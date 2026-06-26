Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Napínáčky, olej, chaos. Co přijde nyní? Na Tour se mobilizují katalánští separatisté

Alžběta Marešová
  17:17
Cyklisté v ulicích Barcelony během týmové časovky na Vueltě

Cyklisté v ulicích Barcelony během týmové časovky na Vueltě | foto: Profimedia.cz

Cyklisté v obležení fanoušků v závěrečné fázi první etapy Tour de France
Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět...
Rozvášeněný dav aktivistů a trasu 21. etapy Vuelty oddělují dvě řady plůtků a...
Střet policistů s propalestinskými demonstranty v Madridu během 21. etapy...
13 fotografií
Už jen týden zbývá do startu Tour de France v Barceloně. S očekáváním sportovních výkonů roste také napětí, jestli Grand Départ v katalánské metropoli proběhne bez komplikací. Přece jen Pyrenejský poloostrov v poslední době nemá, co se týče cyklistických závodů, tu nejlepší pověst. Tradiční protesty příznivců nezávislosti rozšířili loni při Vueltě propalestinští demonstranti. A cyklisté můžou sloužit jako rukojmí politických názorů i letos.

Podle oficiálních údajů Tour de France se bude letošní ročník vysílat do 190 zemí světa a jen v Evropě se očekává, že přiláká k televizním obrazovkám přes 150 milionů diváků.

Není proto vůbec překvapující, že Katalánci plánují využít závod pro propagaci své snahy o nezávislost. S různými politickými protesty má ostatně Tour desítky let zkušeností, na horkém jihu však přece jen vzbuzují víc obav než běžně.

Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?

Zvlášť po zkušenostech z nedávných let. Když před třemi lety začínala v Barceloně Vuelta, druhá etapa byla poznamenaná rozsypanými připínáčky a hřebíky po trase. Takový Juan Ayuso řešil tehdy hned tři defekty. „Nechápu, o co se snažili. Zabít nás?“ rozčiloval se Španěl, paradoxně barcelonský rodák.

Následující den navíc policie odhalila a včas překazila akci separatistické skupiny Comité de Defensa de la República (CDR). Čtyři její příslušníci měli v plánu vylít na peloton z dálničního nadjezdu 400 litrů průmyslového oleje.

Loni se pak závěr Vuelty zvrhl v jeden velký chaos kvůli propalestinským demonstrantům, kteří po několika incidentech v průběhu závodu zcela překazili slavnostní dojezd do Madridu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Ředitel Tour Christian Prudhomme je ale nyní minimálně v otázce propalestinských demonstrantů relativně optimistický.

„Mezinárodní situace se změnila. V posledních týdnech nastalo zlepšení, což samozřejmě neznamená, že můžeme předvídat, jak to bude vypadat během závodu. A tým, kterého se protesty nejvíce dotýkaly, si změnil jméno i licenci, což věc pomohlo uklidnit,“ poukazoval na někdejší stáj Israel-PremierTech.

Ta se od letoška prezentuje pod názvem NSN a z týmu se ozývá, že počet protestů a útoků skutečně klesl téměř na minimum.

I pokud by ale nekomplikovali závod příznivci Palestiny, není jasné, co čekat od skupin bojujících za nezávislost Katalánska.

Assemblea Nacional Catalana a Òmnium Cultural ve společném prohlášení nabádají své příznivce, aby v co největším počtu dorazili k trati. Zároveň studují trasu, hledají místa s největším pokrytím televizních kamer a také s největší koncentrací fanoušků, aby dostali symboly katalánské nezávislosti k co největšímu počtu diváků.

PŘED TŘEMI LETY V BASKICKU. Tour v roce 2023 startovala v Bilbau, tehdy byly silnice zase obsypané baskickými vlajkami.

„Spojujeme síly, abychom změnili průjezd Tour Katalánskem v rozsáhlý občanský protest v zájmu naší nezávislosti,“ uvedly skupiny v prohlášení.

Navíc spustily crowdfundingovou kampaň, přes kterou chtějí vybrat až 12 tisíc eur na výrobu velkoformátových katalánských vlajek neboli Estalad.

Jestli bude záplava žlutých vlajek s červenými pruhy a bílou hvězdou na modrém klínu jediným projevem separatistů, se ukáže až v samotném průběhu závodu. Zároveň není vyloučené, že zatímco Assemblea a Òmnium se spokojí s vystavováním vlajek a bannerů, jiné skupiny jako třeba CDR přistoupí k radikálnějším formám protestu.

A ještě jednu skupinu možná diváci zahlédnou během katalánských etap podél trati. Učitele.

Katalánští kantoři byli v průběhu května a června celkem sedmnáct dní ve stávce kvůli lepším pracovním podmínkám a větším investicím do státního školství. Barcelonou prošlo během června několik mohutných průvodů stávkujících učitelů, mimo jiné i v den návštěvy papeže Lva XIV.

Na léto plánovaly odbory třeba bojkot školních výletů a táborů, ale také hrozily akcí během Tour de France. Jak by měl takový protest konkrétně vypadat, však neupřesnily.

