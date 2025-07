V roce 1989 řešil francouzský tisk problém téměř skandální: domácí závodník už čtvrtým rokem nevyhrál Tour de France! Kde jsou ty časy, že? Přelom 70. a 80. let byl pro pořadatelskou zemi přímo...

Po pěti letech se do Česka vrací závody mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP. Na legendárním Masarykově okruhu v Brně se ti nejlepší jezdci představí od 18. do 20. července 2025. Program...

Brány dvou nizozemských fotbalových velkoklubů budou v příští sezoně střežit čeští gólmani. Po Vítězslavu Jarošovi se do tamní nejvyšší soutěže přesouvá i reprezentační jednička Matěj Kovář. Z...

Některé domácí tlak semlel, on si očekávání fanoušků užíval. Při motocyklové Grand Prix v Brně dojel Jakub Kornfeil ve třídě Moto3 celkem osmkrát v první desítce a veškeré svoje úsilí korunoval před...

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Siniaková si na US Open mix nezahraje. Ostuda, vadí jí změna na marketingový tah

Vyhráli wimbledonskou smíšenou čtyřhru, ale na US Open v ní titul určitě nezískají. Do turnaje se totiž ani nemohou přihlásit. „Je to velká škoda a ostuda,“ smutní Kateřina Siniaková. „Moje srdce...