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Velké rošády v extrémní výhni. Vedle bitev hvězd se na Tour řeší klima: Není to zdravé

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  6:40
Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě...

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě Tour de France polévá v cílovém prostoru vodou. | foto: Reuters

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě...
Australský cyklista Michael Storer (Tudor) se osvěžuje v úniku během horké...
Dán Mads Pedersen se polévá vodou během třetí etapy Tour de France
Ze smrskávajícího se úniku ve třetí etapě Tour de France nakonec zbyli jen...
35 fotografií
Pondělní zdrcující nástup Tadeje Pogačara byl exkluzivní, na místě si ale vysloužil jen malou pozornost. Za bariérami v posledních stovkách metrů stáli hlídkující policisté, aplausu se tak Slovinec dočkal až v cíli. Se skromnými podmínkami třetí etapy se ale počítalo. A nakonec mohou být fanoušci Tour de France i ti nejlepší cyklisté vděční, že se odjela v plné délce. I když, jak se to vezme.

„Není to zdravé,“ pustil se Matteo Trentin (Tudor) do kritiky aktuálních klimatických podmínek, v jakých se na Tour závodí. „Je těžké posoudit, zda je to bezpečné, upřímně nevím, ale určitě to není zdravé.“

„Vážně nás to může ovlivnit, ve chvíli, kdy vnímaná teplota překročí 40 stupňů, začíná to být opravdu nebezpečné,“ mínil Benjamin Thomas z Cofidisu.

Horka ve Francii šplhají právě ke čtyřiceti stupňům Celsia a zasáhla i do pondělní výzvy. Před úterní čtvrtou etapou zase předpovědi ve startovním Carcassonne ukazují na teploty až 41 °C.

Na jihu Francie kvůli požáru evakuují pět tisíc lidí. Tour de France bude bez diváků

Situace zašla tak daleko, že Pogačar a spol. finišovali zhruba čtyřicet kilometrů od místa, kde hasiči likvidovali lesní požár. Kvůli vytížení bezpečnostních složek dostali místní doporučení, aby se k blízkosti tratě nevydávali.

A co nejvíc sil šlo využít do boje s přírodními živly.

Podívejte se na poslední kilometr 3. etapy a sledujte, jak se mění kulisy:

„Organizátoři se bojí toho, když si fanoušci dělají barbecue, aby se požár nijak nešířil. Ale jinak nemáme z naší stránky zprávy, že by to mělo být nebezpečné,“ vysvětloval Roman Kreuziger, český sportovní ředitel ve službách stáje Bahrain Victorious.

Řada závodníků si však myslí opak. Počasí samozřejmě nikdo neporučí, aktuální situace však budí otázky, co s ochranou cyklistů, diváků a dalších účastníků Tour?

Dán Mads Pedersen se polévá vodou během třetí etapy Tour de France

Předseda odborů cyklistů ve Francii Pascal Chanteur hovoří například o posunu začátků jednotlivých etap do ranních hodin.

Jenže proti pochopitelně stojí veškerá dlouho dopředu vymyšlená logistika. Uzavírky pro účely závodu, plány, itineráře, pracovní síly. Nebo vysílatelé, kteří by za takový zásah zaplatily nižší sledovaností.

Protokoly mezinárodní federace UCI nemají závazný charakter a dávají doporučující stanoviska. Těžko tak lze v rozběhlém 113. ročníku počítat s jinými úpravami než například se zkracováním etap o vybrané úseky nebo drobnými časovými posuny třeba o půlhodiny, jak nastínil ředitel Tour Christian Prudhomme.

Peloton na startu parné třetí etapy cyklistické Tour de France, v autě ředitel závodu Christian Prudhomme

„Myslím, že se musíme sejít u stolu a vymyslet, co dělat do budoucna,“ avizuje Trentin, podle nějž se výrazně komplikuje i rekonvalescence po závodním dni. „Horko bylo vždycky, ale poslední vlny veder jsou jiné, ani v noci už se neochlazuje... Klimatická změna je tady, ne za rok, nebo později. Je tu teď.“

Rozlíceně pak reagoval na začátek pondělní etapy krátce po poledni, tento krok od organizátorů považoval za nezodpovědný: „Kdybych byl na místě běžného člověka, v tuto dobu bych ani nevylézal ven.“

Aby nepříjemností nebylo málo, peloton se zrovna popasovával s dosud nejtěžší výzvou. S horskou zkouškou, při níž se nastoupalo takřka 4 000 výškových metrů.

Suverénní finiš. Pogačar vládl a převzal i žlutý dres, s Vingegaardem sdílí stejný čas

A to na 196 kilometrech, tedy v rámci druhé nejdelší etapy ročníku.

„Už jsme si extrémní vedra vyzkoušeli na Kolem Švýcarska,“ líčil Kreuziger. „Je potřeba opravdu hodně ledu a vody, na každém místě po trase, kde to jde, dobíráme vodu. Je potřeba to mít dobře logisticky vymyšlené.“

Ve třetím pokračování, při němž se navrch četnými útoky ani jezdci nešetřili, jste tak mohli pozorovat ještě daleko víc záběrů, na nichž se závodníci kropí vodou a ochlazují.

Když se kupříkladu početný únik snížil v závěru jen na dva jezdce, Nicolas Prodhomme z Decathlonu předem vzdal bitvu o vrchařskou prémii s Alexem Baudinem (EF) a namísto toho si žádal bidony s vodou.

Ze smrskávajícího se úniku ve třetí etapě Tour de France nakonec zbyli jen Nicolas Prodhomme (Decathlon) a Alex Baudin (EF), který posléze pokračoval ještě chvíli sám.

