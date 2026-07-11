Na peloton čeká mírně zvlněných 180 kilometrů s celkovým převýšením 1150 metrů. Sprinterské týmy by nemělo nic překvapit, na trase totiž leží pouze dvě stoupání nejnižší čtvrté kategorie.
ONLINE: 8. etapa Tour de France
Celý průběh etapy můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Prvním z nich je Côte de Domme (3,7 km s průměrným sklonem 3,3 %), 40 kilometrů před páskou pak jezdci překonají ještě Côte du Buisson-de-Cadouin, které na 2,2 kilometrech drží průměr kolem pěti procent.
Zásadní roli tak místo profilu sehraje to, jak se jezdci vyrovnají s extrémními teplotami kolem 38 stupňů a možným bočním větrem z jihu.
Périgueux naposledy hostilo Starou dámu před dvanácti lety. Tehdy se odtud jela padesátikilometrová časovka, která končila stejně jako sobotní etapa v Bergeracu.
Tentokrát se však bude finišovat na předměstí, organizátoři se tak snažili vyhnout historickém centru. Přesto závěrečné kilometry nevedou po širokých bulvárech a klíčový bude poziční boj při nájezdu do dvou ostrých zatáček. První přichází kilometr před cílem a druhá pouhých 500 metrů před páskou.
První ryzí hromadný sprint v předchozí zkoušce ovládl Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu.
V páté etapě v Pau sice slavil Olav Kooij, ale finiši předcházel pád i chaos, a hlavní favorité tak jeli de facto bez týmové podpory. V pátek měl naopak nejlepší pozici a jako jediný zformovaný vlak Alpecin pro Jaspera Philipsena, ten však skvělý rozjezd nepřetavil ve vítězství a skončil až pátý.
Rychlost si naopak na Tour přivezli držitel zeleného dresu z roku 2024 Biniam Girmay, Sören Waerenskjold z Uno-X či Max Kanter z Astany.
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Zelený dres po triumfu z úniku ve čtvrté etapě stále drží Mads Pedersen z Lidl-Treku, jehož náskok na Girmaye činí aktuálně 59 bodů. Sprinterská prémie leží 55 kilometrů před cílem a bodovací soutěž je po úvodním týdnu možná až nečekaně otevřená.
Český rychlík Pavel Bittner zatím v závěrech nenašel ideální pozici. V Pau skončil šestnáctý, v Bordeaux zůstal zavřený za Pedersenem a finišoval jako jedenáctý. Jeho maximem na Staré dámě tak zůstává loňská čtvrtá příčka.
Bude tomu tak i po sobotní etapě?