Zkoušel to a zkoušel.

Už od začátku čtvrtečního dějství se snažil dostat před peloton. Že mu to napoprvé nevyšlo a hlavní pole ho dojelo? Nevadí, nastupoval dál. „Tohle byla totiž etapa, kterou jsem si od začátku červeně zvýraznil,“ povídal čtyřiadvacetiletý jezdec EF Education-EasyPost.

Devadesát kilometrů trvalo, než se konečně spolu se sedmičkou dalších odpoutal. Další desítky pak zabralo, než peloton definitivně vzdal své úsilí a odvážlivcům dopřál minuty k dobru.

„Museli jsme opravdu dřít, abychom si udrželi vedení. Byl to zkrátka celý den boj na plný plyn,“ vykládal.

Kromě Healyho v popředí šlapal i nizozemský fenomén Mathieu van der Poel z Alpecinu, byl zde britský vítěz Gira Simon Yates z Vismy či americký rocker Quinn Simmons z Lidl-Trek, další vyhlášený bojovník v únicích.

Bylo mu jasné, že potřebuje soky překvapit. Přivést si van der Poela za zády až do finiše? „Byl bych bez šance,“ tušil Ir. „Musel jsem se od nich oddělit. Věděl jsem, že si musím počkat na vhodný okamžik a zaskočit je. A pak do toho dát všechno až do cíle.“

Ben Healy v sólo úniku během 6. etapy Tour.

Přesně to se mu podařilo. Dvaačtyřicet kilometrů před páskou zabral. Než se skupina stihla domluvit na čemkoliv domluvit, už měl k dobru pár desítek sekund. O pořádně spolupráci tedy nemohla být řeč, jeho někdejší souputníci na sebe spíš jen koukali a ani jeden nejel na sto procent.

Zato Healy letěl.

Po deseti kilometrech už měl k dobru na nejbližší pronásledovatele skoro minutu. Předtím se z úniku sice odpoutala dvojice Simmons a Australan Michael Storer z Tudoru, ale ani oni víc nezmohli.

Deset kilometrů před páskou časomíra ukazovala dvě minuty pro Helayho. Tehdy začínal věřit, že to zvládne.

Poslední kilometr pro něj už obnášel čistou euforii. „Vyrůstal jsem sledováním Tour a doufal, že se na ní jednou dostanu. Už moje účast tady je sama o sobě úspěch. Ale vyhrát etapu? Naprosto úžasné!“ smál se.

Loňská Tour mu otevřela oči

Styl, jakým zvítězil, je pro něj typický.

Vyžívá se v náročných podmínkách. Když prší, nebo je naopak úmorné horko? Když se právě jako v šesté etapě hned od začátku svádí tuhý boj? Něco přesně pro něj.

„Dny, které si od začátku na každém vybírají svou daň, mám rád,“ vypráví. „Ostatní trpí, ale já ožívám.“

V roce 2023 takhle vlétl do jarních klasik, při nichž na sebe poprvé pořádně upozornil. Když jste si zapnuli přenos závodu, v jehož startovní listině figuroval, měli jste takřka jistotu, že bude někde v popředí s tou svou nezaměnitelnou figurou.

Vyhrál jednorázovku Settimana Internazionale Coppi e Bartali, druhý byl na Brabantském šípu i na Amstelu a čtvrtý skončil na monumentu Lutych-Bastogne-Lutych.

Formu si v témže roce přenesl taky na italské Giro, kde vyhrál etapu a jednou byl druhý. Už tehdy hovořil, že je to pro něj jako sen.

Na Tour si teď musí připadat jako v naprosté pohádce!

Ben Healy slaví vítězství v šesté etapě Tour de France.

Na triumf ve Francii útočil už loni. Při premiéře na nejslavnějším cyklistickém závodě se pětkrát vydal do úniku. Že ani jednou neuspěl a nejlépe byl pátý v deváté etapě do Troyes?

„Minulý rok mi i tak otevřel oči,“ povídá dnes. „Začal jsem věřit, že když se vše sejde, dokážu to. Musel jsem jen zůstat v klidu a dál tvrdě pracovat. Což jsem dělal. Snažil jsem se zdokonalit svůj závodní styl, díval jsem se na spoustu záběrů, analyzoval, co jsem kde dělal špatně.“

Na Roubaix podával bidony

Podle jeho mluvy a irské vlajky na rukávech dresu byste asi řekli: Ir jak poleno. Jenže zdání klame. Healy se narodil v Anglii a vyrůstal poblíž Birminghamu. Až jako teenager zažádal o irskou závodní licenci, k níž ho opravňoval původ jeho prarodičů, kteří pocházeli z Corku.

„Pokud budu upřímný, moje prvotní myšlenky byly, že mi to přinese víc příležitostí k rozvoji,“ přiznal kdysi. Nyní už nicméně mluví o tom, že tuhle zemi miluje.

K cyklistice ho přivedl otec, který ho jako malého klučinu každou neděli brával na dráhu a sledovali závody. Právě na velodromu začal sám jezdit, brzy už ale zkoušel horská kola, z nichž se pak dostal k silnici.

Zprvu mezi vrstevníky nepatřil k nejlepším, ale prý ho hnala touha. Přidával si, jezdil víc než ostatní. „Pokud se k něčemu odhodlám, jdu do toho naplno,“ říká o sobě. „Chtěl jsem se ostatním vyrovnat, a tak jsem musel makat.“

V roce 2019 vyhrál etapu na vysoce hodnoceném závodě pro cyklisty do 23 let Tour de l´Avenir, v níž předčil i Toma Pidcocka, a o dva roky později slavil triumf na mládežnické verzi Gira.

Mathieu van der Poel vede únik v 6. etapě Tour.

Před sezonou 2022 ho podepsal tým Education-EasyPost. Čistá láska ke kolům ho ale neopustila ani poté, co si na něm začal vydělávat.

Chcete důkaz? Když se v roce 2023 nedostal do sestavy týmu pro vyhlášenou kostkovou klasiku Paříž-Roubaix, přihlásil se, že bude aspoň podávat bidony.

„Chtěl jsem to pocítit i z druhé strany. Poznat tu vyhlášenou atmosféru a vidět krajinu jinak než ze sedla,“ vysvětloval.

A tak se postavil k trati, v ruce držel lahve. Když nějakou kolegové úspěšně převzali, skákal jako malé dítě.

Čtvrteční etapa Tour byla ještě o větší euforii. „Neuvěřitelné. Pro tenhle moment jsem vždycky makal. Nejen letos, ale celou kariéru. Hodiny a hodiny tvrdé práce,“ líčí nadšeně.

Jak vidno, vyplatilo se.