Hřát vás musela celá práce vašeho týmu, že?

Určitě. Kluky jsem se snažil hodně motivovat. Byli fakt ostří, nenechali si nic líbit a drželi pravou stranu, na níž jsme v závěru byli. Do poslední části jsme taky najížděli hezky, propleti se pak zleva... Popravdě, už se těším, až se na to podívám na videu!

Říkal jste si: Dnes bych mohl dokonce zvítězit?

Když se blížilo posledních 250 metrů, Toby (Tobias Lund Andresen) mě tam pěkně poslal. Pak už jsem to jen zkoušel na pásku. Ano, chvilku jsem si myslel, že by to třeba mohlo klapnout, ale Merlier a Milan jsou fakt hodně rychlí. Což potvrdili. Ale i tak myslím, že v prvním pořádném sprintu jsme odvedli dobrou práci.

Jde pro vás o velké povzbuzení poté, co jste se v první etapě necítil moc dobře?

Určitě. První etapa se mi nejela nic moc. Popravdě jsem na tom nebyl super ani mentálně. Ale věděl jsem, že se příprava povedla, věřil jsem dál. A dnes se to potvrdilo. Na to, že šlo o třetí etapu, tak to docela šlo.

TĚSNÝ DOJEZD. O vítězství ve třetí etapě Tour mezi Timem Merlierem a Jonathanem Milanem rozhodovaly milimetry.

V úvodní etapě na vás dolehla nervozita z velké premiéry?

To ani ne. Ale spíš, jak jsem se necítil fyzicky dobře, tak se to projevilo i mentálně. Spojené nádoby. Včera už se mi nohy ale rozjely a dnes to šlo taky.

Čekáte, že výkon bude ještě stoupat? Říkal jste, že jste spíš typ, co se rozjíždí postupně.

Doufám. Pokud se mi pojede každou etapu líp a líp, tak to bude za chvilku do žluťáku (smích). Ale ne.

Změnili jste po první etapě taktiku? Nařídili jste si, že budete víc pozorní, kdyby se peloton opět rozpojil?

Dnes jsme byli všichni připravení, šli jsme na to na sto procent a nic nám už neuniklo. Tentokrát to ale byla jinačí etapa celkově. První byla fakt těžká, ke konci byli všichni už víc unavení, a proto trochu zaspali. Nevím, kolik mám wattový průměr za dnešek, ale tak těžké to rozhodně nebylo. O to víc byli všichni připraveni v závěru.

Trenér Matt Winston o Bittnerovi „Odvedli jsme to, co jsme měli. Vyhnuli se pádům, drželi se na čele, dostali Pavla dopředu. Kluci prokázali super práci. Tobias Pavlovi skvěle rozjel spurt. A i ten si vedl skvěle, vážně skvělá práce. Pavel potvrdil, že pokračuje ve svém rozvoji. Je všestranný, může být dobrý na klasikách, ale pokud je čistý sprint, tak ho taky umí. Což dnes ukázal, sprintoval s nejlepšími na světě.“

Překvapil vás takový klid?

Ani ne. Celý den foukalo proti, takže se nikam nespěchalo.

Přesto se odehrálo spoustu pádů. Nejvíc se mluví o tom Jaspera Philipsena, vítěze úvodního dějství, na sprinterské prémii. Viděl jste ho?

Jak už bylo vidět včera, tak jet na sprinterské prémii o body je velká prestižárna. Já jsem se do ní nemíchal. Jen jsem pak viděl chudáka Philipsena na zemi. Nevím, co mu je. Ale doufám, že se z toho rychle dostane.

Když to vidíte, budete se někdy i vy tlačit na sprinterské prémie?

Pro mě jsou tady důležitější etapy, pro tým taky. Myslím si, že i celkově, jak to vypadá v klasifikaci o zelený trikot, tak možná nezvítězí ani sprinter, takže nevím. Ale pokud bude někdy etapa, kdy se prémie bude vybízet, můžu ji zkusit.

Jakou další etapu máte zakroužkovanou?

Ty jo, popravdě si číslo nepamatuju. Tour beru den po dni. Zítra by to mohlo být pro Tobiase, pak časovka, ale vím, že ještě pár možností bude.