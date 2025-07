Tour de France ONLINE: Cyklisté míří do Dunkerku, opře se do nich opět vítr?

Zklamaná sprinterská esa mají šanci napravit si chuť. Třetí zkouška Tour de France, končící v Dunkerku, obsahuje jediné snadné stoupání, a to poměrně daleko před cílem. I tentokrát se ale do hry...

V sestavě měl pevné místo. Trenér Bronislav Červenka s ním najisto počítal do základu. Dva týdny přes startem Chance ligy však fotbalisté Zlína přišli o svůj ofenzivní klenot. Záložník David Tkáč...

Kvůli státnicím nedávno odmítl výjimečnou možnost zabojovat o titul americké organizace UFC. Šéfy tím vůbec nepotěšil, jeho volbě nerozuměli, soupeři to zase vzali jako důvod k posměchu. Jeden Rus ho...

Zlata z let 2004 a 2022 se v unikátním prostoru pavilonu P brněnského výstaviště zopakovat nepodařilo. Přesto čeští volejbalisté odcházeli z provizorní areny schované od obří stavby s úsměvem na...

Drahé hvězdičky i silný ročník 1992. Připomeňte si slavné sparťanské odchody

Martin Vitík, který v neděli přestoupil do Boloně, je jedním ze zástupu sparťanských odchovanců, kteří se prosmýkli neúprosným sítem akademie, prosadili se do prvního mužstva a pak přestoupili do...