Každopádně je jisté, že Tour znovu poslouží pro zviditelnění politických názorů. A nezbývá než doufat, že tentokrát bude prostředí politických protestů a sportovních výkonů v poklidu koexistovat vedle sebe, místo aby jedno zcela narušilo to druhé.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ruseová vs. MuchováTenis - Dvouhra - semifinále - 26. 6. 2026:Ruseová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 1:4
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Mladá Boleslav vs. Dukla PrahaFotbal - - 26. 6. 2026:Mladá Boleslav vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 3.60
  • 3.10
Senegal vs. IrákFotbal - Skupina I - 26. 6. 2026:Senegal vs. Irák //www.idnes.cz/sport
26. 6. 21:00
  • 1.23
  • 7.00
  • 13.40
Norsko vs. FrancieFotbal - Skupina I - 26. 6. 2026:Norsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
26. 6. 21:00
  • 5.08
  • 4.61
  • 1.62
Kapverdy vs. Saúdská ArábieFotbal - Skupina H - 27. 6. 2026:Kapverdy vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
27. 6. 02:00
  • 2.73
  • 3.35
  • 2.76
Uruguay vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina H - 27. 6. 2026:Uruguay vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
27. 6. 02:00
  • 5.97
  • 3.68
  • 1.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi opouští Spartu. City chystá rekordní nákup

Sledujeme online
Ermal Krasniqi (vpravo) v dresu Legie proti Spartě.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

26. června 2026  14:56,  aktualizováno  17:35

Slavia a Pardubice mají Ligu mistrů jistou, Opava si o ni zahraje v kvalifikaci

Jaromír Bohačík (vlevo) z Nymburka a Joe Bryant z Pardubic se baví basketbalem.

Čeští šampioni z Nymburka, kteří budou od nové sezony nastupovat pod novým názvem Slavia Praha ERA NBK, a v roli nováčka také poražení finalisté z domácí nejvyšší soutěže BK KVIS Pardubice budou hrát...

26. června 2026  17:23

Napínáčky, olej, chaos. Co přijde nyní? Na Tour se mobilizují katalánští separatisté

Cyklisté v ulicích Barcelony během týmové časovky na Vueltě

Už jen týden zbývá do startu Tour de France v Barceloně. S očekáváním sportovních výkonů roste také napětí, jestli Grand Départ v katalánské metropoli proběhne bez komplikací. Přece jen Pyrenejský...

26. června 2026  17:17

Semifinále mezi Muchovou a Ruseovou v Bad Homburgu přerušilo extrémní teplo

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně

Druhé semifinálové utkání na turnaji v Bad Homburgu mezi Karolínou Muchovou a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou bylo přerušeno kvůli extrémně vysokým teplotám. Česká tenistka vyhrála na trávě v...

26. června 2026  17:13

Rallye Akropolis 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Elfyn Evans při Rallye Akropolis.

Osmým závodem ze čtrnáctidílného seriálu WRC 2026 je EKO Acropolis Rally v Řecku. V termínu 26. až 28. června uvidíme na startu i jednu českou posádku, startuje kompletní světová špička.

26. června 2026  17:05

Rozkol v kabině. Uruguayští hráči se bouří proti trenérovi, těsně před klíčovou bitvou

Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií.

V noci je čeká klíčové utkání, v němž si mohou prodloužit účinkování na letošním světovém šampionátu. Uruguayští fotbalisté ale do závěrečného skupinového klání se Španělskem rozhodně nevstupují v...

26. června 2026  16:32

Legendárního lyžaře Millera zatkli kvůli držení halucinogenů. Obvinění pak stáhli

Bode Miller na policejním snímku.

Jedna z největších osobností světového alpského lyžování má potíže s policií. Bývalého amerického reprezentanta Bodeho Millera začátkem června zatkli kvůli podezření z držení halucinogenních hub.

26. června 2026

Usadil se mezi nejlepšími? Salač zajel v tréninku Moto2 v Assenu devátý čas

Český závodník Filip Salač během úvodních pátečních tréninků Velké ceny České...

Motocyklový jezdec Filip Salač si devátým časem v hlavním tréninku třídy Moto2 zajistil účast přímo v druhé části sobotní kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska. V Assenu v teplotách dosahujících 34...

26. června 2026  15:56

Česká reprezentace potřebuje mladou krev. Kdo by mohl po MS dostat šanci?

Český záložník Hugo Sochůrek s míčem v utkání proti Kosovu

Od našeho zpravodaje v USA Trenér Miroslav Koubek mluvil o nutné inovaci mužstva, manažer Pavel Nedvěd zase o šanci pro mladé: „Musíme následovat trend, jinak se ztratíme úplně a nebudeme konkurenceschopní vůbec.“ Ale má český...

26. června 2026  15:50

Tréninku F1 v Rakousku vládl Mercedes. A taky vedro, asfalt se rozpálil na 50 stupňů

Pierre Gasly z Alpine během tréninku na Velkou cenu Rakouska

Ital Andrea Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na Velkou cenu Rakouska formule 1. Devatenáctiletý lídr průběžného pořadí mistrovství světa předčil na trati ve Spielbergu o 40...

26. června 2026  15:49

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

26. června 2026  15:42

Další sbohem. Reprezentační kariéru ukončil slávistický stoper Holeš

Mexický útočník Julian Quiňonés zpracovává balon před obráncem Tomášem Holešem.

Ve skluzu se snažil odvrátit míč před mexickým protivníkem, který by jinak střílel do prázdné brány. Jenže nešťastně trefil jen jiného soupeře Sáncheze a jeho parťák Quinones měl snadnou práci a...

26. června 2026  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.