Historická premiéra. Příští rok poprvé začne Tour de France týmovou časovkou

I ve více než sto letech lze zažívat nové věci. To dokazuje cyklistickým fanouškům Tour de France, která v roce 2026 při svém 113. ročníku odstartuje poprvé v historii týmovou časovkou. Takzvaný...

Zápas roku, k dobru tři body. USK doma sehraje odvetu o euroligové Final Six

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zabojují ve středu proti francouzskému Landes o postup do nově zavedeného euroligového turnaje Final Six. V domácí odvetě play in o čtvrtfinále jim stačí i porážka o tři...