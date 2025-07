Další vetřelec na Tour. Neukázněný divák se na kole dostal až do cíle, šlo o sázku?

drev Martin Dřevínek Autor:

20:19

Z televizních záběrů to patrné nebylo. Zřejmě i tím, že se moment udál mimo hlavní dění finiše 17. etapy Tour de France, a to pár minut před dojezdem pelotonu. Přesto musel nejslavnější cyklistický závod řešit další incident, když se v cílové rovince najednou objevil neukázněný fanoušek na kole a mířil do cíle.