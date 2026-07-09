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Žába na skateboardu a naprostý šok. Před 10 lety se Froome pustil do šíleného sjezdu

Alžběta Marešová
  9:00

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Britský cyklista Chris Froome se raduje z vítězství v osmé etapě Tour de France. | foto: AP

Před deseti lety nestačil cyklistický svět valit oči. Vážně se nám to všem nezdá? Chris Froome, vyhlášený svým neohrabaným stylem jízdy, ujíždí zalehnutý na řídítkách ve sjezdu soupeřům? Jeden z nejvíc šokujících momentů Britovy kariéry, která před pár dny oficiálně skončila, se odehrál 9. července 2016 a navždy změnil jeho obraz i celou cyklistiku.

Byl by to nejspíš nejvzpomínanější okamžik 103. ročníku, kdyby jen o pět dní později Froome nezahodil v panice kolo a nesnažil se do cíle pod Mont Ventoux doběhnout.

Tour de France 2026

A tak byl šílený sjezd zastíněn ještě šílenějším výběhem. V porovnání s tím vlastně působí kousky Tadeje Pogačara skoro banálně…

Na onen sjezd z Col de Peyresourde do cílového Bagnères de Luchon lze jen těžko zapomenout.

Vepředu už tehdy šlapala skupina největších favoritů. Froomův tým Sky se snažil soupeře dostat pod tlak opakovanými nástupy Sergia Henaa. Jenže taktika nefungovala tak dokonale, jak ve Sky doufali, takže když Froome zaútočil, Nairo Quintana, Richie Porte a spol. byli rychle nalepení na jeho zadním kole.

Dobře, pánové, řekl si Froome, zkusíme něco jiného.

Je sice ve sjezdu trošku vratký a nevypadá při něm dobře, ale fakt to umí rozjet. Chris je v tom trošku cvok.

Geraint Thomaso sjezdařském umu Chrise Frooma

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