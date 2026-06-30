Češi můžou mít zase vítěze etapy na Tour, věří Kreuziger. Většina závodu už je za ním

Zatímco v letech 2021 a 2023 získali jezdci Bahrainu na Tour po třech etapových vítězstvích, poslední dva ročníky zažívali nucenou abstinenci. A Kreuziger moc dobře ví, jak důležitý takový úspěch pro pozitivní nastavení týmu je.
„Ohromně vás nakopne. Ideálně bychom chtěli vyhrát jednu z prvních pěti etap, abychom se do zbytku závodu dobře naladili,“ říká. „Ale kluci jsou realisté. Vědí, že k etapovému vítězství je potřeba, aby se sešlo spousta věcí, ať už složení úniku nebo rozhodnutí těch velkých týmů, jestli chtějí etapu získat.“
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Zároveň však ale rozhodně nehodlají s týmem jen pasivně čekat, co na ně v soubojích hlavních aktérů zbude.
„Nechceme jet Tour v režii UAE, Vismy nebo Red Bullu. Kdybychom to brali tak, že si tyhle týmy rozdělí většinu etap, tak tam toho pro nás už moc nezůstane.“
Původně plánovanou sestavu museli lehce upravit kvůli absenci Pella Bilbaa, který onemocněl na Dauphiné, stejně jako Matej Mohorič. Zatímco Slovinec se ale stihl z chřipky oklepat, Bilbao o Tour přišel.
Ale také Mohoričova role se kvůli nedávné nemoci musela změnit. Expert na vítězství z dlouhých úniků bude spíš než vlastní ambice řešit podporu ostatních kolegů.
Etapový triumf se tak nejvíce očekává od Lennyho Martineze. Drobný dvaadvacetiletý Francouz jel domácí Grand Tour už dvakrát, loni se dostal do několika perspektivních úniků, o vítězství zatím ale bojovat nedokázal.
„Loni nebyl Lenny vůbec připravený psychicky. Letos je mnohem vyspělejší a bude naší největší nadějí na zisk etapy. Zároveň si stanovil cíl překonat svého dědu, který měl na Tour puntíkatý dres,“ předesílá Kreuziger.
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Současně by se chtěl Bahrain prosadit i v celkovém pořadí. K tomu je v sestavě Antonio Tiberi a veterán Damiano Caruso, který by měl svému italskému krajanovi do první desítky pomoct. Tiberi byl před dvěma lety pátý na Giru, na Tour však startuje poprvé.
„Bude to pro něj vlastně takové seznámení se závody ve Francii. Vůbec neví, co ho čeká, bude to pro něj šok,“ tuší Kreuziger.
„Show kolem Tour je o hodně jiná než na Giru, ale do budoucna je to závod, který by mu mohl sedět, takže je důležité, aby si ho vyzkoušel. A Damiano jede svou poslední Grand Tour, takže kdyby se mu podařilo vyhrát etapu, bylo by to moc hezké uzavření kariéry.“
Tour sice startuje až v sobotu, Kreuziger ale se závodem žije už několik měsíců. I předešlé roky to tak bylo, od letošního příchodu Roda Ellingwortha na pozici performance manažera se ale veškerá příprava ještě zintenzivnila.
„Rob nás tlačí do britského fungování a chce mít všechno nachystané hodně dlouho dopředu. Takže z mého pohledu jsou vlastně už tři čtvrtiny Tour za námi,“ líčí Kreuziger s úsměvem.
Po loňsku, kdy byl jediným českým zástupcem v pelotonu Pavel Bittner, mu také dělá radost letošní trojnásobná česká účast. Po Bittnerovi a Mathiasi Vackovi potvrdil v pondělí španělský tým Caja Rural start Jakuba Otruby.
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„Alpy nejsou pro české fanoušky daleko,“ nabádá. „I když Pavel neměl ideální přípravu, určitě se bude chtít ukázat v dobrém světle. Jeho tým nemá ambice na celkové pořadí, takže se může plně věnovat jeho podpoře. Mathias sice bude muset být k ruce Ayusovi s Pedersenem, přesto mám pocit, že pokud si udrží současnou formu, může mít k etapovému vítězství hodně blízko,“ věří Kreuziger.
„Po dlouhé době bychom mohli mít zase českého vítěze, což je skvělá zpráva.“