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Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?

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  11:14
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, startuje letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a nakonec také Alpy, než se přesunou do Paříže na slavnostní dojezd. Ve francouzské metropoli bude vítěz závodu korunován 26. července. Přehled všech etap najdete v připraveném průvodci závodem.

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France | foto: Reuters

Tour de France 2026: program a trasa

EtapaTrasaDélkaDruhVítěz
1. (4.7.)Barcelona – Barcelona19 kmtýmová časovka
2. (5.7.)Tarragona – Barcelona182 kmkopcovitá
3. (6.7.)Granollers – Les Angles196 kmhorská
4. (7.7.)Carcassone – Foix182 kmkopcovitá
5. (8.7.)Lannemezan – Pau158 kmrovinatá
6. (9.7.)Pau – Gavarnie-Gédre186 kmhorská
7. (10.7.)Hagetmau – Bordeaux175 kmrovinatá
8. (11.7.)Périgueux – Bergerac182 kmrovinatá
9. (12.7.)Malemort – Ussel185 kmkopcovitá
10. (14.7.)Aurillac – Le Lioran167 kmhorská
11. (15.7).Vichy – Nevers161 kmrovinatá
12. (16.7.)Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon sur Saone181 kmrovinatá
13. (17.7.)Dole – Belfort205 kmkopcovitá
14. (18.7.)Mylhúzy – Le Markstein Fellering155 kmhorská
15. (19.7.)Champagnole – Plateau de Solaison184 kmhorská
16. (21.7.)Évian les Bains – Thonon les Bains26 kmindividuální časovka
17. (22.7.)Chambery – Voiron175 kmrovinatá
18. (23.7.)Voiron – Orcieres-Merlette185 kmhorská
19. (24.7.)Gap – Alpe d’Huez128 kmhorská
20. (25.7.)Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez171 kmhorská
21. (26.7.)Thoiry – Paříž130 kmrovinatá
  • Celková délka: 3 333 km
  • Celkem nastoupaných metrů: 54 450
  • Počet horských dojezdů: 5

Češi ve 113. ročníku Tour de France

Poprvé se má na nejslavnější Grand Tour představit Mathias Vacek, který bude tvořit důležitou součást sestavy Lidl-Trek.

Český cyklista už má za sebou velmi vydařené účasti na Vueltě i na Giru – ve Španělsku byl několikrát blízko etapovému vítězství a loni na Giru nedocenitelně pomáhal Madsi Pedersenovi při jízdě za ziskem fialového dresu. V podobně úspěšné představení doufá Vacek i nyní.

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Podruhé by se měl na Tour představit Pavel Bittner, sprinter týmu Picnic PostNL si však v druhé půlce května natrhl šlachu v kotníku, a ještě není jisté, že do startu v Barceloně bude zdravotně v pořádku.

Šanci na svou premiéru na Tour má také Jakub Otruba, jehož druhodivizní stáj Caja Rural dostala divokou kartu.

„Jsem jedním z mála lidí v týmu, kteří dokážou být dlouho v těžkých únicích. Máme takový širší výběr asi dvanácti lidí, ve kterém jsem. Moje šance jsou celkem vysoké, ale jisté není nic,“ popisoval v rozhovoru pro iDNES.cz.

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Favorité na žlutý dres ve 113. ročníku

JménoTýmVěkNejlepší výsledekVyhrané etapy
Tadej Pogačar (Slovin.)UAE271. (2020, 2021, 2024, 2025)21
Jonas Vingegaard (Dán.)Visma291. (2022, 2023)4
Remco Evenepoel (Bel.)Red Bull-Bora263. (2024)2
Paul Seixas (Fr.)Decathlon19--

Jaké týmy pojedou Tour de France 2026?

Název týmuKategorieZemě původu
Alpecin-Premier TechUCI WorldTeamBelgie
Bahrain VictoriousUCI WorldTeamBahrajn
Decathlon CMA CMG TeamUCI WorldTeamFrancie
EF Education-EasyPostUCI WorldTeamSpojené státy
Groupama-FDJ UnitedUCI WorldTeamFrancie
Ineos GrenadiersUCI WorldTeamSpojené království
Lidl-TrekUCI WorldTeamNěmecko
Lotto IntermarchéUCI WorldTeamBelgie
Movistar TeamUCI WorldTeamŠpanělsko
NSN Cycling TeamUCI WorldTeamŠvýcarsko
Red Bull-Bora-HansgroheUCI WorldTeamNěmecko
Soudal Quick-StepUCI WorldTeamBelgie
Team Jayco AlUlaUCI WorldTeamAustrálie
Team Picnic PostNLUCI WorldTeamNizozemsko
Team Visma-Lease a BikeUCI WorldTeamNizozemsko
UAE Team Emirates XRGUCI WorldTeamSpojené arabské emiráty
Uno-X MobilityUCI WorldTeamNorsko
XDS Astana TeamUCI WorldTeamKazachstán
CofidisUCI ProTeamFrancie
Caja Rural – Seguros RGAUCI ProTeamŠpanělsko
Pinarello Q36.5 Pro Cycling TeamUCI ProTeamŠvýcarsko
TotalEnergiesUCI ProTeamFrancie
Tudor Pro Cycling TeamUCI ProTeamŠvýcarsko

Postupně doplňovanou startovní listinu naleznete ZDE.

Kde sledovat Tour de France v TV?

Tour de France v České republice tradičně vysílá Česká televize, přenosy začínají ve 14:00.

Celé etapy jsou k dispozici na stanici Eurosport, ať už na jednom z jejich kanálů nebo v internetovém přehrávači, který je dostupný na platformě HBO Max.

Každou etapu pak můžete sledovat v online reportáži na iDNES.cz, kde připravujeme ze závodu i podrobné zpravodajství, reportáže přímo z místa a nadstavbové texty.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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