Tour má první oběť. Francouz Berthet po úvodní etapě skončil kvůli otřesu mozku

„Clément ztratil rovnováhu a Guillaume se mu nedokázal vyhnout,“ uvedl sportovní ředitel stáje Anthony Bouillod.
Tým Groupama-FDJ skončil v časovce osmý. Berthet s Martinem ztratili tři minuty a 34 sekund na vítězného Dána Jonase Vingegaarda.
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Berthet startoval na Tour potřetí. V roce 2023 obsadil 25. místo a loni byl šestatřicátý. Letos měl především pracovat pro lídra týmu Romaina Grégoirea, který je po úvodní etapě dvanáctý.
Pád potkal v týmové časovce také závodníky Astany. Kolumbijec Harold Tejada, Kazach Nicolas Vinokurov a Ital Simone Velasco však neutrpěli žádné vážné zranění a v závodě budou pokračovat.