vingegaarda.

Nový lídr Tour de France Jonas Vingegaard po 11. etapě

Pětadvacetiletý Dán ve středu využil vynikající týmové práce a působivé formy v posledním kopci a ujel všem, včetně do té doby suverénního Tadeje Pogačara, jenž je v celkové klasifikaci třetí jen čtyři sekundy před Thomasem.

Na druhé místo se mezi dva největší soky vklínil lídr týmu DSM Francouz Romain Bardet (+2:16).

Velký comeback mezi nejlepší předvedl ve středu Nairo Quintana, který už je pátý (+2:37). Kolumbijec navíc na legendárních serpentinách umí. Je to sedm let, co tady v předposlední etapě Tour neoblomně nastupoval Chrisi Froomovi, až Brita zlomil, ujel mu a ohrozil jeho žlutý dres.

Jaký příběh nabídne Alpe d’Huez dnes?

Sledujte online.