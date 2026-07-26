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Tour ONLINE: Peloton se blíží ke stoupání Montmartre. Pogačar slaví titul

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Sledujeme online   18:39
Tadej Pogačar, Richard Carapaz, Mads Pedersen a Isaac del Toro projíždějí na...

Tadej Pogačar, Richard Carapaz, Mads Pedersen a Isaac del Toro projíždějí na čele pelotonu pod Vítězným obloukem během 21. etapy Tour de France | foto: Reuters

Peloton během 21. etapy Tour de France
Zaplněný Montmartre čeká na cyklisty během 21. etapy Tour de France
Mathias Vacek vedle Dána Madse Pedersena během 21. etapy Tour de France
Mathias Vacek vedle Dána Madse Pedersena během 21. etapy Tour de France
8 fotografií
V nohách už mají přes tři tisíce kilometrů, zbývá posledních 89. Tour de France dospěla do svého závěru a na cyklisty čeká poslední 21. etapa s dojezdem na ikonickém pařížském bulváru Champs-Élysées. Jak dopadne? Sledujte od 17.50 hodin v podrobné online reportáži.

Původně měla 21. etapa měřit 133 kilometrů. Kvůli silným lesním požárům, které propukly v regionu Gironde, však ministerstvo vnitra rozhodlo přesunout část bezpečnostních složek, jež měly dohlížet na finiš Tour, do postižených oblastí.

ONLINE: 21. etapa Tour de France

podrobná reportáž

Upravená trasa měří 89 kilometrů, startuje o hodinu později a začne rovnou v Paříži – na Champs-Élysées.

Cyklisté kolem vyhlášeného bulváru nejprve obkrouží sedm kol, která by se měla nést v klidném duchu oslav. A pak to přijde. Po 46 kilometrech poprvé najedou na Cote de la Butte, kilometrový výstup s průměrem 6,5 procenta.

Profil upravené 21. etapy Tour de France

Stoupání ve slavné čtvrti Montmartre organizátoři poprvé zařadili loni poté, co se osvědčilo během olympijských her v roce 2024. Peloton ho bude muset zdolat třikrát, poté bude ještě do cíle zbývat deset kilometrů.

Loni si s výšlapem nejlépe poradil Belgičan Wout van Aert, který na něm udolal i Tadeje Pogačara a dojel si pro vítězství. Pokusí se slovinský fenomén o reparát? Nebo snad kopec tentokrát přejedou i někteří sprinteři?

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

V celkové klasifikaci se nicméně už nic nezmění (pokud se nestane nic neočekávaného a všichni dojedou do cíle). Pro pátý titul a zápis mezi legendy Tour míří Pogačar z UAE Emirates, který má k dobru na druhého Belgičana Remca Evenepoela 6:26 minuty. Na pódiu ho doprovodí ještě jeho mexický týmový kolega Isaac del Toro, který ztrácí 9:42 minuty.

Pogačar už během letošního ročníku zároveň vyhrál pět etap. Jestli přidá ještě šestý triumf, sledujte online.

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