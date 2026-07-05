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Tour má první oběť. Francouz Berthet po úvodní etapě skončil kvůli otřesu mozku

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  10:41

Clement Berthet a Guillaume Martin ze stáje Groupama-FDJ pokračují po pádu v týmové časovce v první etapě Tour de France. | foto: Profimedia.cz

Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clémenta Bertheta. Osmadvacetiletý vrchař týmu Groupama-FDJ upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Guillaumem Martinem a utrpěl otřes mozku.

„Clément ztratil rovnováhu a Guillaume se mu nedokázal vyhnout,“ uvedl sportovní ředitel stáje Anthony Bouillod.

Tým Groupama-FDJ skončil v časovce osmý. Berthet s Martinem ztratili tři minuty a 34 sekund na vítězného Dána Jonase Vingegaarda.

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Berthet startoval na Tour potřetí. V roce 2023 obsadil 25. místo a loni byl šestatřicátý. Letos měl především pracovat pro lídra týmu Romaina Grégoirea, který je po úvodní etapě dvanáctý.

Pád potkal v týmové časovce také závodníky Astany. Kolumbijec Harold Tejada, Kazach Nicolas Vinokurov a Ital Simone Velasco však neutrpěli žádné vážné zranění a v závodě budou pokračovat.

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