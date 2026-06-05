Tour de France 2026: program a trasa
|Etapa
|Trasa
|Délka
|Druh
|Vítěz
|1. (4.7.)
|Barcelona – Barcelona
|19 km
|týmová časovka
|2. (5.7.)
|Tarragona – Barcelona
|182 km
|kopcovitá
|3. (6.7.)
|Granollers – Les Angles
|196 km
|horská
|4. (7.7.)
|Carcassone – Foix
|182 km
|kopcovitá
|5. (8.7.)
|Lannemezan – Pau
|158 km
|rovinatá
|6. (9.7.)
|Pau – Gavarnie-Gédre
|186 km
|horská
|7. (10.7.)
|Hagetmau – Bordeaux
|175 km
|rovinatá
|8. (11.7.)
|Périgueux – Bergerac
|182 km
|rovinatá
|9. (12.7.)
|Malemort – Ussel
|185 km
|kopcovitá
|10. (14.7.)
|Aurillac – Le Lioran
|167 km
|horská
|11. (15.7).
|Vichy – Nevers
|161 km
|rovinatá
|12. (16.7.)
|Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon sur Saone
|181 km
|rovinatá
|13. (17.7.)
|Dole – Belfort
|205 km
|kopcovitá
|14. (18.7.)
|Mylhúzy – Le Markstein Fellering
|155 km
|horská
|15. (19.7.)
|Champagnole – Plateau de Solaison
|184 km
|horská
|16. (21.7.)
|Évian les Bains – Thonon les Bains
|26 km
|individuální časovka
|17. (22.7.)
|Chambery – Voiron
|175 km
|rovinatá
|18. (23.7.)
|Voiron – Orcieres-Merlette
|185 km
|horská
|19. (24.7.)
|Gap – Alpe d’Huez
|128 km
|horská
|20. (25.7.)
|Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez
|171 km
|horská
|21. (26.7.)
|Thoiry – Paříž
|130 km
|rovinatá
- Celková délka: 3 333 km
- Celkem nastoupaných metrů: 54 450
- Počet horských dojezdů: 5
Češi ve 113. ročníku Tour de France
Poprvé se má na nejslavnější Grand Tour představit Mathias Vacek, který bude tvořit důležitou součást sestavy Lidl-Trek.
Český cyklista už má za sebou velmi vydařené účasti na Vueltě i na Giru – ve Španělsku byl několikrát blízko etapovému vítězství a loni na Giru nedocenitelně pomáhal Madsi Pedersenovi při jízdě za ziskem fialového dresu. V podobně úspěšné představení doufá Vacek i nyní.
|
Vše pro Tour: horská dřina i výškový stan. Vacek se chystá na velkou premiéru
Podruhé by se měl na Tour představit Pavel Bittner, sprinter týmu Picnic PostNL si však v druhé půlce května natrhl šlachu v kotníku, a ještě není jisté, že do startu v Barceloně bude zdravotně v pořádku.
Šanci na svou premiéru na Tour má také Jakub Otruba, jehož druhodivizní stáj Caja Rural dostala divokou kartu.
„Jsem jedním z mála lidí v týmu, kteří dokážou být dlouho v těžkých únicích. Máme takový širší výběr asi dvanácti lidí, ve kterém jsem. Moje šance jsou celkem vysoké, ale jisté není nic,“ popisoval v rozhovoru pro iDNES.cz.
|
Nervy jako v osmnácti, přistihl se Otruba na Lutychu. Seixas je nový impulz, věří
Favorité na žlutý dres ve 113. ročníku
|Jméno
|Tým
|Věk
|Nejlepší výsledek
|Vyhrané etapy
|Tadej Pogačar (Slovin.)
|UAE
|27
|1. (2020, 2021, 2024, 2025)
|21
|Jonas Vingegaard (Dán.)
|Visma
|29
|1. (2022, 2023)
|4
|Remco Evenepoel (Bel.)
|Red Bull-Bora
|26
|3. (2024)
|2
|Paul Seixas (Fr.)
|Decathlon
|19
|-
|-
Jaké týmy pojedou Tour de France 2026?
|Název týmu
|Kategorie
|Země původu
|Alpecin-Premier Tech
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Bahrain Victorious
|UCI WorldTeam
|Bahrajn
|Decathlon CMA CMG Team
|UCI WorldTeam
|Francie
|EF Education-EasyPost
|UCI WorldTeam
|Spojené státy
|Groupama-FDJ United
|UCI WorldTeam
|Francie
|Ineos Grenadiers
|UCI WorldTeam
|Spojené království
|Lidl-Trek
|UCI WorldTeam
|Německo
|Lotto Intermarché
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Movistar Team
|UCI WorldTeam
|Španělsko
|NSN Cycling Team
|UCI WorldTeam
|Švýcarsko
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|UCI WorldTeam
|Německo
|Soudal Quick-Step
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Team Jayco AlUla
|UCI WorldTeam
|Austrálie
|Team Picnic PostNL
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|Team Visma-Lease a Bike
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|UAE Team Emirates XRG
|UCI WorldTeam
|Spojené arabské emiráty
|Uno-X Mobility
|UCI WorldTeam
|Norsko
|XDS Astana Team
|UCI WorldTeam
|Kazachstán
|Cofidis
|UCI ProTeam
|Francie
|Caja Rural – Seguros RGA
|UCI ProTeam
|Španělsko
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
|TotalEnergies
|UCI ProTeam
|Francie
|Tudor Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
Postupně doplňovanou startovní listinu naleznete ZDE.
Kde sledovat Tour de France v TV?
Tour de France v České republice tradičně vysílá Česká televize, přenosy začínají ve 14:00.
Celé etapy jsou k dispozici na stanici Eurosport, ať už na jednom z jejich kanálů nebo v internetovém přehrávači, který je dostupný na platformě HBO Max.
Každou etapu pak můžete sledovat v online reportáži na iDNES.cz, kde připravujeme ze závodu i podrobné zpravodajství, reportáže přímo z místa a nadstavbové texty.