Finišem se prohnal na čtvrtém místě. Hned za slavícím Timem Merlierem, sobotním vítězem Jonathanem Milanem a Arnaudem De Liem. Další velká jména nechal za sebou.

Při premiéře na slavném podniku si nejen vylepšil vlastní maximum z minulého týdne, když v pondělí dojel pátý, ale zapsal rovněž nejvyšší české umístění v individuální etapě Tour de France za posledních deset let. Od památného vítězství Zdeňka Štybara v Le Havru.

Stejně ale Bittner zřejmě cítil, že bylo na víc. Poté, co vychválil kolegy Märkla s Andresenem, se na posledním kilometru ujal výtečné pozice.

„Našel jsem si zadní kolo Milana a doufal, že budu moct vykouknout z háku,“ šikovně se přilepil za zeleně oděného lídra bodovací soutěže. Vedle něj se ale v dresu evropského šampiona zjevil v ještě vyšší rychlosti jedoucí Merlier. Konkurenta přespurtoval.

„A já už neměl šanci se tam mezi nimi na stejné úrovni nějak protáhnout,“ prohodil Bittner. Vpravo od sebe měl bariéru, vlevo De Lieho.

Nedržel se ho však smutek. Vzhledem k průběhu nedělního dne dopadl naprosto fantasticky. Obzvlášť při pomyšlení na hromadný pád po čtyřiceti odjetých kilometrech.

„Nějaký závodník přede mnou si totiž přeložil, bohužel. Ale s velkým štěstím. Nemám z toho skoro nic, jen jsem si lehce odřel loket,“ ulevil si dvaadvacetiletý český talent, načež se zasmál: „Ani týmoví kolegové si nebyli jistí, jestli jsem teda spadl, nebo ne, jak se mi nic nestalo. To bylo skvělý!“

Dopadl daleko lépe než třeba Georg Zimmermann z Intermarché, který zůstal chvíli ležet v trávě vedle silnice a dlouho marně se zakrvaveným levým stehnem i rukou naháněl peloton.

Ještě smutnější zpráva se pak nesla týmovou vysílačkou UAE.

„Kluci, Joao odpadl a zastaví. Takže odstoupí,“ vzkázal sportovní ředitel lídrovi Tadeji Pogačarovi a spol. Statečně bojující Portugalec Almeida, klíčový domestik slovinské megastar, nevydržel následky pátečního karambolu, z nějž si odnesl zlomené žebro a poraněný prst.

Portugalec Joao Almeida odstupuje z Tour de France v deváté etapě.

„Už tak bylo neuvěřitelné, jak se s tím pral,“ zareagoval Pogačar, jenž se dokonce v balíku ocitl bez parťáků. Oddělil je silný boční vítr, z pelotonu zbyly dva kusy. Soužili se mimo jiné třeba Wout van Aert, lídr Oscar Onley z Bittnerova týmu. Nebo, jak později přiznal, právě i muž ve žlutém.

„Když jsem trpěl já, nedokážu si představit, jak moc musel Joao. Cítím k němu ohromný respekt a je mi líto, že závod opouští. Musíme přehodnotit strategii, aby na nás jeho absence měla co nejmírnější dopad.“

Sobotní poklidné sprinterské klání ještě vítěz letošních etapáků kolem Švýcarska, v Romandii a Baskicku přestál, ale teď? Zběsilé tempo na něj bylo moc.

„Byla to hodně nervózní etapa,“ podotýkal i Bittner.

„Začalo to žertíkem.“ Jak se zrodil šílený nápad

A nemohly za to jen přírodní živly. O hodně nečekaný náboj se hned od startu postaralo duo z Alpecinu. Mathieu van der Poel s Jonasem Rickaertem.

Nikomu nebylo jasné, co přesně zkouší. Vždyť odjížděli na totální rovině, uprchlíci přece nemají žádnou šanci. Možná jen chtějí body z dvacet kilometrů vzdálené sprinterské prémie?

Tandem nizozemského fenoména, který pár dní nosil žlutý dres, a evidentně velmi slušného belgického tempaře však favorizovaným spurtérům a jejich pomocníkům nebývale zavařil.

„Teď z pohledu po etapě se ukazuje, že nebylo úplně chytré právě tyhle dva nechat odjet,“ poznamenal rodák z Hlušovic u Olomouce. „Hodně lidí si asi myslelo, že nedojedou.“

Mathieu van der Poel a Jonas Rickaert v úniku.

Dopřát jim ale přes pět minut? Podcenění se málem pěkně vymstilo, jeden šílený nápad Van der Poel skoro dotáhl k dokonalosti. Chybělo zhruba osm set metrů. A příhodnější směr větru, který šel zrovna proti.

„S Jonasem jsme si řekli, že to zkusíme,“ pravil s úsměvem natěsno dostižený jezdec. „Jeho snem bylo, aby si stoupl na pódium Tour de France. Chtěl jsem mu pomoci, aby získal cenu pro největšího bojovníka. Doufám, že ji dostal!“

Tenhle plán skutečně vyšel, jedenatřicetiletý Rickaert mohl slavit pompézní premiéru.

„Můj cíl se splnil,“ juchal. „Začalo to jedním žertíkem a pak to bylo čím dál vážnější. Naplánovali jsme si to.“

Ne, Alpecinu nejde o zelený trikot. Van der Poel také doplnil, že se nejelo ani na Kadena Grovese, který má stejně radši „tvrdší závěry“.

„Bylo to pro nás opravdu těžké, silnice nám nehrály do karet, když jsem tam vepředu jeli jen dva. O to větší škoda že jsme to nedotáhli. Ale předvedli jsme skvělou show!“

Milanův tým Trek kvůli ní vyplýtval všechny pomocníky do finálového vláčku, což podle Itala rozhodlo, že férový souboj nakonec vyhrál jeho protivník z Quick-Stepu, který se na posledních šedesáti kilometrech ani neměl možnost napít a s taháním mu v průběhu odpoledne krátce pomáhal dokonce i Remco Evenepoel.

Kromě poraženého obra nejspíš zaplatí také právě Van der Poel. Teprve zaplatí. Před etapou v Centrálním masivu odčerpal dost sil a na výročí dobytí Bastily se má „na co těšit“. K úternímu dni volna povede těžká štreka. Ještě když Nizozemec v předešlých dnech bojoval s křečemi.

Mathieu van der Poel a Jonas Rickaert v úniku.

„Bude to pořádně těžká etapa,“ tuší rovněž Pogačar. „Ne nejtěžší, ale nabídne řadu možností. I v celkovém pořadí.“

On desátou epizodu bere jako další den v cestě za obhajobou: „A samozřejmě chci teď Tour vyhrát i pro Joaa,“ zdůrazňuje.

To Bittner bude mít po skvělém výsledku ambice úplně jinačí.

„Doufám, že si s kluky najdeme nějakou super skupinku,“ těší se na pobyt v grupetu. „Oscar Onley se pokusí o hezký výsledek, my se hezky naladíme do volného dne.“