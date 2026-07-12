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Kolo Evenepoela pod bedlivým dohledem. A jak je rychlé? Tour očima mechanika

Michal Koubek

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Mechanik stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Jan Friede | foto: archiv Jana Friedeho

Zatímco cyklisté už na hotelu regenerují, venku to u týmového kamionu pořádně žije. Mechanici myjí kola, rozebírají je a připravují, aby byla na další den znovu ve stoprocentní kondici. „Po každé etapě Tour de France následuje důkladná kontrola. Jdete součástku po součástce a v případě sebemenší známky opotřebení hned dáváte nový díl,“ vysvětluje český mechanik Jan Friede.

V Žatci má cykloprodejnu a servis, vedle toho se už roky stará o profíky ve stáji Red Bull-Bora-hansgrohe.

Tour de France 2026

Letos s nimi objížděl belgické klasiky, účastnil se Kolem Alp či Coppi e Bartali. Bohaté zkušenosti má i s třítýdenními závody včetně Tour.

Zažil éru Petera Sagana, nyní poznává výjimečnost Remca Evenepoela. Byť v jeho případě stejně jako u slovenského fenoména platí odlišná pravidla.

„Jako jediný z týmu má vlastního mechanika, takže jeho kolo se vám do rukou dostane tak maximálně při mytí,“ usměje se Friede.

Dnes se už prakticky na každou etapu mění převody. Ty se samozřejmě upravují i na rezervách. Jen si to spočítejte: každý má jedno závodní kolo a dvě rezervy. Pokud jde o lídry, tak ti mají náhradní dokonce tři.

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Kolo Evenepoela pod bedlivým dohledem. A jak je rychlé? Tour očima mechanika

Premium
Mechanik stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Jan Friede

Zatímco cyklisté už na hotelu regenerují, venku to u týmového kamionu pořádně žije. Mechanici myjí kola, rozebírají je a připravují, aby byla na další den znovu ve stoprocentní kondici. „Po každé...

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