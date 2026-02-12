Pražský hrad, Hluboká i Krumlov. Tour de France v Česku by objížděla monumenty

  10:27
Trojice etap slavného cyklistického závodu Tour de France v Česku by mohla vést z Prahy přes Křivoklátsko zpět do hlavního města, z Tábora do Českých Budějovic a z Českého Krumlova do Kvildy. Vyplývá to z materiálu, který dostala k dispozici ČTK a v pondělí ho bude projednávat vláda.
Přihláška cílí na ročník 2029, kdy by uspořádání takzvaného Grand Départ v Česku připomínalo mimo jiné 40 let od sametové revoluce, případně na následující roky. Úsilí získat pro ČR pořadatelství úvodních etap závodu zahájila loni vláda Petra Fialy (ODS).

Kabinet v pondělí projedná změny v pracovní skupině, která se zabývá přípravou české kandidatury. Ve skupině bude nově ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé), místo bývalého předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka zaujme současný šéf NSA Karel Kovář, zbytek týmu zůstává v původním složení. Kabinet by měl od pracovní skupiny dostat kompletní podklady do konce října.

Česko nikdy nebylo k Tour de France blíž, hostilo by dvě etapy, říká šéf svazu

Podle přihlášky, která je součástí vládního materiálu, je cílem ČR připravit tři různorodé etapy, jejichž délka i profil nabídnou prostor předvést se typově různým závodníkům. První etapa má být „čistě klasikářská“ s vizuálně atraktivním dojezdem v historickém centru Prahy. Druhá nabízí rovinatý profil s očekávaným hromadným dojezdem, třetí má mít nádech horské etapy díky finiši v nadmořské výšce přes 1000 metrů nad mořem.

Ještě před startem závodu by mělo být zázemí týmů na holešovickém Výstavišti, v tamním Průmyslovém paláci by se mohly podle plánu konat briefingy a mediální aktivity. „Odtud by závodníci vyráželi na tři kilometry dlouhou jízdu na Staroměstské náměstí, kde bude pódium pro veřejnou prezentaci týmů,“ stojí v přihlášce.

Nový šéf NSA Karel Kovář.

Ministr sportu Boris Šťastný.

Start závodu by se měl odehrát v Praze na nábřeží Vltavy s výhledem na panorama Karlova mostu a Pražského hradu. Navržená kopcovitá trasa první etapy měří podle přihlášky vypracované NSA 188 km a peloton by nastoupal přes 2500 metrů. „Trasa zahrnuje legendární stoupání po kostkách okolo hradu Křivoklát, přes obec Sýkořici či nejdelší stoupání v okolí Prahy, obávaný Řevničák,“ stojí v materiálu. Závěr etapy by zahrnoval průjezd Václavským náměstím, Prašnou bránou, Staroměstským náměstím, přes Karlův most a Nerudovou ulicí. Cíl by byl na Hradčanském náměstí s hlavní bránou Pražského hradu v pozadí.

Druhá, 208 kilometrů dlouhá etapa by vedla z Tábora. Start by byl v historickém centru města, odkud by trasa vedla podél Lužnice směrem k zámku Bechyně. Poté se trasa stočí na východ a začne stoupat do oblasti České Kanady, následuje průjezd kulturní krajinou Třeboňska. Etapa by vedla i kolem zámku Hluboká. Cíl závodu by byl v Českých Budějovicích, vzhledem k profilu etapy by mohlo jít o sprinterský dojezd velké skupiny závodníků.

Ve třetí etapě, která měří 174 kilometrů, by cyklisté zamířili z centra Českého Krumlova rovinatou pasáží proti proudu Vltavy, okolo hradu Rožmberk a kláštera Vyšší Brod k Lipnu. „Následně se trasa stočí zpět a překoná několik menších či větších stoupání, která peloton zavedou až do výšky přes 900 metrů nad mořem okolo vrchu Libín,“ stojí v podkladech.

Po sjezdu a průjezdu historickým centrem Prachatic by následovala klidnější pasáž k Vimperku. „Zde na závodníky čeká brutální 1,2 km dlouhý úsek s průměrným sklonem přes 7 procent (místy až 19 procent), který je takřka celý po kostkách. Po zdolání Vimperského náměstí bude peloton dále stoupat do srdce hraničního pohoří Šumava, kde bude v nadmořské výšce 1100 metrů nad mořem umístěn cíl v lyžařském středisku Kvilda,“ uvedla NSA.

Tour de France v Česku? V plánu za čtyři roky. Ale zajímá se i Pogačarovo Slovinsko

Grand Départ by podle materiálu přinesl Česku obrovskou míru pozornosti, kterou by mohla země využít k tomu, aby se představila po celém světě. „Naším cílem je tuto pozornost chytře využít a aktivně motivovat k návštěvě Česka jakožto atraktivní cyklistické destinace, která spojuje sport, krásnou přírodu a bohatou kulturu,“ stojí v dokumentu.

Žádný z trojice elitních etapových cyklistických závodů Grand Tour, kam vedle Tour de France patří Giro d’Italia a Vuelta, do tuzemska dosud nezavítal. Tour de France ale mimo Francii startovala mnohokrát. Za poslední desetiletí výrazně převažovaly začátky mimo francouzskou půdu, na níž se naopak startovalo v roce 2021 či loni.

Vstoupit do diskuse
Pražský hrad, Hluboká i Krumlov. Tour de France v Česku by objížděla monumenty

