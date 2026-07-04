Přestože to byly Vackovy první metry na Tour de France v kariéře, vůbec si nedával malé cíle. Čtyřiadvacetiletý staronový český mistr v časovce už dlouho dopředu hlásil, že úvodní dějství 113. ročníku má jeho tým Lidl-Trek v hledáčku a ideálně by chtěl získat žlutý dres.
To se nakonec nepovedlo, lídru německé stáje Juanu Ayusovi chybělo na vítězství 16 sekund, barcelonský rodák ale mohl v místě, kde vyrůstal, alespoň přebrat bílý dres pro nejlepšího mladíka.
Jak daleko jste měli k tomu, aby měl Ayusův dres ještě cennější barvu?
Chtěli jsme vyhrát, ale jsou tu strašně silné časovkářské týmy. Týmy, které si přivezly lidi možná jenom kvůli téhle časovce, takže zvítězit v takové konkurenci by bylo obtížné. Ale odstupy jsou takové, že můžeme být spokojení.
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Takže žádná hořkost nebo zklamání?
Určitě ne. Měli jsme trošku smůlu, že Skjelmose měl mechanické problémy, takže odpadl dřív, než bylo v plánu. Tím jsme ztratili člověka, který nám mohl v závěru hodně pomoct. Já jsem se naštěstí cítil dobře, dokázal jsem udělat v závěru velký kus práce a dovézt Ayusa, kam jsme chtěli. Myslím, že jsme z toho vymáčkli maximum možného.
Museli jste kvůli problémům Skjelmoseho improvizovat?
Trošku, měl jsem být třetí od konce a jako poslední měl být s Ayusem právě Skjelmose. Ale myslím, že jsem udělal nejvíc, co bylo v mých silách, a dovezl Juana daleko.
Dá se v takové chvíli, kdy vypadne klíčový člověk, aspoň trochu v rychlosti domluvit?
Měli jsme jen pár sekund na reakci, ale naštěstí Mattias odpadl v momentě, kdy už do cíle moc nezbývalo, tak jsem to zvládl dojet.
To jste vlastně pracoval za dva.
Všichni tu pracujeme pro tým, chceme se pro něj obětovat a musíme počítat se všemi situacemi. Teď to bylo na mně, abych odvedl trošku víc práce.
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A třeba v příštích etapách odvedou ostatní trošku víc práce pro vás? Zvlášť hned nedělní etapa by vám mohla sedět.
Jo, můžu si věřit. Těším se na další dny. Máme tu skvělý tým a můžeme myslet na hezký výsledek.
Bittner: Cítil jsem se hodně dobře
Jejich týmy startovaly hned po sobě, takže když projel Pavel Bittner cílem, ještě v něm zastihl Jakuba Otrubu, jak se vydýchává. „Dobrý?“ volal český sprinter na svého nejlepšího kamaráda. A když sám stihl popadnout dech, hned se ptal: „Jak jel Kuba?“
Otrubovo Caja-Rural se vrací na Tour poprvé po 39 letech a od španělského týmu nikdo nečeká nic víc, než že bude zatvrzelým účastníkem beznadějných úniků. Proto jeho jezdci příjemně překvapili, když v sobotu skončili na 16. místě a nechali za sebou i několik worldtourových týmů – včetně Bittnerova Picnicu.
„Byli jsme domluvení, že my rovináři pojedeme pod ten první kopec a pak už to bude na našich vrchařích,“ líčil Otruba. „Jeli jsme proti větru, bylo velký vedro. Ten okruh byl hodně technický, ale za mě hezká trať,“ usmíval se skvělý časovkář, který však závěr pojal volně, aby v horku zbytečně neplýtval silami. O to víc času měl na to si vychutnat své první kilometry Tour.
„Hodně fanoušků dorazilo už ve čtvrtek na prezentaci, takže jsem byl připravený, ale i tak je to úplně jiná atmosféra, než na kterou jsem zvyklý. A viděl jsem spoustu českých vlajek, což mě těší.“
Že by ho na startovní rampě v sekundách před startem dostihla nervozita, s úsměvem odmítl. „Byla to časovka s klukama, které znám a se kterými toho mám už naježděno hodně. Takže mi to připadlo takové stejné jako vždycky,“ líčil. „Ale pak je tu ta atmosféra, která je prostě jiná.“
Na ni je už z loňska zvyklý jeho parťák z Olomouce Bittner, který zase ale startoval poprvé po dlouhé závodní pauze způsobené zraněním. „Jsem spokojený s tím, jak jsem se cítil,“ ujišťoval. „Hlavně v druhé části jsem se cítil hodně dobře a byl jsem schopný pomoct našim vrchařům přes první kopec.“
Ani vyléčený kotník, který zatížil v závodě poprvé, co si v něm natrhl šlachu, ho nezlobil. „Vlastně jsem na něj vůbec nemyslel. Nepřišlo mi, že bych s ním měl nějaký problém.“
Stejně jako ostatní dva čeští účastníci Tour tak byl i on v cíli před olympijským stadionem spokojený. „I když normálně se první dny na Grand Tour moc dobře necítím, tak myslím, že jsme v tréninku odvedli dobrou práci a teď to bude jen lepší a lepší.“