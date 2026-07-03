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Tour znají opravdu všichni, zjišťuje Otruba. A Vacka těší: V Barceloně lidé Tour žijí

Alžběta Marešová
  7:15
Tým Lidl-Trek na slavnostní týmové prezentaci před Sagradou Famílií.

Tým Lidl-Trek na slavnostní týmové prezentaci před Sagradou Famílií. | foto: Reuters

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Od naší zpravodajky ve Španělsku - Sagrada Familía, čerstvě nejvyšší kostel na světě a ikonická stavba Barcelony, se ve čtvrtek na několik hodin úplně uzavřela. Přednost dostala akce podobného věhlasu jako slavný chrám. Všude v jeho okolí povlávaly žluto-černé vlajky a přímo před fasádou Narození, kudy běžně proudí do baziliky turisté, nyní proudili cyklisté na slavnostní prezentaci Tour de France.

Postupně se na pódiu před Sagradou vystřídali i tři Češi. Ale zatímco Pavel Bittner už prožívá svůj druhý start na nejslavnějším závodě, pro Mathiase Vacka s Jakubem Otrubou jsou všechny zážitky nové.

„Když jsme projížděli tou skoro kilometrovou uličkou na prezentaci, to byl moc hezký moment. Hodně mi zintenzivnil ten pocit, že jsem vážně tady, a že se to všechno fakt děje,“ líčí Otruba.

A co s vámi dělalo to, že jste projížděl podél všech těch bannerů, které odmala sledujete v televizi?
Na to jsem vlastně už zvyklý z Vuelty. Ale je pravda, že Tour je ve všem mnohem větší. Třeba i program před startem máme mnohem nabitější. Je vidět, že na Tour záleží úplně všem.

Takže onen pověstný kolos jste stihl pocítit už i před startem?
Rozhodně. Na hotelu s námi bydlí Alpecin, a ten tu má tři kamiony, autobus a dalších asi pět aut, což na běžných závodech vůbec nebývá. Takže to jiné měřítko je znát úplně všude.

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Je s blížím se startem v týmu znát rostoucí napětí?
No jo, nejvíc je to vidět na Španělech. Pár jich bydlí třeba i někde v okolí, takže pro ně je start tady v podstatě vrchol kariéry.

A co vy? Roste vám v krku z nervozity knedlík?
Nejsem Pogačar nebo Evenepoel, aby se ode mě čekalo nějaké umístění. Jsem tu, abych pomohl týmu, takže nějakou extrémní nervozitu nepociťuju, jen takovou tu zdravou.

Zvládli jste si s týmem projet trať sobotní týmové časovky?
Časovku jsme trénovali ve středu kousek za Barcelonou, abychom si na sebe navykli a byli sehraní, ale přímo trať si projedeme až těsně před závodem. Je to určitě potřeba, protože je tam několik technických míst a k tomu ten výšlap, takže je důležité, to mít najeté.

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Kolik vám přišlo od pondělí gratulací ke startu?
Fakt spousta a ještě pořád chodí. Jak se říká, že Tour zná úplně každý, tak to teď zažívám napřímo. Ozvali se mi třeba i lidé, se kterými jsem už nějakou dobu vůbec nebyl v kontaktu. I na té odezvě lidí je vidět, že Tour je oproti Vueltě úplně jiný závod.

Vacek: Nemohl jsem si přát nic lepšího

Postupné seznamování s Tour prožívá také Vacek, který byl ve čtvrtek díky čerstvě obhájenému dresu českého mistra mezi dalšími jezdci nepřehlédnutelný.

I on si atmosféru zaplněného prostranství před Sagradou a obsypaných plůtků podél cesty jak se patří vychutnal. „Bylo to moc hezké. Myslím, že v Barceloně lidé Tour žijí a atmosféra je díky tomu skvělá,“ pochvaluje si. „Nemohl jsem si přát nic lepšího. Doufám, že taková atmosféra a fanoušci bude po celou Tour.“

Na rozdíl od Otruby nebo i Bittnera, jejichž týmy nemají v úvodní týmové časovce vítězné ambice, Vackův Lidl-Trek bez ostychu hlásí, že chce v sobotu získat žlutý dres.

To ale českému mistrovi prožitek předstartovních dnů nekazí. „Spí se mi dobře, jako na každém jiném závodě,“ směje se. „Samozřejmě ale emoce i adrenalin stoupají. Nechci si připouštět nějaký tlak nebo stres, přesto cítím, že to je speciální.“

A dochází i jemu, že se jeho dětské sny právě postupně mění v realitu? „Pomalu jo. Vstřebávám atmosféru a jsem moc rád, že tu můžu být a že se všechno povedlo. Že můžu stát na startu Tour de France!

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