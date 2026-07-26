Tour ONLINE: Peloton se blíží ke stoupání Montmartre. Pogačar slaví titul

Původně měla 21. etapa měřit 133 kilometrů. Kvůli silným lesním požárům, které propukly v regionu Gironde, však ministerstvo vnitra rozhodlo přesunout část bezpečnostních složek, jež měly dohlížet na finiš Tour, do postižených oblastí.
ONLINE: 21. etapa Tour de France
podrobná reportáž
Upravená trasa měří 89 kilometrů, startuje o hodinu později a začne rovnou v Paříži – na Champs-Élysées.
Cyklisté kolem vyhlášeného bulváru nejprve obkrouží sedm kol, která by se měla nést v klidném duchu oslav. A pak to přijde. Po 46 kilometrech poprvé najedou na Cote de la Butte, kilometrový výstup s průměrem 6,5 procenta.
Stoupání ve slavné čtvrti Montmartre organizátoři poprvé zařadili loni poté, co se osvědčilo během olympijských her v roce 2024. Peloton ho bude muset zdolat třikrát, poté bude ještě do cíle zbývat deset kilometrů.
Loni si s výšlapem nejlépe poradil Belgičan Wout van Aert, který na něm udolal i Tadeje Pogačara a dojel si pro vítězství. Pokusí se slovinský fenomén o reparát? Nebo snad kopec tentokrát přejedou i někteří sprinteři?
|
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
V celkové klasifikaci se nicméně už nic nezmění (pokud se nestane nic neočekávaného a všichni dojedou do cíle). Pro pátý titul a zápis mezi legendy Tour míří Pogačar z UAE Emirates, který má k dobru na druhého Belgičana Remca Evenepoela 6:26 minuty. Na pódiu ho doprovodí ještě jeho mexický týmový kolega Isaac del Toro, který ztrácí 9:42 minuty.
Pogačar už během letošního ročníku zároveň vyhrál pět etap. Jestli přidá ještě šestý triumf, sledujte online.