Přihláška cílí na ročník 2029, kdy by uspořádání takzvaného Grand Départ v Česku připomínalo mimo jiné 40 let od sametové revoluce, případně na následující roky. Úsilí získat pro ČR pořadatelství úvodních etap závodu zahájila loni vláda Petra Fialy (ODS).
Kabinet v pondělí projedná změny v pracovní skupině, která se zabývá přípravou české kandidatury. Ve skupině bude nově ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé), místo bývalého předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka zaujme současný šéf NSA Karel Kovář, zbytek týmu zůstává v původním složení. Kabinet by měl od pracovní skupiny dostat kompletní podklady do konce října.
Podle přihlášky, která je součástí vládního materiálu, je cílem ČR připravit tři různorodé etapy, jejichž délka i profil nabídnou prostor předvést se typově různým závodníkům. První etapa má být „čistě klasikářská“ s vizuálně atraktivním dojezdem v historickém centru Prahy. Druhá nabízí rovinatý profil s očekávaným hromadným dojezdem, třetí má mít nádech horské etapy díky finiši v nadmořské výšce přes 1000 metrů nad mořem.
Ještě před startem závodu by mělo být zázemí týmů na holešovickém Výstavišti, v tamním Průmyslovém paláci by se mohly podle plánu konat briefingy a mediální aktivity. „Odtud by závodníci vyráželi na tři kilometry dlouhou jízdu na Staroměstské náměstí, kde bude pódium pro veřejnou prezentaci týmů,“ stojí v přihlášce.
Start závodu by se měl odehrát v Praze na nábřeží Vltavy s výhledem na panorama Karlova mostu a Pražského hradu. Navržená kopcovitá trasa první etapy měří podle přihlášky vypracované NSA 188 km a peloton by nastoupal přes 2500 metrů. „Trasa zahrnuje legendární stoupání po kostkách okolo hradu Křivoklát, přes obec Sýkořici či nejdelší stoupání v okolí Prahy, obávaný Řevničák,“ stojí v materiálu. Závěr etapy by zahrnoval průjezd Václavským náměstím, Prašnou bránou, Staroměstským náměstím, přes Karlův most a Nerudovou ulicí. Cíl by byl na Hradčanském náměstí s hlavní bránou Pražského hradu v pozadí.
Druhá, 208 kilometrů dlouhá etapa by vedla z Tábora. Start by byl v historickém centru města, odkud by trasa vedla podél Lužnice směrem k zámku Bechyně. Poté se trasa stočí na východ a začne stoupat do oblasti České Kanady, následuje průjezd kulturní krajinou Třeboňska. Etapa by vedla i kolem zámku Hluboká. Cíl závodu by byl v Českých Budějovicích, vzhledem k profilu etapy by mohlo jít o sprinterský dojezd velké skupiny závodníků.
Ve třetí etapě, která měří 174 kilometrů, by cyklisté zamířili z centra Českého Krumlova rovinatou pasáží proti proudu Vltavy, okolo hradu Rožmberk a kláštera Vyšší Brod k Lipnu. „Následně se trasa stočí zpět a překoná několik menších či větších stoupání, která peloton zavedou až do výšky přes 900 metrů nad mořem okolo vrchu Libín,“ stojí v podkladech.
Po sjezdu a průjezdu historickým centrem Prachatic by následovala klidnější pasáž k Vimperku. „Zde na závodníky čeká brutální 1,2 km dlouhý úsek s průměrným sklonem přes 7 procent (místy až 19 procent), který je takřka celý po kostkách. Po zdolání Vimperského náměstí bude peloton dále stoupat do srdce hraničního pohoří Šumava, kde bude v nadmořské výšce 1100 metrů nad mořem umístěn cíl v lyžařském středisku Kvilda,“ uvedla NSA.
Grand Départ by podle materiálu přinesl Česku obrovskou míru pozornosti, kterou by mohla země využít k tomu, aby se představila po celém světě. „Naším cílem je tuto pozornost chytře využít a aktivně motivovat k návštěvě Česka jakožto atraktivní cyklistické destinace, která spojuje sport, krásnou přírodu a bohatou kulturu,“ stojí v dokumentu.
Žádný z trojice elitních etapových cyklistických závodů Grand Tour, kam vedle Tour de France patří Giro d’Italia a Vuelta, do tuzemska dosud nezavítal. Tour de France ale mimo Francii startovala mnohokrát. Za poslední desetiletí výrazně převažovaly začátky mimo francouzskou půdu, na níž se naopak startovalo v roce 2021 či loni.