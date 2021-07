ONLINE: Na Tour se jede první horská etapa. Dojde k útokům favoritů?

Oproti páteční etapě je o sto kilometrů kratší. Měří „jen“ 150 kilometrů.

Zato je ale mnohem náročnější.

Tour de France totiž poprvé míří do hor. A od první alpské etapy se očekává, že pořádně prověří síly všech závodníků.

„Bude to den pro ty nejlepší vrchaře,“ vyhlíží Christian Prudhomme, ředitel závodu.

Prvních 95 kilometrů přitom tak těžkých není. Cyklisté během nich zdolávají jen dvě vrchařské prémie třetí, respektive čtvrté kategorie.

Pak to ale přichází.

Během následujících třiceti kilometrů hned trojice stoupání, která jsou ohodnocené číslem jedna a dvě z nich se nacházejí ve výšce přes 1 000 metrů nad mořem.

Prvním z nich je Cote de Mont-Saxonnex, jež měří 5,7 kilometrů s průměrným sklonem 8,3 procent.

Druhým Col de Romme, které má 8,7 kilometrů s průměrem 9,4 procent.

A třetím Col de la Colombiére, na jehož vrchol vede 7,3kilometrová cesta s průměrem 8,7 procent.

Tour de France 2021 / výškový profil 8. etapy

Jakmile tento náročný trojboj skončí, do cíle zbývá ještě skoro 15 kilometrů. Ty vedou nejprve z kopce a poté po rovině.

Kdo dorazí do střediska Le Grand-Bornand jako první?

Na čele celkové klasifikace se nachází Mathieu van der Poel, který má k dobru 30 sekund na druhého Wouta van Aerta a 1:49 minuty na třetího Kaspera Asgreena.

„Žlutý dres chci udržet co nejdéle. Ale uvidíme, jestli to bude v mých silách. Jsem možná trochu těžký na to, abych se udržel při těch stoupáních,“ říká jezdec stáje Alpecin-Fenix.

Mathieu van der Poel (vlevo) a Wout van Aert jedou vedle sebe během šesté etapy Tour de France.

Co Van Aert? „Nevzdávám se. Ale jsem zvědavý, jaké budu mít po páteční etapě nohy. Odhaduju, že nic moc,“ vyhlíží závodník Jumbo-Visma.

Na čtvrtém místě se nachází Matej Mohorič, který má manko 3:01 minuty, pátý je Tadej Pogačar, jenž má odstup 3:43 minuty.

„Když bude mít Tadej den, bude agresivní a bude útočit, nic moc nezmůžeme,“ odhaduje Van Aert.

Potvrdí se jeho slova?

