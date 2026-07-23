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Expert König: Testy na Tour? Telenovela. Za minulost cyklistiky platí dva nejlepší jezdci

Leopold König
  9:30

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Ředitel závodu Leopold König na startu v Moravské Třebové | foto: Czech Tour

Horské finále Tour de France je tu. Ve čtvrtek začíná pro jezdce brutální trojboj, který zdobí výšlap na Col du Galibier a korunuje dvojitý výšlap na Alpe d’Huez. Jak se po už tak náročném ročníku ještě naladit na tři dny utrpení v Alpách a koho čekat v Paříži na pódiu, rozebírá ve svém sloupku ředitel Závodu míru a Czech Tour a také expert iDNES Premium Leopold König. A mimo jiné se také vrací k nejprobíranější situaci závodu – noční antidopingové kontrole před 15. etapou.

Když se v neděli rozšířila zpráva, že Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar měli ve dvě a v pět ráno návštěvu antidopingových komisařů, napadly mě k tomu dvě myšlenky.

První, že eticky je to úplně za hranou.

Druhá, že to je pro cyklistiku dobře. Právě díky tomuto přístupu je jedním z nejčistších sportů.

Tour de France 2026

Samozřejmě pak je tu pád a odstoupení Jonase Vingegaarda, které můžeme přičíst i tomu, že je jezdec na Grand Tour vzbuzený ve dvě ráno, nemá ideální spánek a regeneraci a potažmo druhý den i koncentraci.

Udělat rychlé soudy typu, že je to všechno špatně a že by se to nemělo vůbec dít, je jednoduché. Můžeme se bavit i o tom, proč vybrali zrovna Vingegaarda s Pogačarem, proč nebudili ve dvě ráno Evenepoela nebo Seixase. Samozřejmě už jsem slyšel i názor, že ty kontroly udělali Francouzi kvůli Seixasovi. Ale to jsou všechno takové konspirační teorie.

Dopovat v případě dvou nejviditelnějších jezdců pelotonu je prostě úplný nesmysl.

Tento článek je součástí iDNES Premium

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