Vacek: Šance na etapu může během Tour přijít jen jedna. Pak do toho musím jít all in

„Pro mě je zatím Tour hlavně velká dřina. Prakticky v každé etapě jsem pracoval pro tým, takže nebylo moc prostoru si třeba někde odpočinout ve skupině,“ hodnotil Vacek o prvním volném dni závodu.
Nejvíc na sebe upozornil ve čtvrté etapě, kde nejprve pomohl Madsi Pedersenovi k vítězství z úniku, a pak byl sám odměněn bílým dresem pro nejlepšího mladíka.
Tím zkompletoval sbírku bílých dresů ze všech tří Grand Tour, což se mu podařilo jako prvnímu českému závodníkovi a teprve čtvrtému vůbec. Před ním na tento hattrick dosáhli jen Egan Bernal, Remco Evenepoel a Juan Ayuso.
„Nejsem vrchař jako ostatní kluci, kterým se to podařilo, takže je to pro mě o to větší úspěch. Byl to jeden z mých cílů, se kterým jsem na Tour přijel, takže mám obrovskou radost,“ nezastíral. „Tímhle bílým dresem jsem uzavřel kruh a teď se můžu začít soustředit na další barvy.“
Nejprve hlavně na tu zelenou, kterou má za úkol udržet na ramenou svého týmového kolegy Pedersena. „Cesta k zelenému trikotu vede přes vyhrané prémie a agresivní způsob závodění. Musíme skákat do úniků, sbírat body a ideálně z toho znovu vytěžit etapové vítězství,“ předesílal Vacek plán na další dny.
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Ve čtvrtek, kdy závod stoupal na Tourmalet, obletěla cyklistickou komunitu na internetu fotografie Vacka na bájné hoře, když ji navštívil jako dítě s rodinou v roce 2009. „Tenkrát jsem si to ale užil o něco víc než teď,“ vtipkoval.
„Byl to asi jeden z nejtěžších dní, které jsem kdy na kole zažil. Předchozí etapy, hlavně ta v úniku, mě stály spoustu sil. A když UAE rozjelo tempo už na Col d’Aspin, věděl jsem, že si musím jet to svoje. Kdybych se snažil udržet s nimi, úplně bych se zničil,“ líčil.
Přesto dokázal najít na tak náročném dni i pozitiva. „Na samotném Tourmaletu jsem na Pogačara ztratil zhruba pět minut, přitom tam Tadej překonal o dvě minuty dosavadní rekord času výjezdu. Takže to mi ukazuje, jak velký posun jsem za poslední rok udělal.“
Další obtížný den prožíval v neděli, kdy se propadl z průběžně desátého až na 24. místo a v celkovém pořadí už ztrácí přes čtvrt hodiny.
„Ke konci týdne už jsem začínal hodně cítit únavu. Vedro je opravdu extrémní a poslední etapa mi kvůli tomu vůbec nesedla,“ připustil.
„Nedařilo se mi tělo dostatečně ochladit, což je ale při tak obrovské zátěži celkem normální. Organismus už nefunguje stejně jako na začátku závodu. Tu etapu jsem si fakt protrpěl, ale nehroutím se z toho. Špatný den si na Grand Tour vybere úplně každý. Zůstávám pozitivně naladěný.“
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To by také měl, aby se mu lépe plnil druhý cíl, se kterým na letošní Tour přijel. Tedy vyhrát po 11 letech znovu pro českou cyklistiku etapu.
„Těch příležitostí moc nebude, možná přijde jen jedna – a tu budu muset využít naplno,“ uvědomoval si. „Prostě jít do toho all in, zbytečně nepřemýšlet a risknout to.“