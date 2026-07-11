Expert König: Vingegaard byl namlsaný, ale shořel. Vacek? V týmu ho upozaďují

Probíhající 113. ročník Tour de France bych zatím shrnul jako netradiční a moc brzy rozhodnutý. Překvapilo mě, že organizátoři dali tak těžký den s Tourmaletem hned na začátek do šesté etapy, protože jim muselo být jasné, že od té chvíle bude Tadej Pogačar dominovat.
Už totiž za mých dnů ve Sky platilo, že když je ta možnost, tak se hned při prvním těžkém dojezdu udělá co největší rozdíl, aby pak byl zbytek závodu klidný a tým ho mohl už jen kontrolovat. Toho se evidentně drží i v Pogačarově UAE.
Základ pro vítězství má tedy postavený dost silně a z toho, jak dojížděli ve čtvrtek do cíle ostatní, se zdá, že se nic nezměnilo a Tadej je pořád na úplně jiné úrovni.
Vingegaard má smůlu, že je Pogačar nejlepší jezdec všech dob a on se narodil zrovna do jeho éry.