I díky tomu si jeho konkurent bez výraznějších problémů dojel pro puntíkatý dres určený nejlepšímu vrchaři.

„Je odměnou za moje úsilí. Pokusím se nějak zotavit a udržet si ho. I když pro mě představuje spíš cenu útěchy. Se svojí kondicí jsem si věřil, že zvládnu ještě víc, původně jsem chtěl vyhrát etapu a získat žlutý dres.“

K tomu ale Baudin potřeboval nezájem favoritů. Zejména týmy Bora a UAE však byly proti.

„A svého cíle jsme dosáhli,“ rozplýval se Isaac del Toro, který v závěru pomohl Pogačarovi ještě zesílit jeho už tak úžasně explozivní útok. „Mám obrovskou radost, že ho vidím ve žlutém.“

Alex Baudin je novým lídrem horské klasifikace na Tour de France.

Tadeji Pogačarovi patří na Tour i zelený dres za bodovací soutěž.

Pogačar trikot vyfoukl Vingegaardovi. A v cíli hned popadl dvě láhve s vodou, přičemž z jedné pil a druhou se poléval. Jak se o něm říkalo, že nemá rád výheň a slunečné počasí, teď prokázal, že nejde o žádné rigidní pravidlo.

„A teď si s ním vystoupím na pódium. O tom jsem v životě ani nesnil,“ juchal Del Toro, který si chce Tour hlavně užívat. Mexičan, jenž startoval v zeleném dresu pro lídra bodovací soutěže, si tentokrát na ceremoniál dorazil vyzvednout bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce.

I zelená totiž připadla Pogačarovi. Jelikož má ale zároveň nejcennější žlutou barvu, ani Vingegaard nevyjde naprázdno, pro změnu až k němu poputuje zelený dres, který bude vozit.

Jonas Vingegaard na Tadeje Pogačara ve třetí etapě nestačil.

„Pro mě škoda, že přicházím o ten žlutý,“ povídal jako vždy s klidnou tváří dánský cyklista pro krajany z televizní stanice TV2. „Při takovém dojezdu ale můžu být spokojený, máme s Tadejem stejný čas, což nám vyhovuje. Možná jsme i očekávali, že budeme pozadu, takže dobrá výchozí situace.“

Extrémní vedra přispěla i k jednomu odstoupení

Je vidět, že Vingegaard se snaží hledat hlavně pozitiva a nepřipouštět si porážky. Pro jeho souboje s Pogačarem teď však dvojnásob platí, že nemusí rozhodovat jen aktuální fyzická kondice, nýbrž i schopnost reagovat na podmínky, které jsou extrémní.

A pokud zůstanou v platnosti i dál, jeden slabší den může být daleko kritičtější než kdy jindy.

Podívejte se na snímky ze třetí etapy Tour de France

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě Tour de France polévá v cílovém prostoru vodou.
Australský cyklista Michael Storer (Tudor) se osvěžuje v úniku během horké třetí etapy Tour de France.
Dán Mads Pedersen se polévá vodou během třetí etapy Tour de France
Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě Tour de France polévá v cílovém prostoru vodou.
Ze smrskávajícího se úniku ve třetí etapě Tour de France nakonec zbyli jen Nicolas Prodhomme (Decathlon) a Alex Baudin (EF), který posléze pokračoval ještě chvíli sám.
35 fotografií

Vedra se výrazně podepsala na Arnaudu De Lieovi z Lotta.

Belgický sprinter letos odstupoval zkraje Gira kvůli gastroenteritidě způsobené bakteriemi z kravského hnoje u silnic jedné z etap.

Pak se stihl dát dohromady, dokonce vyhrál jeden dojezd na Kolem Valonska. Jenže na Tour se kvůli žaludečním problémům nedostavil na týmovou prezentaci. A pak i přes údajně lepšící se zdravotní stav pokračoval boj. V časovce, v nedělních kopcích...

Arnaud De Lie a Mathieu van der Poel vedou únik v 15. etapě loňské Tour.

Nyní skončil. De Lie nabíral v průběhu etapy od začátku ohromnou ztrátu, pořád ale se slušnou šancí uspět v boji s časovým limitem.

Své kolegy však v závěru nechal jet a bojoval sám. Zhruba deset kilometrů před cílem ho tým po dlouhém boji stáhl. K závěrečnému výšlapu moc nechybělo. Avšak zdraví dostalo logicky přednost.

„V prvních dvou etapách jsem ze sebe vydal všechno, ale teď, zvlášť v tak extrémním horku, už jsem zkrátka neměl sílu pokračovat,“ smutnil. „Je to obrovské zklamání, měsíce jsem dřel, abych se na Tour připravil, snil o vítězství v hromadném dojezdu. Ale žaludeční infekce mě vyřadila.“

K prvnímu odstoupení v průběhu etapy na letošní Tour se posléze vyjádřila také belgická stáj.

„Navzdory stabilnímu pokroku v rekonvalescenci se nároky třetí etapy, jež se jela ve spalujícím horku s teplotami sahajícími až ke 40 °C, ukázaly jako příliš velké.“

Ital Matteo Trentin z Tudoru na čele úniku během 16. etapy loňské Tour de France

Není divu, že klima je teď jedním z hlavních témat v pelotonu. V příštích dnech asi ani utichnout nemůže. Tour je ale v plném proudu a letos se během ní jen stěží povede něco změnit.

„Teď je to opravdu velmi obtížné,“ ví i Trentin. „Ale do příště o tom musíme začít přemýšlet a jednat. Nelze jen nahodile diskutovat, až uplyne měsíc, pak další rok a nakonec se tu budeme bavit o tom samém. Je čas už to vážně řešit.“

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