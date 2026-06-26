Podle oficiálních údajů Tour de France se bude letošní ročník vysílat do 190 zemí světa a jen v Evropě se očekává, že přiláká k televizním obrazovkám přes 150 milionů diváků.
Není proto vůbec překvapující, že Katalánci plánují využít závod pro propagaci své snahy o nezávislost. S různými politickými protesty má ostatně Tour desítky let zkušeností, na horkém jihu však přece jen vzbuzují víc obav než běžně.
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Zvlášť po zkušenostech z nedávných let. Když před třemi lety začínala v Barceloně Vuelta, druhá etapa byla poznamenaná rozsypanými připínáčky a hřebíky po trase. Takový Juan Ayuso řešil tehdy hned tři defekty. „Nechápu, o co se snažili. Zabít nás?“ rozčiloval se Španěl, paradoxně barcelonský rodák.
Následující den navíc policie odhalila a včas překazila akci separatistické skupiny Comité de Defensa de la República (CDR). Čtyři její příslušníci měli v plánu vylít na peloton z dálničního nadjezdu 400 litrů průmyslového oleje.
Loni se pak závěr Vuelty zvrhl v jeden velký chaos kvůli propalestinským demonstrantům, kteří po několika incidentech v průběhu závodu zcela překazili slavnostní dojezd do Madridu.
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Ředitel Tour Christian Prudhomme je ale nyní minimálně v otázce propalestinských demonstrantů relativně optimistický.
„Mezinárodní situace se změnila. V posledních týdnech nastalo zlepšení, což samozřejmě neznamená, že můžeme předvídat, jak to bude vypadat během závodu. A tým, kterého se protesty nejvíce dotýkaly, si změnil jméno i licenci, což věc pomohlo uklidnit,“ poukazoval na někdejší stáj Israel-PremierTech.
Ta se od letoška prezentuje pod názvem NSN a z týmu se ozývá, že počet protestů a útoků skutečně klesl téměř na minimum.
I pokud by ale nekomplikovali závod příznivci Palestiny, není jasné, co čekat od skupin bojujících za nezávislost Katalánska.
Assemblea Nacional Catalana a Òmnium Cultural ve společném prohlášení nabádají své příznivce, aby v co největším počtu dorazili k trati. Zároveň studují trasu, hledají místa s největším pokrytím televizních kamer a také s největší koncentrací fanoušků, aby dostali symboly katalánské nezávislosti k co největšímu počtu diváků.
„Spojujeme síly, abychom změnili průjezd Tour Katalánskem v rozsáhlý občanský protest v zájmu naší nezávislosti,“ uvedly skupiny v prohlášení.
Navíc spustily crowdfundingovou kampaň, přes kterou chtějí vybrat až 12 tisíc eur na výrobu velkoformátových katalánských vlajek neboli Estalad.
Jestli bude záplava žlutých vlajek s červenými pruhy a bílou hvězdou na modrém klínu jediným projevem separatistů, se ukáže až v samotném průběhu závodu. Zároveň není vyloučené, že zatímco Assemblea a Òmnium se spokojí s vystavováním vlajek a bannerů, jiné skupiny jako třeba CDR přistoupí k radikálnějším formám protestu.
A ještě jednu skupinu možná diváci zahlédnou během katalánských etap podél trati. Učitele.
Katalánští kantoři byli v průběhu května a června celkem sedmnáct dní ve stávce kvůli lepším pracovním podmínkám a větším investicím do státního školství. Barcelonou prošlo během června několik mohutných průvodů stávkujících učitelů, mimo jiné i v den návštěvy papeže Lva XIV.
Na léto plánovaly odbory třeba bojkot školních výletů a táborů, ale také hrozily akcí během Tour de France. Jak by měl takový protest konkrétně vypadat, však neupřesnily.
Každopádně je jisté, že Tour znovu poslouží pro zviditelnění politických názorů. A nezbývá než doufat, že tentokrát bude prostředí politických protestů a sportovních výkonů v poklidu koexistovat vedle sebe, místo aby jedno zcela narušilo to druhé.