Kolo Evenepoela pod bedlivým dohledem. A jak je rychlé? Tour očima mechanika

V Žatci má cykloprodejnu a servis, vedle toho se už roky stará o profíky ve stáji Red Bull-Bora-hansgrohe.
Letos s nimi objížděl belgické klasiky, účastnil se Kolem Alp či Coppi e Bartali. Bohaté zkušenosti má i s třítýdenními závody včetně Tour.
Zažil éru Petera Sagana, nyní poznává výjimečnost Remca Evenepoela. Byť v jeho případě stejně jako u slovenského fenoména platí odlišná pravidla.
„Jako jediný z týmu má vlastního mechanika, takže jeho kolo se vám do rukou dostane tak maximálně při mytí,“ usměje se Friede.
Dnes se už prakticky na každou etapu mění převody. Ty se samozřejmě upravují i na rezervách. Jen si to spočítejte: každý má jedno závodní kolo a dvě rezervy. Pokud jde o lídry, tak ti mají náhradní dokonce tři.